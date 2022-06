Épuisés et dépassés en armes, les combattants ukrainiens saisis par le désespoir dans l’est ravagé par la guerre

Pendant plus de trois mois de guerre, les troupes ukrainiennes ont largement tenu à distance les forces russes. Avec des tactiques habiles et une détermination farouche, les défenseurs ukrainiens ont repoussé les troupes moscovites de la capitale, Kyiv, et les ont forcées à abandonner leurs projets de capturer tout le pays.

Mais dans l’est du pays, où les forces russes intensifient leurs efforts dans la région assiégée du Donbass, des semaines de combats brutaux ont poussé les défenseurs à un point de rupture.

Aujourd’hui, sous des bombardements incessants et après d’immenses pertes, certaines troupes ukrainiennes disent se sentir abandonnées par leurs dirigeants – laissées pour mortes dans des conditions désespérées.

Par une journée ensoleillée la semaine dernière à Bakhmut, la ville de l’est de l’Ukraine se préparait à un siège apparemment imminent. Des bus ont quitté la ville en direction de l’ouest, transportant des charges des plus vulnérables : les personnes âgées et les mères avec enfants. Du matériel militaire lourd les a dépassés dans l’autre sens, avec une paire de lance-roquettes BM-27 Uragan transportant une cargaison mortelle vers les lignes de front avec la Russie.

Une mère et sa fille sont assises à l’intérieur d’un bus alors qu’elles évacuent Bakhmut, qui est située dans la région de Donetsk, le 22 mai. (Aris Messinis/AFP via Getty Images)

La région n’est pas étrangère à la guerre. Les forces ukrainiennes combattent les séparatistes soutenus par la Russie dans le Donbass depuis 2014, bien avant cette dernière invasion.

Dans l’une des rares entreprises ouvertes de la ville, un stand de shawarma, un flux constant de soldats épuisés et de secouristes revenant du front s’est arrêté pour une pause rapide, alors que l’artillerie explosait à proximité.

Alexey, un ambulancier de 28 ans, venait de rentrer de son dernier voyage. Lui et un collègue ont passé la majeure partie de la journée à se précipiter vers et depuis la ville de Soledar, juste au nord de Bakhmut, qui est directement bombardée par les Russes.

« Il y a eu 23 obus qui ont touché Soledar rien que le dernier jour », se souvient Alexey. « Nous ramenions un civil blessé, il n’a pas survécu. »

(En tant que militaires en service actif, aucun des soldats ou des secouristes avec qui CBC a parlé n’a été autorisé à donner son nom de famille.)

Malgré la détérioration des conditions dans la région, certaines personnes qui avaient fui plus tôt dans les combats sont depuis retournées dans la région, poussées par une simple nécessité économique.

Une jeune fille passe devant un immeuble détruit à Bakhmut. Un soldat a estimé qu’environ 30 % de la population restait dans la ville. (Aris Messinis/AFP/Getty Images)

Alexey estime qu’il reste environ 30 % de la population d’avant-guerre de Bakhmut, soit environ 75 000 personnes, avant de mentionner un immeuble de neuf étages qui a récemment été touché par un missile.

« Au moins 10 appartements sont habités – les gens sont revenus et ont simplement rafistolé leurs appartements du mieux qu’ils ont pu », a-t-il déclaré. « Ils ont peur, mais ils n’ont pas d’argent. »

Malgré la guerre qui l’entoure, le moral d’Alexey semble assez élevé. C’est une autre histoire pour les autres soldats et volontaires qui reviennent du front.

Des militaires ukrainiens passent devant un bâtiment gravement endommagé lors d’un bombardement russe à Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, le 28 mai 2022. (Francisco Seco/Associated Press)

‘De plus en plus près’

Deux combattants – Nikita, 35 ans, et son compagnon, Mikhail, 56 ans, tous deux membres d’une unité de l’armée ukrainienne stationnée à proximité – viennent de rentrer de la ligne de front à l’est de Bakhmut, à environ cinq kilomètres de la ville.

« Le front se rapproche de plus en plus », a déclaré Nikita. « Nous continuons à être repoussés, de plus en plus loin. »

Nikita se bat dans cette région depuis plus d’un mois maintenant, repoussant un assaut russe qui franchi les lignes ukrainiennes à la mi-mai et continue de se rapprocher de Bakhmut.

