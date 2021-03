Bien que le sujet lui-même n’ait pas attisé la controverse, la décision de co-animer la séance avec Clinton a immédiatement fait des vagues, les internautes soulignant la réputation de l’ancien POTUS en tant que coureur de jupons en série, largement acquise à la suite du scandale sexuel de Monica Lewinsky, dans lequel Clinton, alors âgé de 49 ans, a eu une liaison avec un stagiaire de la Maison Blanche de 22 ans et a menti plus tard à ce sujet. Il a été accusé d’irrégularité sexuelle, d’agression et même de viol de la part de plusieurs autres femmes, dont Paula Jones, Gennifer Flowers, Kathleen Willey et Juanita Broderick.

Organisé par la Fondation Clinton, l’événement a débuté mardi et se poursuivra vendredi, lorsque Harris et Clinton s’asseoiront pour un « Conversation en tête-à-tête » discuter «L’impact de la pandémie de Covid-19 sur les femmes et l’autonomisation des femmes et des filles aux États-Unis et dans le monde», selon un communiqué de presse de la fondation.

