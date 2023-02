Épuisement professionnel, menaces de mort, stigmatisation : dans la vie d’un opérateur à but non lucratif de l’Okanagan

Une question taraude l’esprit de Crystal Hedlund : « Qui vient aider les gens qui aident tout le monde ?

L’ancienne femme de Vernon est propriétaire de Crystal’s Baked Blessings, une entreprise de boulangerie qu’elle utilise pour aider les autres, qu’il s’agisse de nourrir les sans-abri ou de donner un coup de pouce à une famille en difficulté, en particulier à Noël, lorsqu’elle prépare des dîners et des cadeaux pour les familles dans le besoin.

Hedlund a vécu à Vernon pendant environ huit ans jusqu’à ce que le marché locatif l’en chasse. Trouver une maison assez grande pour ses six enfants allait coûter 4 000 $ par mois, alors elle a déménagé à Canoe et y travaille depuis.

Au moins une fois par mois, elle fait don d’un gâteau personnalisé à une famille à faible revenu qui n’en a pas les moyens.

Entre sa grande famille, son entreprise de boulangerie et les causes caritatives qu’elle poursuit, Hedlund dit que l’épuisement professionnel est « définitivement là », mais qu’elle n’a pas le temps de prendre soin d’elle-même pour atténuer cet épuisement.

Elle dit que le public s’attend à ce qu’elle aide les autres, mais lorsqu’elle a besoin d’aide elle-même, le soutien est limité.

“Chaque fois que les propriétaires de ces entreprises ont besoin de quelque chose pour eux-mêmes pour continuer à gérer l’entreprise ou ont besoin de quelque chose même juste pour eux-mêmes, personne n’est prêt à faire un don, personne n’est intéressé à faire un don pour m’aider”, a-t-elle déclaré.

«Nous nous plions littéralement en quatre pour répondre au téléphone toute la journée et toute la nuit, répondre aux e-mails et aux messages toute la journée, parler aux gens des rebords, mettre notre propre famille de côté pour aider d’autres familles… et pour nous de ne pas pouvoir obtenir l’aide dont nous avons besoin quand nous en avons besoin, c’est un peu décourageant.

Hedlund dit qu’elle souhaite que le public la voie pour ce qu’elle est : un être humain, capable de beaucoup mais sujet à la fatigue comme n’importe qui d’autre lorsqu’il se charge d’aider les autres avec son temps et son argent.

« Je suis une personne, je suis humain, vous savez. J’ai besoin de me reposer.”

Hedlund dit que ce serait bien s’il y avait des subventions gouvernementales à sa disposition, « parce qu’autrement, nous nous sentons seuls. Je n’ai pas d’équipe, c’est juste moi.

Carrie Lynn (le nom de famille est un pseudonyme) dirige Food-It-Forward Okanagan, une organisation de sauvetage alimentaire, depuis deux ans et demi. Elle demande à ce que l’organisation devienne un organisme de bienfaisance reconnu par le gouvernement fédéral.

Basée à Kelowna, l’organisation de Lynn prend de la nourriture qui irait autrement à la poubelle et l’utilise pour nourrir près de 10 000 personnes par semaine entre Salmon Arm et Osoyoos.

« En Colombie-Britannique seulement, il y a cinq millions de dollars de gaspillage alimentaire chaque mois. Cela équivaut à six milliards de dollars par an, et nous avons des enfants affamés dans nos systèmes scolaires », a déclaré Lynn.

Lynn explique qu’après que les donateurs de nourriture l’ont contactée, elle ou l’un de ses chauffeurs récupère la nourriture et l’apporte aux endroits qui en ont besoin. Le résultat peut être du pain pour les programmes de petits déjeuners scolaires, des ingrédients pour les cuisiniers des centres de traitement ou des aliments préparés pour les familles qui luttent pour maintenir leur autonomie.

“Si je pouvais récupérer tous les déchets alimentaires dans l’Okanagan, personne n’aurait faim.”

Lynn dit que les gens peuvent être agressifs ou exigeants lorsqu’il s’agit d’obtenir de la nourriture. Elle a dû faire face à des menaces de mort, et à des altercations violentes où la police a dû venir désamorcer une situation.

En conséquence, elle a dû se fixer des limites.

“Je suis toujours disposée à aider à nourrir ma communauté, mais je ne le ferai qu’avec ce avec quoi je suis à l’aise et ce qui me protégera, moi et mes bénévoles”, a-t-elle déclaré.

Lynn dit que l’un des plus gros problèmes menant à l’épuisement professionnel est le dépassement des limites, et même si elle a fait de la fixation des limites une partie intégrante de son travail caritatif, elle consacre 40 à 60 heures par semaine à l’organisation de sauvetage alimentaire, en plus de travailler à temps plein. pour payer ses factures.

