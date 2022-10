Equanimeous St. Brown reçoit un accessoire de verges, un accessoire de touché pour le match Bears vs Minnesota Vikings de dimanche – Shaw Local

Les accessoires du joueur pour le receveur des Bears de Chicago Equanimeous St. Brown dimanche matin contre les Vikings du Minnesota sont disponibles sur Césars Sportsbook. Les nouveaux parieurs de l’Illinois peuvent profiter du code promotionnel pour les nouveaux utilisateurs de Caesars en vous inscrivant ici. Les Bears affrontent les Vikings à midi central sur Fox.

Joueur équanime de St. Brown recevant, accessoires de touché

Soutenir Plus de En dessous de Chances Nombre total de réceptions 1,5 (-169) 1,5 (+123) Total des verges de réception 22,5 (-135) 22,5 (-125) Réception la plus longue 15,5 (-115) 15,5 (-119) Premier buteur de TD +1800 Marqueur TD à tout moment +420 Le joueur doit marquer 2 TD ou plus +3500

Tendances Saint-Brown :

St. Brown n’a pas eu de réception la semaine dernière, mais a au moins deux cibles à chaque match.

La plus longue réception de St. Brown a dépassé 22,5 verges dans deux de ses quatre matchs.

Il a un touché cette saison, lors de la semaine 1 contre San Francisco.

Boosts disponibles :

Les parieurs de l’Illinois peuvent jouer à notre pari boosté pour Bears at Vikings lors de la semaine 5 de la NFL

Jim Derry dit :

ÉQUIPE À DOMICILE en CAPS

Teaser, Green Bay -2 sur NY Giants (à Londres) et MINNESOTA -1 sur Chicago

LORSQUE: Green Bay-NY Giants à 8h30; Minnesota-Chicago à midi. LE PARI: 36 $ pour gagner 30 $.

Explication de l’accroche : Dans la plupart des livres, un parieur peut parier deux équipes dans un “teaser” et obtenir 6 points de coussin pour chaque pari. Cependant, il en coûte -120 pour jouer et – comme un pari – les deux jambes doivent frapper pour encaisser le ticket.

La semaine dernière, nous avons gagné notre gros teaser et quelques-uns de ceux que nous n’avons pas listés dans cette colonne, principalement parce que nous avons impliqué le Tennessee dans chacun d’eux, et ils ont non seulement couvert le teaser, mais ont couvert leur diffusion en gagnant à Indianapolis.

Au cours de la semaine 5, je cherche à mettre Green Bay dans plusieurs teasers. Je ne comprends pas très bien pourquoi ils ne sont qu’un favori de huit points contre une équipe des Giants qui pourrait non seulement être un peu surestimée en points de puissance, mais qui est probablement due à leur troisième quart-arrière, Davis Webb, alors que Daniel Jones (cheville ) et Tyrod Taylor (protocole sur les commotions cérébrales) seront presque sûrement absents à Londres.

Le meilleur combo avec les Packers semble être les Vikings, que nous aurions aimé à -7 s’ils n’étaient pas venus de Londres après une fin émouvante avec les Saints. Cela étant dit, les mettre dans un teaser signifie qu’ils doivent simplement gagner, et contre cette infraction incroyablement limitée pour les Bears, nous emprunterons cette voie.

PRÉDICTION DE SCORE : Packers (-8) 29, Giants 19. (Plus de 41.)

Spencer Urqhart aime un accessoire de Bears-Vikings :

Jeu de pointe précipité : Dalvin Cook PLUS DE 77,5 verges (-127) contre les Bears

Celui-ci semble être une évidence étant donné que les Bears sont actuellement la pire défense de la NFL, donc Cook devrait facilement passer tant que son épaule tient le coup.