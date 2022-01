Équateur 0 – 0 Brésil

L’Équateur est troisième au classement des 10 nations sud-américaines avec 24 points en 15 matchs, sept points devant la Colombie et le Pérou, qui ont un match en moins.

Les quintuples champions du monde se sont déjà qualifiés pour la finale de cette année au Qatar avec l’Argentine, qui jouera au Chili plus tard jeudi.

Cela a été suivi d’un carton rouge pour le gardien équatorien Alexander Dominguez pour un défi imprudent après 15 minutes avant que l’arrière brésilien Emerson Royal ne soit expulsé pour un deuxième carton jaune suite à un défi maladroit cinq minutes plus tard.

Casemiro avait donné l’avantage au Brésil après cinq minutes lorsqu’il a martelé à bout portant après une ruée vers le but.

L’Équateur se sentira lésé d’avoir un but marqué et deux pénalités annulées par le VAR – dont un dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps – mais ils ont juste été récompensés pour leur résilience lorsque Torres est rentré chez lui d’un corner.

Alisson était au centre d’incidents majeurs et avait besoin de l’intervention du VAR

L’affrontement fougueux a vu les deux équipes expulser un joueur dans les 20 premières minutes et le gardien brésilien Alisson a montré un carton rouge à deux reprises seulement pour que les deux soient annulés après consultation avec l’arbitre assistant vidéo (VAR).

