Equanimeous St. Brown a sauté sur l’occasion de suivre Luke Getsy – Shaw Local

LAKE FOREST – Assez rapidement après être devenu le coordinateur offensif des Bears, Luke Getsy a contacté le receveur de l’agent libre Equanimeous St. Brown.

“Tout de suite, les Bears étaient sur ma liste d’équipes que je voulais aller”, a déclaré St. Brown samedi. “Ensuite, en fin de compte, il s’agissait de ce qui était le mieux pour moi et c’était la meilleure solution.”

Le receveur large de 25 ans a passé les quatre années précédentes avec les Packers de Green Bay. Au cours des trois dernières saisons, Getsy a été l’entraîneur des quarts à Green Bay. Maintenant, Getsy détient les clés de l’attaque des Bears et met en œuvre un plan similaire à celui que les Packers dirigent sous la direction de l’entraîneur-chef Matt LaFleur.

Cette familiarité avec l’entraîneur et le système a été un énorme atout pour St. Brown. Choix de sixième ronde en 2018, St. Brown a montré des avantages prometteurs en tant que recrue, captant 21 passes pour 328 verges, mais il n’a plus jamais égalé ces totaux. Il a raté la saison 2019 en raison d’une blessure à la cheville et s’est retrouvé enterré sur le tableau des profondeurs en 2020 et 2021.

Il rejoint un groupe de réception Bears qui a plusieurs places à gagner. St. Brown ne blâme personne d’autre que lui-même pour expliquer pourquoi les choses ont mal tourné à Green Bay.

“À Green Bay, ils ont donné de bonnes opportunités là-bas”, a déclaré St. Brown. « Si vous obtenez vos opportunités, vous devez en tirer le meilleur parti. Je me suis blessé ma deuxième année, donc j’ai été un peu en retrait, mais je suis de retour sur la bonne voie maintenant.

Il y a un an, les Packers ont renoncé à St. Brown après qu’il n’ait pas initialement fait partie de la liste des 53 joueurs à la sortie du camp d’entraînement. Après avoir autorisé les renonciations, St. Brown a signé un accord d’équipe d’entraînement avec Green Bay, essentiellement une rétrogradation. St. Brown s’est finalement retrouvé sur la liste active, mais cela a pris du temps.

Aux yeux de Getsy, regarder comment St. Brown a géré cette adversité en dit long.

“J’ai toujours aimé EQ et j’ai pensé qu’il était un bon joueur”, a déclaré Getsy. “Ensuite, je l’ai vu traverser cette adversité et la façon dont il a géré tout cela, c’est sur quoi ces gars s’appuient tous. Ce leadership et cette expérience qu’il a vécus, c’est super pour nous.

Connaître l’infraction est un gros plus. St. Brown a été une source incontournable pour certains des autres récepteurs qui ont des questions sur le système. Cette expérience antérieure dans l’attaque pourrait donner à St. Brown une longueur d’avance à un poste de receveur bondé.

À 6 pieds 5 pouces et 214 livres, St. Brown est le plus grand receveur des Bears. L’équipe a récemment ajouté plus de taille en échangeant N’Keal Harry de 6 pieds 4 pouces et 225 livres plus tôt ce mois-ci.

La taille de St. Brown s’est révélée lors d’un entraînement au camp d’entraînement vendredi, lorsque les Bears ont mis l’accent sur les représentants de la zone rouge. Il a fait plusieurs attrapés près de la zone des buts. Lors d’un exercice de brouillage, le quart-arrière Justin Fields a échappé à la pression et a mis le ballon haut dans les airs, où seul St. Brown pouvait l’attraper. St. Brown a attrapé le ballon par-dessus un arrière défensif beaucoup plus petit.

Présence: Les joueurs de ligne offensive Lucas Patrick et Teven Jenkins étaient absents samedi, tout comme le demi de coin Thomas Graham Jr.