Son collègue, Mikhail, avait également combattu en 2014, contre la première invasion russe de l’Ukraine. Cette fois, dit-il, c’est différent.

« [In 2014], je pourrais me battre assez bien avec mon fusil », a déclaré Mikhail. « Maintenant, je ne peux pas. Ils nous ont frappé avec des avions, des hélicoptères, des mortiers, des chars, des GRAD [rocket artillery]. »

« Dans cette guerre, le fantassin ordinaire n’est rien », a déclaré Nikita. « Maintenant, c’est de l’artillerie et des armes lourdes. Le soldat moyen, il ne peut rien faire. »

« Nous ne sommes que de la chair à canon », intervient Mikhail.

Un militaire ukrainien blessé et un civil blessé attendent des soins médicaux à Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, le mardi 7 juin 2022. (Bernat Armangue/Associated Press)

Les forces ukrainiennes subissent des pertes massives dans la région. Dans un 31 mai interview le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l’Ukraine perdait entre 60 et 100 soldats chaque jour sur le front oriental, avec environ 500 autres blessés chaque jour.

Le 5 juin, il a rencontré certains des soldats de Bakhmut lors d’une visite sur le front de l’Est et les a remerciés pour leur service. « Je suis reconnaissant à tout le monde », a-t-il déclaré, selon l’Agence France-Presse. « Prenez soin de vous. »

Alors que les forces russes subissent probablement de lourdes pertes également – environ 10 000 soldats russes sont censés avoir été tués dans la guerre à ce jour – cela n’a pas encore émoussé leur assaut dans le Donbass.

Malgré les milliers de pièces d’aide militaire occidentale livrées à l’Ukraine, Nikita a déclaré que lui et ses hommes n’en avaient rien vu.

« Nous n’avons que nos fusils. Peut-être un RPG [launcher] ou deux. Contre un char ou un véhicule blindé ? Qu’est-ce que je suis censé faire? », a-t-il dit de manière rhétorique.

Un militaire ukrainien près de la ligne de front autour de Bakhmut le 5 juin. (Gleb Garanich/Reuters)

À son avis, les dirigeants de Kyiv se soucient peu de ceux qui se battent ici.

« [Kyiv] ne nous a pas envoyé de nouvelles armes – et ils ne le feront pas », a déclaré Nikita.

« Tout ce qui est nouveau et fantaisiste a été réservé à ces autres endroits : Kyiv, Kharkiv, les grandes villes. Le quartier général pense : « Eh bien, vous [in the east] combattent les Russes depuis huit ans déjà. Ça ira.' »

Nikita secoue la tête, avant de se tourner vers des mots encore plus durs pour ses supérieurs.

« Vous devez comprendre qu’il y a deux castes dans ce pays », a-t-il déclaré. « Il y a la caste supérieure, et puis il y a nous : la caste inférieure. Nous ne sommes que des pions. Rien de plus. La caste supérieure reçoit l’argent, et nous recevons l’ordre : « En avant !

« C’est comme ça que ça a toujours fonctionné ici [in Ukraine] », a-t-il dit, avant de souligner qu’il ne s’attend pas à ce que quiconque le croie.

« Personne ici ne veut entendre la vérité », a déclaré Nikita. « Ils veulent juste la belle histoire de l’unité de l’Ukraine. Mais ici, on est foutus. »

Les troupes ukrainiennes tirent des roquettes sol-sol vers les positions russes dans la région du Donbass le 7 juin. Certains soldats se sont plaints que les nouvelles armes que l’Occident fournit à l’Ukraine ne les atteignent pas. (Aris Messinis/AFP/Getty Images)

Fuir Marioupol

D’autres soldats qui filtrent à travers le stand de shawarma racontent également des histoires terribles d’être dépassés en armes et en nombre alors que les combats dans la région s’intensifient.

Deux éclaireurs de l’infanterie navale ukrainienne, tous deux âgés d’une vingtaine d’années et tous deux nommés Sergei, se battent depuis les premiers jours de la guerre.

