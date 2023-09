EQL : Quelles sont les lumières vues dans les vidéos de tremblements de terre ?

Les rapports faisant état de « lumières sismiques », comme celles vues dans les vidéos capturées avant le séisme de magnitude 6,8 de vendredi au Maroc, remontent à des siècles, jusqu’à la Grèce antique.

Ces explosions de lumière vive et dansante de différentes couleurs ont longtemps intrigué les scientifiques, et il n’y a toujours pas de consensus sur leurs causes, mais elles sont « tout à fait réelles », a déclaré John Derr, un géophysicien à la retraite qui travaillait à l’US Geological Survey. Il est co-auteur de plusieurs articles scientifiques sur les lumières sismiques, ou EQL.

« Voir EQL dépend de l’obscurité et d’autres facteurs favorables », a-t-il expliqué dans un e-mail.

Il a déclaré que la récente vidéo partagée en ligne en provenance du Maroc ressemblait aux lumières du tremblement de terre captées par les caméras de sécurité lors d’un séisme de 2007 à Pisco, au Pérou.

Juan Antonio Lira Cacho, professeur de physique à l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos au Pérou et à l’Université pontificale catholique du Pérou, qui a étudié le phénomène, a déclaré que la vidéo sur téléphone portable et l’utilisation généralisée de caméras de sécurité ont facilité l’étude des lumières sismiques.

«Il y a quarante ans, c’était impossible», dit-il. « Si vous les voyiez, personne ne croirait ce que vous avez vu. »

Les feux sismiques prennent différentes formes

Les lumières sismiques peuvent prendre plusieurs formes différentes, selon un chapitre sur le phénomène co-écrit par Derr et publié dans l’édition 2019 de l’Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.

Parfois, les lumières peuvent ressembler à des éclairs ordinaires, ou elles peuvent ressembler à une bande lumineuse dans l’atmosphère semblable à une aurore polaire. D’autres fois, ils ressemblent à des sphères lumineuses flottant dans les airs. Ils peuvent également ressembler à de petites flammes vacillantes ou rampantes le long ou à proximité du sol, ou à de plus grandes flammes émergeant du sol.

Une vidéo prise en Chine peu avant le tremblement de terre du Sichuan en 2008 montre des nuages ​​lumineux flottant dans le ciel.

Pour mieux comprendre les lumières sismiques, Derr et ses collègues ont rassemblé des informations sur 65 tremblements de terre américains et européens associés à des rapports fiables de lumières sismiques remontant à 1600. Ils ont partagé leur travail dans un article publié en 2014 dans la revue Seismological Research Letters.

Les chercheurs ont découvert qu’environ 80 % des événements EQL étudiés concernaient des séismes d’une magnitude supérieure à 5,0. Dans la plupart des cas, le phénomène a été observé peu avant ou pendant l’événement sismique, et il était visible jusqu’à 600 kilomètres (372,8 miles) de l’épicentre du séisme.

Les tremblements de terre, particulièrement les plus puissants, sont plus susceptibles de se produire le long ou à proximité des zones de rencontre des plaques tectoniques. Cependant, l’étude de 2014 a révélé que la grande majorité des tremblements de terre liés aux phénomènes lumineux se produisaient à l’intérieur des plaques tectoniques plutôt qu’à leurs frontières.

De plus, les tremblements de terre étaient plus susceptibles de se produire sur ou à proximité des vallées du Rift, des endroits où, à un moment donné dans le passé, la croûte terrestre avait été déchirée, créant une région de plaine allongée située entre deux blocs de terre plus élevés.

Causes possibles des feux de tremblement de terre

Friedemann Freund, collaborateur de Derr et professeur adjoint à l’Université de San Jose et ancien chercheur au centre de recherche Ames de la NASA, a proposé une théorie sur les lumières sismiques.

Freund a expliqué que lorsque certains défauts ou impuretés des cristaux des roches sont soumis à des contraintes mécaniques, comme lors de l’accumulation de contraintes tectoniques avant ou pendant un tremblement de terre majeur, ils se brisent instantanément et génèrent de l’électricité.

La roche est un isolant qui, lorsqu’il est soumis à une contrainte mécanique, devient un semi-conducteur, a-t-il déclaré.

« Avant les tremblements de terre, d’énormes volumes de roches – des centaines de milliers de kilomètres cubes de roches dans la croûte terrestre – sont soumis à des contraintes et les contraintes provoquent un déplacement des grains, des grains minéraux les uns par rapport aux autres », a-t-il ajouté. un entretien par appel vidéo.

«C’est comme allumer une batterie, générant des charges électriques qui peuvent s’écouler des roches soumises à des contraintes vers et à travers des roches non soumises à des contraintes. Les charges se déplacent rapidement, jusqu’à environ 200 mètres par seconde », a-t-il expliqué dans un article de 2014 pour The Conversation.

D’autres théories sur les causes des tremblements de terre incluent, entre autres, l’électricité statique produite par la fracturation de la roche et l’émanation de radon.

À l’heure actuelle, il n’existe pas de consensus parmi les sismologues sur le mécanisme à l’origine des tremblements de terre, et les scientifiques tentent toujours de percer les mystères de ces explosions.

Freund espère qu’un jour il sera possible d’utiliser les lampes sismiques, ou la charge électrique qui les provoque, en combinaison avec d’autres facteurs, pour aider à prévoir l’approche d’un séisme majeur.