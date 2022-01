Équateur vs Brésil – Rapport de match de football – 27 janvier 2022

L’équipe inférieure du Venezuela est la seule équipe hors course à se qualifier pour le Qatar, la plupart des équipes ayant encore quatre matchs à jouer.

La Colombie et le Pérou, qui s’affrontent vendredi, sont à 17 points.

Le résultat maintient les espoirs de qualification de l’Uruguay et a porté un coup dur au Paraguay, qui occupe la deuxième place du classement avec 13 points.

Alisson a abattu Ayrton Preciado en tentant de dégager le ballon et a de nouveau reçu un carton rouge, mais après avoir consulté le VAR, l’arbitre a annulé à la fois le penalty et le carton rouge.

Mais quelques instants plus tard, les chiffres étaient à égalité alors que le Brésilien Emerson Royal, qui avait reçu un carton jaune dès la première minute pour un défi ferme, en a obtenu un deuxième pour une intervention maladroite.

Déjà un but de moins, le gardien équatorien Dominguez a reçu un carton rouge pour un défi à hauteur d’encolure qui a abattu Matheus Cunha à l’entrée de la surface.

Le match de l’Équateur contre le Brésil a connu des hauts et des bas, mais a été passionnant tout au long, en particulier dans la première demi-heure.

Casemiro avait donné l’avantage au Brésil après cinq minutes lorsqu’il a martelé à bout portant après une ruée vers le but.

L’Équateur se sentira lésé d’avoir un but marqué et deux pénalités annulées par le VAR – dont un dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps – mais ils ont juste été récompensés pour leur résilience lorsque Torres est rentré chez lui d’un corner.

Premièrement, à la 15e minute, le gardien équatorien Alexander Dominguez a reçu un carton rouge après 15 minutes pour un tacle imprudent, et l’arrière latéral brésilien Emerson Royal a été expulsé cinq minutes plus tard pour un deuxième carton jaune suite à un tacle maladroit.

