Equateur 1 – 2 Sénégal

Kalidou Koulibaly s’est avéré un vainqueur improbable alors que le Sénégal a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde avec une victoire 2-1 sur l’Équateur, qui est éliminé du tournoi.

Le superbe vainqueur de volée du défenseur de Chelsea est venu seulement deux minutes après que Moises Caicedo ait égalisé l’Équateur sur un corner, un résultat qui aurait permis aux Sud-Américains de passer à leur place.

L’équipe africaine méritait pleinement de se qualifier de son groupe de Coupe du monde pour la première fois en 20 ans, en grande partie grâce à une performance en première mi-temps où elle a époustouflé l’Équateur, qui est entré dans le match en sachant qu’il n’avait besoin que d’un point pour progresser.

Il a fallu attendre la dernière minute de la période d’ouverture pour que la domination du Sénégal compte, quand Ismaila Sarr a été victime d’une faute dans la surface avant de battre avec confiance Hernan Galindez à 12 mètres.

Bien que Caicedo ait brièvement donné de l’espoir à l’Équateur au milieu de la deuxième période, ce fut un bref répit avec le Sénégal toujours l’équipe la plus dangereuse même après le but de Koulibaly, et le but d’Edouard Mendy était relativement calme alors qu’ils passaient en deuxième position pour établir un match nul en huitièmes de finale avec le vainqueurs du groupe B.

Comment le Sénégal a brisé le cœur de l’Équateur au Qatar

Le livre de formulaires avait l’Équateur comme léger favori pour progresser, après avoir fait match nul avec les Pays-Bas dans un match qu’ils auraient facilement pu gagner, et n’ayant besoin que d’un point pour atteindre les 16 derniers pour la première fois depuis 2006.

Un plan de match étonnamment enthousiaste a prouvé leur perte, Idrissa Gueye manquant une belle première chance pour le Sénégal après que Sarr ait exploité les arrières latéraux offensifs de l’Équateur et galopé derrière le flanc.

Moins de 10 minutes s’étaient écoulées au moment où le Sénégal aurait pu avoir deux buts d’avance, Boulaye Dia tirant à côté d’un coup franc après que l’Équateur n’ait pas réussi à dégager ses lignes.

Ismaila Sarr a été assailli par l’équipe du Sénégal après son premier but





Enfin, les Sud-Américains ont retrouvé un peu de sang-froid mais se sont toujours retrouvés derrière avant la pause alors que Sarr a volé devant Felix Torres et a été renversé par Piero Hincapie, qui s’est retrouvé la tête entre les mains alors que l’ailier de Watford a ensuite marqué avec insistance à partir de 12 mètres. .

L’Équateur a effectué deux remplacements à la pause et, avec un changement de forme indispensable, a finalement commencé à contrôler le rythme du match. Il leur a quand même fallu près de 25 minutes pour briser une ligne de fond sénégalaise tenace, lorsque Caicedo s’est penché pour ramener le film de Torres sur un corner.

Après avoir attendu si longtemps pour restaurer leurs espoirs de qualification, ils les ont jetés en quelques instants. Koulibaly serait plus habitué à attaquer un coup franc avec sa tête qu’avec ses pieds, mais lorsque la livraison de Gueye lui a été hochée, il a terminé avec aplomb avant que Galindez n’en sache rien.

L’Équateur a lancé des hommes avec leurs rêves de Coupe du monde en jeu, mais en vain, car ils n’ont pas réussi à tester sérieusement Mendy alors que le Sénégal célébrait avoir atteint les 16 derniers à leurs dépens.

Que signifie le résultat ?

L’Équateur est absent de la Coupe du monde en phase de groupes pour le troisième tournoi sur les quatre qu’il a atteint.

Le Sénégal affrontera les vainqueurs du groupe B en huitièmes de finale dimanche, coup d’envoi à 19h.

Que s’est-il passé d’autre à la Coupe du monde mardi?

Dans l’autre match du groupe A, les Pays-Bas ont remporté la victoire contre les hôtes du Qatar avec Cody Gakpo à nouveau cadré dans une confortable victoire 2-0.