Ils sont arrivés dans le Donbass après avoir échappé à la bataille la plus difficile de la guerre d’Ukraine à ce jour : Marioupol, la ville portuaire détruite lors d’un siège brutal de deux mois.

« Nous avons été [fighting] le long de toute la ligne de front orientale », a déclaré le jeune Sergueï, 21 ans.

« Nous avons été envoyés partout dans la région de Marioupol, à Nikolne, Rozivka, Zachativka », a-t-il dit, énumérant les villages au nord de la ville portuaire.

Des débris sont suspendus à un immeuble résidentiel fortement endommagé par les bombardements russes à Bakhmut le 28 mai. À environ 65 kilomètres au nord-est, des combats ont fait rage autour de Lysychansk et Severodonetsk, les dernières grandes villes sous contrôle ukrainien dans la région de Louhansk. (Francisco Seco/Associated Press)

L’une de leurs missions consistait à être envoyé pour couvrir la retraite des forces ukrainiennes se retirant de Marioupol – une tâche qui, selon eux, les a presque vus tués alors qu’ils étaient submergés par une force russe qu’ils n’étaient pas équipés pour combattre.

« Nos gars [in Mariupol] étaient presque encerclés, nous avons donc été envoyés là-bas pour surveiller l’exode », a déclaré le jeune Sergueï. « Les Russes ont lancé 200 véhicules contre nous. Ils nous ont attrapés et nous ont encerclés dans un village. [It was] seulement 70 d’entre nous contre tout ça. »

Les seules armes disponibles pour ce combat, a déclaré l’aîné Sergei, 24 ans, étaient des mitrailleuses et quelques N-LAW, des missiles antichars de fabrication britannique.

« Nous avons tenu pendant six jours. Nous avons réussi à détruire le premier char de leur colonne et cela les a retenus, les autres étant coincés derrière », a-t-il déclaré.

« Mais ils ont amené leur artillerie. Nous n’avions presque rien pour les combattre. Finalement, nous avons réussi à nous échapper la nuit – nous nous sommes faufilés à pied. »

Des soldats ukrainiens se tiennent sur un char de combat près de Bakhmut. « Dans cette guerre, le fantassin ordinaire n’est rien », a déclaré un soldat. « Maintenant, ce n’est que de l’artillerie et des armes lourdes. » (Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images)

Le ministère ukrainien de la Défense n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les allégations des soldats, y compris les allégations selon lesquelles au moins certaines unités ne recevaient pas les armes données.

Au cours de la guerre, Zelensky a appelé à plusieurs reprises ses alliés à fournir à l’Ukraine des armes plus nombreuses et de meilleure qualité, accusant parfois l’Occident d’avancer trop lentement.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont récemment promis certaines des armes les plus avancées à ce jour, notamment des hélicoptères, des systèmes d’armes antichar Javelin, des systèmes antiaériens et des pièces d’artillerie lourde.

L’armée américaine a également commencé à former les forces ukrainiennes sur le High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), un lance-roquettes multiple sophistiqué à moyenne portée – bien que les responsables aient déclaré qu’il faudrait environ trois semaines de formation avant de pouvoir se rendre sur le front.

REGARDER | Le Canada s’est engagé à soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra », a déclaré le ministre de la Défense :

Le Canada s’est engagé à soutenir l’Ukraine, selon le ministre de la Défense La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a déclaré que le Canada soutiendrait l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie « aussi longtemps qu’il le faudra ».

Il existe des preuves que certaines des nouvelles armes ont atteint l’est de l’Ukraine. Les rapports montrent des obusiers avancés M777 de fabrication américaine en service à Lysychansk , à la limite nord du front du Donbass. Un rapport Politico plus loin décrit M777 à Kramatorsk, à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Bakhmut.

Pourtant, pour ces soldats, le combat ne devient pas plus facile.

Dmitry, un membre de la Défense territoriale ukrainienne de 41 ans, utilise un peu d’humour pour affronter la sombre réalité de la situation. « Bakhmut, c’est comme Monte Carlo », a-t-il dit en riant. « La roulette russe à chaque coin de rue ! »

Puis ses yeux s’assombrissent et son sourire s’estompe.

« Je peux décrire la situation ici en quelques mots », a déclaré Dmitry. « Très putain d’affreux. »