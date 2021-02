Moe Tkacik décrit dans Slate ses expériences en tant que serveur à Washington DC

Le cabinet et les associés de Donald Trump ont été décrits comme « épuisants, impossibles et souvent avares » par une serveuse d’un restaurant haut de gamme à Washington DC qui en a servi beaucoup.

Moe Tkacik, un partisan autoproclamé de Bernie Sanders, a raconté comment Stephen Miller, le rédacteur en chef de Trump, s’attendait à des détails épuisants sur son caviar, tandis que des initiés multimillionnaires de Trump, tels que le secrétaire au commerce Wilbur Ross et le conseiller économique en chef Gary Cohn, étaient méchants avec leurs gratifications.

L’épouse du secrétaire au Trésor Steve Mnuchin, Louise Linton, «avait tellement de restrictions alimentaires que tout le repas était juste gênant», a écrit Tkacik dans Slate.

La secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos, quant à elle, «était un modèle de gentillesse superficielle, même si elle ne donnait pas assez de pourboire pour compenser deux ou trois tables qui demanderaient à bouger si elle était assise à côté d’eux».

Tkacik n’a pas nommé le restaurant pour lequel elle travaillait, mais sur son profil Twitter, elle dit qu’elle a travaillé à Fiola Mare, un restaurant de fruits de mer italien dans le quartier de Georgetown à Washington.

Louise Linton est photographiée avec son mari, Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor, en 2017

L’invité régulier Wilbur Ross était « constamment renfrogné » et n’a jamais donné plus de 14%

Fiola Mare, dans le quartier de Georgetown à Washington DC, est populaire auprès des politiciens

Le chef Fabio Trabocchi possède une série de restaurants, dont Fiola Mare et Fiola da Tabocchi

Fiola Mare, propriété du chef Fabio Trabocchi, lauréat du prix James Beard, est un repaire fréquent des politiciens et des déjeuners puissants: Jared Kushner et Ivanka Trump y ont dîné avec Ted Cruz et sa femme, tandis que les Obama étaient des habitués.

Barack Obama y a fêté son anniversaire en 2016.

« Les Obama se promenaient comme un ex magnifique et heureux, pour fêter un anniversaire ou organiser une fête pour Meryl Streep et Steven Spielberg, et vous pouviez sentir tout le restaurant se pâmer », a écrit Tkacik.

Elle a déclaré que l’équipe du restaurant s’attendait à ce que les employés de Trump soient des visiteurs moins fréquents que les employés d’Obama.

À propos des Obama, elle écrit: « Leurs employés et alliés avaient vécu à l’intérieur des limites de la ville et adoraient commander des choses comme l’oursin et le bourbon microbatch.

« Ils ont donné un pourboire aussi fiable que les démocrates normaux, mais sur des moyennes de contrôle nettement plus hédonistes. »

Maria Trabocchi, au centre, rend visite aux convives du restaurant elle-même et celle de son mari à Fiola Mare

Le restaurant est au bord de la rivière Potomac à Washington DC

Après les élections de 2016, ils savaient que les choses allaient changer.

«Les affaires ont plongé lorsque les derniers vétérans d’Obama ont décampé pour des concerts Big Tech, l’expérience a été douloureuse pour tous», a-t-elle écrit.

Tkacik a décrit « la misère particulière des tables d’attente à Washington à l’époque Trump »

« Les casquettes de baseball violaient notre code vestimentaire, donc pour ces trompettes plus décorées, la plupart des repas ont commencé par un amuse-bouche indésirable d’un complexe de persécution flambé.

« Sachant qu’ils feraient autrement un mauvais pourboire, je tomberais partout pour leur envoyer de petites compositions – et ils feraient encore, le plus souvent, un pourboire inférieur à 18 ou même 15%. »

Pendant ce temps, elle a décrit Ross comme « le presque milliardaire renfrogné permanent » qui est devenu un habitué, « malgré ce qui semblait toujours être une ambiance de grand mécontentement enveloppant sa présence lorsque j’approchais de sa table. »

Elle a déclaré: « Il a commandé le vin le moins cher de la liste au verre et n’a pas donné de pourboire à plus de 14%, peu importe la fréquence à laquelle vous l’avez dépassé sans faire payer. »

Cohn «était un plus gros dépensier qui ne pouvait toujours pas se résoudre à donner un pourboire de plus de 18%», a-t-elle déclaré.

Stephen Miller, le conseiller principal de Trump, était obsédé par le détail de la provenance du caviar

Fiola Mare est connue pour ses fruits de mer, en particulier la tour des fruits de mer

Le chef Fabio Trabocchi s’entretient avec le personnel avant le début du dîner du soir en mai

Anthony Scaramucci, Don Lemon et Michael Avenatti à Fiola Mare en avril 2018

Miller est venu dîner avec son frère et a «interrogé» Tkacik à propos du caviar.

«Il voulait savoir exactement quels plans d’eau avaient produit le caviar et avec quelle précision il avait été extrait de sa mère», a-t-elle déclaré.

«En tant que serveuse, il était difficile de détester quiconque commandait 3 onces de caviar au brunch.

L’ancien directeur de campagne de Trump, le lobbyiste de Washington, Paul Manafort, a utilisé un faux nom pour réserver une table pour «un dîner de« célébration »inexplicablement maladroit et a donné un pourboire de 25%».

Tkacik a noté: « Une créature de Washington qui a passé des décennies à faire couler le butin de la kleptocratie mondiale jusqu’à la classe des serviteurs gastronomiques, Manafort savait évidemment comment agir. »

Tous les républicains n’étaient pas connus pour être difficiles.

Cruz, a-t-elle dit, était «impeccable» et sa «femme gracieuse» Heidi a décrit comme étant: «accessible à Sancerre à n’importe quel prix, prend littéralement 15 secondes pour commander, une benne fiable, ne vous fait pas« travailler ». ‘

Tkacik a déclaré: « C’est comme ça que vous saviez qu’il n’était pas un vrai Trumpiste. »

Elle a dit qu’elle avait arrêté de travailler la nuit en 2019.

On ne savait pas si elle y travaillait encore.

Fiola Mare n’a pas répondu à la demande de commentaire de DailyMail.com.

« Les années Trump ont été maigres pour les restaurants chics de DC non situés à l’intérieur de l’hôtel Trump », a-t-elle conclu.

« Mais maintenant qu’ils sont partis, bon Dieu, il faut dire: ils étaient vraiment l’écume de la terre, et même si certains d’entre eux, j’en suis sûr, sont de bonnes personnes, je serai très heureux avec seulement 1400 $ vérifiez si je n’ai plus jamais à en revoir un autre dans ma section. ‘