Elle n’a pas eu le voyage Strictly Come Dancing le plus facile de tous les temps, alors Maisie Smith travaille deux fois plus dur avant les demi-finales ce week-end.

L’actrice d’EastEnders, 19 ans, est mise à l’épreuve par la partenaire de danse professionnelle Gorka Marquez qui l’a fait répéter jusqu’à minuit mardi.

Prenant à Instagram, Gorka a partagé un aperçu de leur routine de répétition exténuante où Maisie a supplié la star dévouée de « conclure » parce qu’elle était épuisée.

Après que le talentueux duo ait passé quelques heures à perfectionner sa première danse avant la demi-finale épique de samedi soir, Gorka a déclaré à Maisie qu’elle n’avait droit qu’à une pause de 10 minutes.

L’actrice aux cheveux flamboyants s’est ensuite retrouvée coincée dans la pratique de sa deuxième routine de danse avant de révéler qu’elle était « absolument assommée ».







(Image: Instagram)



Malgré ses muscles endoloris et ses jambes fatiguées, Maisie a complètement cloué ses répétitions et a dit aux abonnés Instagram de Gorka qu’elle était « aux anges » avec le travail acharné qu’elle a mis tout au long de la longue journée.

Les deux hommes étaient tellement dévoués à perfectionner leurs routines de danse qu’ils ont été expulsés par le personnel pour rester trop tard.

Gorka a déclaré: « Il est maintenant minuit et nous sommes en fait expulsés.







(Image: Instagram)



« Mes jambes me font mal, mon dos me fait mal, mes bras me font mal – tout me fait mal. »

A quoi Maisie a répondu: « J’ai mal au ventre! »

Cela vient après que l’étonnante star du savon a révélé qu’elle avait pris du poids tout au long de son voyage Strictly.

Maisie a attribué sa prise de poids à son obsession quotidienne pour les beignets.

S’adressant au magazine Heat, elle a déclaré: « C’est bizarre. Tout le monde dit toujours: ‘En participant à cette émission, vous allez juste perdre du poids.’







(Image: Maisie Smith / Instagram)







(Image: Maisie Smith / Instagram)



« Mais je n’ai pas remarqué cela de moi-même parce que je mange trois fois plus de nourriture que je mangeais auparavant. Je pense que je suis la seule célébrité à prendre du poids. »

Elle a poursuivi: «Gorka et moi avons un sac de beignets chaque jour, donc cela ne va probablement pas aider. Ensuite, je mange beaucoup de fajitas. Je les mange tous les jours. C’est tout ce que je sais cuisiner.

« Fajitas et beignets, c’est mon régime en ce moment. C’est un peu un équilibre, n’est-ce pas? »