Équilibre travail-vie “gagnant-gagnant” pour les travailleurs et les employeurs : étude

Toronto –

Une nouvelle étude sur l’équilibre travail-vie personnelle indique que des horaires flexibles et des semaines de travail plus courtes peuvent conduire à des travailleurs plus productifs, en bonne santé et loyaux.

Le rapport de l’Organisation internationale du travail indique que donner aux travailleurs une flexibilité en termes de lieu et de moment de travail peut être gagnant-gagnant pour les employés et les entreprises.

L’agence des Nations Unies affirme que des horaires de travail flexibles peuvent améliorer la satisfaction au travail, les performances et l’engagement des travailleurs envers une organisation, réduisant ainsi les coûts de recrutement et augmentant la productivité.

Pendant ce temps, l’étude a révélé que les employeurs qui appliquent des modalités ou des horaires de travail stricts, tels qu’une semaine de travail de 9 à 5, pourraient voir la productivité et les performances au travail chuter, et le chiffre d’affaires et l’absentéisme augmenter.

L’auteur principal du rapport, Jon Messenger, affirme que les nouvelles modalités de travail pendant la crise du COVID-19 et la soi-disant grande démission qui a suivi ont placé l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée au premier plan des problèmes sociaux et du marché du travail.

Il dit que les leçons apprises pendant la pandémie peuvent améliorer à la fois les performances de l’entreprise et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

“Un meilleur équilibre travail-vie personnelle est associé à une multitude d’avantages pour les employés”, indique le rapport, notant que les avantages comprennent une meilleure santé psychologique et physique des employés, une satisfaction professionnelle accrue et un plus grand sentiment de sécurité d’emploi.

“Un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée parmi les employés est également bénéfique pour les employeurs et a un certain nombre d’effets positifs pour les entreprises”, indique le rapport.

“Les entreprises qui mettent en œuvre des politiques d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée bénéficient d’une meilleure rétention des employés actuels, d’un meilleur recrutement, d’un taux d’absentéisme plus faible et d’une productivité plus élevée.”

Le rapport de l’Organisation internationale du travail fait écho aux conclusions d’autres études et enquêtes récentes.

Alors que le salaire et les avantages sociaux figuraient historiquement en tête de liste des incitations recherchées, plusieurs sondages post-pandémiques ont révélé que les travailleurs accordaient la priorité à l’équilibre travail-vie personnelle.

Une enquête menée fin novembre par le cabinet de recrutement Robert Half a interrogé près de 800 utilisateurs de LinkedIn sur ce qui était en tête de leurs objectifs de travail pour la nouvelle année.

La réponse n ° 1 était l’équilibre travail-vie personnelle, 39% des répondants affirmant qu’il figurait en tête de leur liste de souhaits de travail, suivis de 28% qui ont déclaré que les options de travail à distance étaient les plus importantes.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 janvier 2023.