Patrick devrait manquer du temps avec une blessure à la main. Jenkins et Graham sont absents pour des raisons non précisées. Le joueur de ligne défensive Angelo Blackson était présent samedi mais n’a pas participé. C’était probablement un jour de repos supplémentaire pour le vétéran.

Le secondeur Roquan Smith continue de ne pas s’entraîner, bien qu’il soit présent. Smith est sur la liste des personnes physiquement incapables de jouer, mais il fait également pression sur les Bears pour qu’ils le signent pour une prolongation de contrat.

Une nouvelle attaque précipitée : La nouvelle attaque de Getsy s’accompagne d’un nouveau système de blocage de course. Les Bears travaillent dur pour mettre en œuvre ces nouvelles techniques. L’attaque de Getsy devrait se déplacer latéralement davantage pour créer de l’espace pour les porteurs de ballon. C’est pourquoi le directeur général Ryan Poles voulait que ses joueurs de ligne soient plus légers et plus rapides.

Une grande partie de ce travail a déjà eu lieu pendant l’intersaison. Le garde vétéran Cody Whitehair a déclaré qu’il avait perdu du poids. Ses collègues monteurs de lignes ont l’air plus rapides, même au début.

“Vous le voyez aussi à travers l’échelle”, a déclaré Whitehair. “Les gars sont définitivement là où ils doivent être et vous voyez que cela les aide sur le terrain, ils sont capables de se déplacer un peu mieux et de maintenir un peu mieux leurs blocages.”

Pour les porteurs de ballon, il devrait y avoir beaucoup de lecture et de réaction à ce qui se passe devant eux. Le porteur de ballon de deuxième année Khalil Herbert a déclaré que les points de base sur lesquels l’accent était mis ne changeaient pas. Ils doivent encore s’occuper du football et frapper leurs repères sur le terrain.

“J’ai l’impression que nous allons exceller dans ce système, en particulier”, a déclaré Herbert. “Le tout et comment nous fonctionnons et avec Justin [Fields] dans le champ arrière avec nous aussi, c’est juste – je suis excité.

Williams plus calme : Le coordinateur défensif des Bears Alan Williams a installé une certaine pression pour sa défense vendredi soir. Lorsque les joueurs l’ont exécuté samedi matin à l’entraînement, cela ne s’est pas déroulé comme prévu.

Il y a dix ans, cela aurait été le genre de chose qui a déclenché Williams. L’entraîneur, aujourd’hui âgé de 52 ans, a beaucoup changé depuis sa première remise des gaz en tant que coordinateur défensif. Il a passé deux saisons en tant que coordinateur des Vikings du Minnesota de 2012 à 2013 sous l’ancien entraîneur-chef Leslie Frazier.

Avec une deuxième opportunité au travail, Williams pense qu’il s’est un peu adouci – dans le bon sens.

“J’aurais sauté sur l’entraîneur et le joueur”, a déclaré Williams, qui avait 42 ans lorsqu’il est devenu coordinateur pour la première fois. “J’aurais été super sévère. Maintenant, c’est le quatrième jour [of training camp], et c’était la première fois que ce gars faisait ça en pratique. Et donc il va y avoir des erreurs.

Williams est un protégé de Tony Dungy, pour qui il a travaillé de 2001 à 2008. Il a beaucoup appris de Dungy, toujours calme, cool et recueilli. Alors que de nombreux concepts défensifs de Dungy perdurent grâce à Williams et à d’autres entraîneurs de la NFL, il en va de même pour les choses que Dungy a enseignées en dehors du terrain.

Williams pense qu’il établit de meilleures relations avec ses joueurs maintenant qu’il y a dix ans.

“Ils apprennent à connaître non seulement l’entraîneur Williams, ils apprennent à connaître Alan Williams”, a déclaré Williams. “Alors quand les gars apprennent à te connaître, je pense qu’ils jouent pour toi. Ce n’est pas que les gars ne le faisaient pas avant, mais maintenant ils me voient comme une personne, pas seulement comme un entraîneur.