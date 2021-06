Epstein’s Shadow : Ghislaine Maxwell – Comment regarder le documentaire Peacock

La relation de GHISLAINE Maxwell avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein est examinée dans un nouveau documentaire Peacock.

Maxwell attend son procès pour avoir recruté des adolescentes pour qu’Epstein les abuse sexuellement.

Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell à New York en 2005 Crédit : Getty

Comment puis-je regarder Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell

Les docuseries en trois parties Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell sont tombées sur le service de streaming Peacock le 24 juin 2021.

Maxwell est accusé d’avoir recruté au moins quatre femmes pour qu’Epstein abuse sexuellement entre 1994 et 2004. Elle risque 80 ans de prison.

Le mondain britannique, 59 ans, n’a pas obtenu de caution à plusieurs reprises et est derrière les barreaux depuis juillet 2020.

Epstein est décédé en août 2019 alors qu’il était détenu dans une prison fédérale de Manhattan. On pense qu’il s’est suicidé.

Les docuseries offrent « un regard complet, direct et complet sur la femme qui a grandi en étant privilégiée et aurait pu faire n’importe quoi de sa vie, mais qui s’est retrouvée en fuite et finalement derrière les barreaux après avoir prétendument procuré des victimes au hideux Epstein », Chicago Sun-Times.

Maxwell en 2013 à New York Crédit : Getty

Epstein’s Shadow présente des dizaines d’interviews exclusives et des images inédites de la famille de Maxwell.

Les survivants des actes monstrueux d’Epstein s’expriment également dans les docuseries.

« Jeffrey a eu la maladie, mais ils ont travaillé ensemble comme une unité », a déclaré Virginia Giuffre, selon le Sun-Times.

« Elle était le principal procureur de Jeffrey. »

Le documentaire note qu’elle était très proche de son père Robert Maxwell, qui possédait autrefois le New York Daily News.

Maxwell en 2005 Crédit : Getty

Après la mort de Robert Maxwell d’un yacht en 1991, Ghislaine « s’est attachée à un autre égocentrique obscènement riche et manipulateur en Jeffrey Epstein », selon le Sun-Times.

L’ancien ami Christopher Mason a noté qu’Epstein et son père « avaient tous les deux cette terrible boussole morale », a rapporté le journal.

Les procureurs affirment que Maxwell a recruté au moins trois adolescentes, dont une de 14 ans, entre 1994 et 1997 pour Epstein.

Il est également allégué qu’une autre adolescente a été recrutée au début des années 2000, alors qu’elle avait 14 ans.

Un acte d’accusation indique que Maxwell s’est parfois joint à l’abus.

Maxwell devrait être jugé plus tard cette année.