Équateur : Prisons dirigées par des gangs, politiciens assassinés et assassinat d’un baron de la drogue | Nouvelles du monde

Une prise d’otages massive dans les prisons équatoriennes dirigées par des gangs et l’assassinat d’un homme politique sont les derniers épisodes sanglants dans un pays en proie au trafic de cocaïne.

La nation sud-américaine a sombré dans la violence ces dernières années, le gouvernement s’étant montré faible face à des cartels de la drogue de plus en plus brutaux.

Plus tôt cette semaine des détenus de six prisons différentes ont pris en otage des dizaines de gardiens et de policiers pendant plus d’une journée, tandis qu’à l’extérieur des murs des explosions éclataient dans tout le pays.

Les 50 gardes et sept policiers ont finalement été relâchés et auraient été sains et saufs – mais les circonstances dans lesquelles ils ont été libérés ne sont pas claires.

Le gouvernement pense que les membres de bandes criminelles à l’intérieur des prisons ont commis ces violences en réponse aux efforts visant à reprendre le contrôle de plusieurs prisons, en relocalisant les détenus et en saisissant des armes.

Les autorités ont également souligné le vide de pouvoir créé par l’assassinat, il y a trois ans, d’un baron de la drogue connu sous le nom de Rasquina, qui aurait jeté de l’huile sur le feu, mais les experts affirment que le problème remonte bien plus loin…

Des prisonniers se tiennent sur le toit de la prison Turi de Cuenca en début de semaine. Photo : AP





« Une vague de représailles qui a fini par lui coûter la vie »

L’analyste de la sécurité Daniel Ponton estime que les violences de cette semaine visent à susciter la peur au sein de la population et à influencer la politique.

Il a déclaré que les attaques étaient « systématiques et clairement planifiées » et démontraient que l’État était inefficace dans la prévention de la violence.

Équateur est sur le point d’élire un nouveau président lors d’un second tour le mois prochain, mais l’un des principaux candidats a été assassiné avant le premier tour.

Les images montrent quelques instants avant que le candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio ne soit tué par balle.



Fernando Villavicencio avait clairement indiqué qu’il était prêt à s’attaquer au crime organisé – et qu’il avait un plan pour le faire.

L’ancien journaliste avait proposé de militariser les ports équatoriens et de reprendre le contrôle des prisons, a déclaré à Sky News Will Freeman, politologue au sein du groupe de réflexion Council on Foreign Relations.

« Dans un sens, ses propositions ont déclenché une vague de représailles qui a fini par lui coûter la vie », a déclaré M. Freeman.

M. Villavicencio avait accusé le cartel Los Choneros et son chef emprisonné, Adolfo Macias, de l’avoir menacé, ainsi que son équipe de campagne, quelques jours avant l’assassinat.

Des prisonniers crient depuis un toit pour exiger la libération du leader de Los Choneros, Adolfo Macias, connu sous le nom de Fito.





Concurrence sur les routes de la drogue à travers l’Équateur

L’Équateur est un « paradis pour les trafiquants de drogue », coincé entre les deux plus grands producteurs mondiaux de coca (la plante dont est dérivée la cocaïne), dit M. Freeman.

Les quantités de cocaïne saisies dans le pays – sans compter notamment celles qui échappent aux autorités – ont grimpé en flèche ces dernières années.

La monnaie nationale est le dollar, ce qui la rend idéale pour les cartels souhaitant blanchir de l’argent, a-t-il ajouté.

« Le trafic de stupéfiants n’a pas commencé hier en Équateur », a-t-il déclaré. « Cela dure depuis les années 90 et 2000. »

Mais il dit qu’elle était autrefois sous le contrôle des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui en avaient le monopole.

Mais lorsque les FARC ont déposé les armes dans le cadre d’un accord de paix en 2016, les choses ont changé.

Des policiers et des soldats arrêtent à l’extérieur d’une prison deux hommes qui soutenaient les détenus manifestant pour le retour d’un chef de cartel de la drogue. Photo : AP





Depuis lors, le contrôle des routes de la drogue à travers la frontière entre l’Équateur et la Colombie est une compétition entre plusieurs groupes, a déclaré à Sky News le Dr Annette Idler, professeure agrégée de sécurité mondiale à l’Université d’Oxford.

Les cartels de la drogue mexicains, présents en Équateur depuis les années 1990, ont également profité de la situation, dit-elle.

Elle a ajouté : « Un autre facteur est que les groupes domestiques, que nous avons vus impliqués dans la violence en prison, sont devenus plus professionnalisés.

« Il y a beaucoup de concurrence sur les routes du trafic de drogue qui partent de la Colombie en passant par l’Équateur jusqu’aux États-Unis, ce qui a conduit à des niveaux de violence sans précédent dans le pays. »

Mort d’un baron de la drogue

Les autorités équatoriennes ont suggéré qu’une partie des récentes violences provenaient du vide de pouvoir créé par l’assassinat de Jorge Luis Zambrano, le leader de Los Choneros.

Lorsqu’on leur a demandé si tel était le cas, M. Freeman et le Dr Idler ont répondu que cela jouait un rôle mais faisait partie d’un tableau beaucoup plus vaste.

Zambrano, connu sous son surnom de Rasquina, a dirigé le cartel qui a repris une grande partie du trafic de drogue laissé par la démobilisation des FARC.

M. Freeman a déclaré : « Quand il a été éliminé, des combats ont commencé à s’intensifier entre Los Choneros et leurs rivaux, ainsi qu’au sein de Los Choneros entre les commandants de niveau intermédiaire pour le contrôle de l’organisation – des combats qui se poursuivent encore aujourd’hui. »

« Cela explique une partie de la violence », a déclaré le Dr Idler à Sky News. Mais elle a ajouté : « Il ne s’agit que d’une petite partie d’un tableau beaucoup plus vaste, qui concerne bien davantage le paysage géopolitique et le paysage sécuritaire liés à la cocaïne.

« Il s’agit donc bien plus de comprendre comment ces différents types de flux illicites, les flux de cocaïne, les armes qui font l’objet d’un trafic… comment ils façonnent la manière dont différents types de groupes tentent de contrôler le territoire. »

Interrogé sur la solution à la crise, le Dr Idler répond que le problème ne peut pas être résolu par l’Équateur seul.

Selon elle, il faut plutôt adopter une approche régionale avec des investissements dans le développement, la durabilité et le renforcement des capacités dans plusieurs pays.