Il existe également des idées fausses sur les petites organisations qui font du travail à but non lucratif.

« La plupart des gens ont compris qu’on nous donne tous de l’argent, on a tous un budget de fonctionnement, on devrait absolument être obligés de nourrir ces gens. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est qu’il faut la gentillesse d’une communauté pour continuer à gérer ces organisations », a-t-elle déclaré.

Encore une fois, la question de savoir qui aide ceux qui aident les autres occupe une place importante.

« Lorsque la communauté a la mentalité qu’elle n’a pas à s’inquiéter et à s’occuper des plus petites organisations, alors nous sommes tous seuls. Qui veille sur nous ? demande Lynn.

Lynn dit que beaucoup de petites organisations se regroupent lorsqu’elles ont besoin d’aide, “parce qu’elles comprennent que c’est ce qu’est la communauté, il faut que nous nous serrions tous les coudes pour nourrir notre communauté et en prendre soin.”

Faisant écho à Hedlund, elle dit que “les gens sont considérés comme des choses, au lieu d’être des humains”.

Clary Lausnes et son mari dirigent la All Are Family Outreach Society depuis 2014, au service des personnes et des familles ayant besoin d’aide d’Armstrong à Kelowna.

L’un des principaux défis auxquels la société a été confrontée ces derniers temps est de sécuriser un bâtiment pour abriter les biens donnés. L’argent mis à part, c’est un défi qui découle de la stigmatisation attachée aux personnes qu’ils aident.

“Nous allons essayer de trouver un bâtiment et ce que nous entendons, c’est” eh bien, nous ne voulons pas de ce genre de personnes à côté de nous “”, a déclaré Lausnes. « Il y a cette idée que toute personne qui utilise une banque alimentaire est un voleur accro, sale et sans abri, et bien que nous ne refusions pas les gens de la rue, notre principal groupe de personnes que nous aidons sont les personnes âgées et les familles. Mais nous ne pouvons tout simplement pas surmonter cette stigmatisation qui se répand dans le grand public selon laquelle les personnes qui viennent dans les banques alimentaires sont inférieures aux plus faibles.

Lausnes l’a vu tout en opérant l’évangélisation. Elle a eu des gens qui ont essayé de les faire chanter pour qu’ils leur donnent ce qu’ils veulent, et a eu affaire à des gens qui devenaient physiquement violents et leur lançaient des choses.

“Et pourtant, on attend de nous que nous soyons assis et sourions parce que nous sommes une organisation caritative et que nous devons être gentils.”

Elle ne le fait pas pour un gain financier ou une reconnaissance, car il n’y a rien à avoir. Elle le fait parce qu’elle se soucie des gens.

Lausnes dit que les taux de pension canadiens doivent augmenter, car elle voit trop de personnes âgées vivant dans le dénuement.

“J’ai des personnes âgées qui vont à l’épicerie et se tiennent juste dans l’allée des produits et pleurent”, a-t-elle déclaré.

Lynn et Hedlund s’identifient toutes deux à un sentiment d’isolement dans leur rôle de prestataires pour leurs communautés. Pour Lausnes, c’est plus une fatigue émotionnelle de travailler avec des gens dans des circonstances tragiques.

«Nous traitons des choses comme le suicide et la maltraitance des enfants et la violence conjugale et les problèmes de santé mentale et les personnes âgées affamées», a-t-elle déclaré. « Si vous avez de la chance, vous pouvez l’oublier au travail, mais qui peut laisser trois enfants affamés et rentrer à la maison et l’oublier ? Cela n’arrive pas.

“L’isolement que je vis est davantage un manque de compréhension de la part du public que nous ne sommes que des humains”, a-t-elle ajouté, reflétant à nouveau les sentiments de Hedlund et Lynn.

Les difficultés financières sont courantes chez tous les petits opérateurs à but non lucratif. Lausnes dit que les dons ont chuté “en grande partie”, et All Are Family Outreach a donné 300 $ de plus en dons qu’il n’en a reçu, un déficit qui est sorti de leurs propres poches et qui n’est pas durable. Hedlund a contacté des sociétés immobilières et des concessionnaires automobiles pour voir s’ils étaient prêts à parrainer ses paniers de Noël, en vain. Lynn a besoin d’un véhicule réfrigéré, ou même d’un simple accès à un véhicule, mais n’a pas eu de chance à ce jour.

Les organisations à but non lucratif dépendent des dons de la communauté pour continuer. Pour faire un don à Hedlund, envoyez un e-mail à crystalsbakedblessings@gmail.com. Pour soutenir Lynn, envoyez un e-mail à fooditforwardokanagan@gmail.com. Pour faire un don à Lausnes, envoyez un e-mail à aafoutreach@hotmail.com.

Brendan Shykora

