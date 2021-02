Equality Act, réouverture des collèges de New York, crash de Tiger Woods: 5 choses que vous devez savoir jeudi

La loi sur l’égalité avec des protections pour les Américains LGBTQ passe au vote

La Chambre devrait adopter jeudi une législation radicale interdisant la discrimination sur la base du sexe, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. La loi sur l’égalité modifierait les lois fédérales existantes sur les droits civils pour étendre les protections aux Américains LGBTQ, ce que les législateurs démocrates et les défenseurs des droits de l’homme affirment ferait progresser considérablement vers la protection juridique de tous les Américains. Neuf membres de la Chambre s’identifient ouvertement comme LGBTQ et deux au Sénat, soit environ 2% de chaque chambre. Un récent sondage Gallup a montré un record de 5,6% d’adultes américains identifiés comme LGBTQ. La loi sur l’égalité, l’une des principales priorités législatives du président Joe Biden, est confrontée à un avenir incertain au Sénat.

Vous préférez écouter? Découvrez le podcast 5 choses:

COVID-19: Certains collégiens de New York sont de retour dans les salles de classe; les chaînes de médicaments élargissent les vaccinations

New York est sur le point de rouvrir les collèges publics pour l’apprentissage en personne pour la première fois depuis novembre jeudi. La décision concerne environ 62 000 étudiants qui ont opté pour l’apprentissage en personne l’année dernière, a rapporté le New York Times. Environ 70 pour cent des élèves de la ville ont complètement renoncé aux cours en personne et apprendront de chez eux pour le reste de l’année scolaire. Pendant ce temps, les pharmacies CVS et Walgreens commenceront les vaccinations dans d’autres États jeudi. CVS ajoutera des magasins dans six États, dont la Floride, l’Ohio et la Pennsylvanie. Walgreens se développe en Californie, en Oregon et en Virginie, entre autres États.

Shérif de Los Angeles: le crash de Tiger Woods est « purement un accident »

Les députés du comté de Los Angeles n’ont vu aucune preuve que la star du golf Tiger Woods était affaiblie par la drogue ou l’alcool après le renversement de mardi sur un tronçon de route en descente connu pour ses accidents, a déclaré le shérif Alex Villanueva, qualifiant l’accident de « purement accident ». Le shérif a semblé exclure toute accusation criminelle potentielle alors même que les autorités enquêtaient toujours sur l’accident, qui a causé des blessures «importantes» à la jambe droite de Woods, nécessitant une intervention chirurgicale. L’avocat des dommages corporels Justin King a déclaré que si les enquêteurs prouvent que la route n’est pas sûre, la municipalité qui la contrôle pourrait être tenue pour responsable. Pendant ce temps, le shérif a déclaré que les enquêteurs pourraient demander des mandats de perquisition pour un échantillon de sang afin d’exclure définitivement les drogues et l’alcool. Les détectives pourraient également demander des mandats de perquisition pour le téléphone portable de Woods pour voir s’il conduisait distrait, ainsi que l’enregistreur de données d’événements du véhicule, ou «boîte noire», qui donnerait des informations sur la vitesse à laquelle il allait. Les blessures ont été un événement malheureux fréquent pour Woods. Mais il est toujours revenu à la victoire sur le terrain de golf. Même après quatre chirurgies du dos, il a remporté le Masters en avril 2019 pour la cinquième fois, ce qui se classe parmi les grands retours dans le sport.

L’Amérique a un vaste empire militaire d’outre-mer. En a-t-il encore besoin?

Pendant des décennies, les États-Unis ont bénéficié d’une domination militaire mondiale, sa portée est vaste et semblable à celle d’un empire. Le ministère de la Défense dépense plus de 700 milliards de dollars par an pour l’armement et la préparation au combat – plus que les 10 pays suivants réunis, selon le groupe de réflexion économique la Peter G. Peterson Foundation. En Allemagne, environ 45 000 Américains se rendent chaque jour au travail autour de la communauté militaire de Kaiserslautern, un réseau de bases de l’armée américaine et de l’armée de l’air qui héberge des écoles, des complexes d’habitation, des hôpitaux, des centres communautaires et des magasins de détail. Environ 60 000 militaires et civils américains sont stationnés au Japon; 30 000 autres en Corée du Sud. Plus de 6000 militaires américains sont répartis dans toute l’Afrique, selon le ministère de la Défense. Pourtant, aujourd’hui, au milieu d’un changement radical des menaces à la sécurité, la puissance militaire américaine à l’étranger peut être moins pertinente qu’elle ne l’était autrefois, affirment certains analystes de la sécurité, des responsables de la défense et d’anciens membres actifs du service militaire américain.

Que feront ensuite les conservateurs? Rendez-vous à CPAC

Les conservateurs à la recherche d’une voie à suivre après la présidence tumultueuse de Donald Trump se réuniront jeudi à Orlando pour la conférence d’action politique conservatrice de quatre jours. Fondé en 1974, l’événement est depuis devenu le lieu de rencontre le plus influent du mouvement conservateur. Les orateurs répertoriés sur le site Web de CPAC comprennent de nombreux poids lourds républicains (et des candidats potentiels à la présidence), notamment le sénateur Josh Hawley, R-Mo., L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et le sénateur Ted Cruz, R-Texas. Cependant, tous seront probablement éclipsés par Trump, qui devrait clôturer le programme dimanche.