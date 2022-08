Equifax a donné à des millions de demandeurs de prêts américains des cotes de crédit inexactes, selon un rapport

La société de surveillance du crédit Equifax a enregistré des informations inexactes cotes de crédit pour des millions de consommateurs américains et les a envoyés aux prêteurs entre la mi-mars et le début avril, The Wall Street Journal signalé Mardi.

Equifax a diminué ou augmenté par erreur les cotes de crédit de plus de 20 points dans certains cas, selon le rapport, affectant les taux d’intérêt offerts par les prêteurs demandeurs de prêt et les incitant parfois à refuser des demandes de prêt.

La société a déclaré que l’erreur était un problème de codage et qu’elle a depuis été corrigée.

“Nos données montrent que moins de 300 000 consommateurs ont connu un changement de score de 25 points ou plus”, a déclaré Equifax dans un communiqué. “Bien que le score puisse avoir changé, un changement de score ne signifie pas nécessairement que la décision de crédit d’un consommateur a été affectée négativement. Nous collaborons avec nos clients pour déterminer l’impact réel sur les consommateurs.”

Les prêteurs demandent plus d’informations à Equifax et envisagent des solutions pour les demandeurs de prêt concernés qui se sont vu attribuer des taux d’intérêt artificiellement élevés ou ont été rejetés pour des prêts, selon le Journal.

Le Bureau de la protection financière des consommateurs a déclaré en janvier qu’Equifax, ainsi que TransUnion et Experian, avaient montré une tendance à réagir de manière inadéquate lorsque les consommateurs se sont plaints d’erreurs dans leurs rapports de solvabilité. La Consumer Data Industry Association, qui représente les bureaux de crédit, aurait déclaré à l’époque que “l’obtention de bons rapports de crédit est primordiale”. L’organisation a ajouté qu’elle travaillerait avec le CFPB pour protéger les consommateurs, selon Le Washington Post.