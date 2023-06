Epstein était « particulièrement proche » de Peter Mandelson, selon un rapport

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La «relation particulièrement étroite» de son homologue travailliste Peter Mandelson avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein a été détaillée dans un rapport choc de JPMorgan Chase.

Le dossier a mis à nu les liens de la haute personnalité politique avec le défunt pédophile – qui était suffisamment proche de l’ancien ministre travailliste pour l’appeler « Petie ».

Le rapport suggère également que Lord Mandelson a séjourné au domicile d’Epstein à New York en juin 2009 – alors qu’il était encore le secrétaire commercial de Gordon Brown et que le financier purgeait 18 mois de prison pour avoir sollicité la prostitution d’un mineur.

Le rapport interne « Project Jeep » de JPMorgan Chase de 2019, rapportée pour la première fois par le Financial Timesa été déposé auprès d’un tribunal de New York cette semaine dans le cadre de l’accord de règlement provisoire de la banque avec certaines des victimes d’Epstein.

Il a constaté que « Jeffrey Epstein semble entretenir une relation particulièrement étroite avec le prince Andrew le duc d’York et Lord Peter Mandelson, un membre éminent du gouvernement britannique ».

Dans les courriels rapportés par le FTEpstein a écrit à Jes Staley, cadre de JPMorgan et associé d’Epstein, alors qu’il était en prison, pour lui dire que « Peter restera au 71e pendant le week-end, voulez-vous organiser ».

On ne sait pas quand Mandelson a été présenté à Epstein, bien qu’un 2002 Magazine de New York a dit qu’il avait un dîner à la maison d’Epstein à Manhattan. Une photo de Mandelson et Epstein célébrant un anniversaire chez Epstein à Paris en 2007 est apparue l’année dernière.

Il n’y a aucune suggestion d’acte répréhensible de la part de Mandelson, et son porte-parole a déclaré qu’il « regrette beaucoup » la connexion avec Epstein.

Peter Mandelson « regrette beaucoup » les liens avec Epstein (AFP via Getty Images)

Le lien d’Epstein avec Mandelson semble s’être poursuivi pendant son retour au gouvernement et après la défaite des travaillistes aux élections générales de 2010.

Le financier en disgrâce aurait écrit à M. Staley quelques jours seulement après le retour de Lord Mandelson au gouvernement travailliste en tant que secrétaire aux affaires et « premier secrétaire d’État » en 2008.

Epstein aurait écrit à l’associé, qui était alors son banquier personnel chez JPMorgan: « Eh bien pour toutes les intentions [sic] et objectifs Peter Mandelson est maintenant vice-Premier ministre.

Les e-mails montrent également qu’en janvier 2010 – quelques mois seulement après la sortie de prison d’Epstein – il a organisé une rencontre entre Lord Mandelson et M. Staley au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Jeffrey Epstein a qualifié Mandelson de « Petie » (PA)

Les e-mails du rapport de JPMorgan montrent également Epstein disant que « Petie » était avec lui à Paris à deux reprises après le départ de Mandelson, en novembre 2010 et janvier 2011.

Un porte-parole du pair travailliste n’a ni confirmé ni nié qu’il avait séjourné chez Epstein à New York et à Paris.

Lord Mandelson a déclaré: » Lord Mandelson regrette beaucoup d’avoir jamais été présenté à Epstein. Cette connexion est de notoriété publique depuis un certain temps. Il n’a jamais eu de relation professionnelle ou commerciale avec Epstein sous quelque forme que ce soit.

Lundi, il a été annoncé que JPMorgan Chase était parvenu à un règlement provisoire avec certaines des victimes d’Epstein, à la suite d’une série de révélations embarrassantes sur ses liens avec la banque et ses dirigeants.

L’accord était « dans le meilleur intérêt de toutes les parties, en particulier des survivants qui ont été victimes des terribles abus d’Epstein », selon la déclaration commune.

En novembre, une femme non identifiée a déposé une plainte contre la plus grande banque américaine au nom de plusieurs victimes qui ont été abusées sexuellement par le riche financier Epstein sur une période de 15 ans.

Il a allégué que JPMorgan avait ignoré les signes avant-coureurs répétés indiquant qu’Epstein était un trafic sexuel d’adolescentes et de jeunes femmes et avait continué à faire affaire avec lui même après avoir été reconnu coupable d’avoir recruté une fille mineure à des fins de prostitution en 2008.

JPMorgan Chase a refusé de commenter son rapport interne sur Epstein.