Equal Justice Initiative agrandit un musée et un mémorial basés en Alabama

MONTGOMERY, Alabama – L’Equal Justice Initiative a lancé une expansion majeure de ses sites en Alabama, une expansion qui, selon le fondateur Bryan Stevenson, permettra à davantage de personnes de mieux comprendre l’impact durable de l’esclavage et du racisme sur différentes parties de la nation et du monde.

Le pavillon et le centre d’accueil de l’association sont en construction depuis des mois au 401 N. Perry St. à Montgomery. À l’automne, ce sera le nouveau siège du musée de l’héritage d’EJI : de l’esclavage à l’incarcération de masse, avec beaucoup plus d’espace que le site actuel à quelques pâtés de maisons. Cela permettra à EJI d’élargir le récit et le sujet couvert par ses affichages.

« Cela commencera par la traite transatlantique des esclaves, qui est quelque chose que nous ne couvrons pas actuellement dans notre musée », a déclaré Stevenson. « … Les gens n’apprécient pas l’impact que cela a eu sur l’ensemble des Amériques T – Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord. »

Stevenson a déclaré que 2 millions de Noirs étaient morts pendant le passage, ajoutant. « Leurs corps sont enterrés dans les fonds marins de l’Atlantique, et nous avons en quelque sorte ignoré ce site en tant qu’espace de souffrance et de lutte. Nous avons dépensé des millions … à la recherche des restes du Titanic et fait très peu pour reconnaître cette histoire tragique de le passage du milieu. »

L’expansion détaillera également le rôle joué par les villes du nord des États-Unis telles que New York, Philadelphie et Boston dans le subventionnement de la traite des esclaves et son intégration dans l’économie américaine, et montrera comment cela continue d’avoir un impact sur différentes régions du pays. Stevenson a déclaré que de nombreux visiteurs du musée de l’héritage actuel et du Mémorial national pour la paix et la justice à proximité, qui se souvient des victimes du lynchage, sont originaires du nord et ne reconnaissent pas le rôle du nord dans la traite des esclaves ou son impact.

Les visiteurs entendront plus de récits à la première personne de récits d’esclaves, apprendront comment l’esclavage a évolué en creusant plus profondément dans chaque époque et verront de nouvelles expositions avec le sol de 800 sites de lynchage à travers le pays. Une section sur l’ère des droits civiques sera considérablement élargie pour mettre en lumière « le travail des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires », a déclaré Stevenson. Il y aura de nouvelles expositions sur la police et le sort des enfants, et les visiteurs pourront entendre plus de personnes incarcérées.

Dans le cadre de l’expansion, EJI ouvre également une galerie d’art qui, selon Stevenson, présentera le travail d’artistes de renommée mondiale « en conversation avec l’histoire que nous présentons ». Le site actuel du Legacy Museum deviendra un espace de rencontre pour les groupes de visiteurs.

Les sites de Montgomery de l’EJI étaient à pleine capacité environ 80% du temps depuis le jour de leur ouverture en 2018 jusqu’au début de la pandémie de COVID-19, a déclaré Stevenson, et le trafic des visiteurs se rapproche déjà de ces niveaux. Il estime que 50 000 personnes ont visité le mémorial mais n’ont pas pu entrer dans le musée car il était plein.

« Nous voulons corriger cela », a-t-il déclaré.

L’EJI a été créé en 1989 pour mettre fin à l’incarcération de masse et aux peines excessives aux États-Unis, contester l’injustice raciale et économique et protéger les droits humains fondamentaux des Américains les plus vulnérables, selon son site Internet.

