Une jeune femme a été kidnappée et violée à plusieurs reprises par le prédateur sexuel Jeffrey Epstein et la présumée madame Ghislaine Maxwell pendant que le fils de la victime regardait et trafiquait les puissants amis d’Epstein sous de graves menaces, a-t-elle affirmé.

Le courtier immobilier turc a poursuivi la propriété d’Epstein pour la torture bizarre qu’elle prétend avoir subie sous sa garde, selon une plainte déposée la semaine dernière et rendue publique mardi par le Miami Herald.

Nommée uniquement sous le nom de Jane Doe dans les documents juridiques, elle a été présentée à Epstein et à sa prétendue partenaire dans le crime, Ghislaine Maxwell, par son employeur, apparemment un ami proche d’Epstein qui lui a dit que le financier avait besoin d’un bien locatif – rapidement, en espèces payé, aucune question posée. Lorsqu’elle a réussi, la tristement célèbre délinquante sexuelle a suggéré qu’elle pourrait travailler pour lui de manière plus permanente, lui offrant des cadeaux coûteux et la promesse de « emploi hautement placé»Pour elle-même et son mari d’alors.

Malheureusement, le courtier a plutôt trop réussi, et après six mois de « efforts persistants»De la part de Maxwell, qui avait volé son passeport pour«garde»Et l’a caché dans une boîte à clé quelque part dans son vaste domaine de Palm Beach, elle a accepté de revenir et de faire un peu plus de travail pour Epstein, cette fois-ci étant invitée à se couper les cheveux.

L’offre d’emploi était un piège. Doe est arrivé au domicile du prédateur pour trouver Epstein et Maxwell nus servant de complice volontaire, et le couple a procédé à l’agression sexuelle, selon le procès. Brandissant les armes d’Epstein à des fins d’intimidation, le couple l’a menacée d’arrestation pour prostitution (Maxwell lui avait payé 200 $ pour la coupe de cheveux, après tout). Elle a également été menacée d’expulsion et d’enlèvement de son fils.

Pour couronner l’horrible série de menaces, Doe a été emmené faire un tour dans la voiture d’Epstein et de Maxwell. Ils se sont arrêtés chez elle pour récupérer son fils, puis se sont arrêtés sur le bord de la route, où le couple de prédateurs a souligné un groupe d’alligators dans l’eau. Selon le procès, Epstein « Raconté [Doe] dans des détails explicites que – comme cela était arrivé à d’autres femmes dans le passé, selon le couple – elle finirait dans ce plan d’eau et serait dévorée, si jamais elle révélait ce qu’Epstein lui avait fait. »

Doe a en outre été victime de plusieurs jours de viol par Epstein et Maxwell devant son fils dans un hôtel de Naples, selon le procès, ajoutant qu’elle a également été victime de la traite d’autres hommes, y compris un juge local qui n’est pas nommé dans la procédure. Elle allègue qu’elle a même subi une chirurgie vaginale dans le but de la présenter comme une «vierge » à une « haut profil« Cliente – une procédure qui l’aurait quittée »mutilé et endommagé de façon permanente. »

En plus de la menace d’expulsion et de la perte de son fils, Doe a été filmée à plusieurs reprises nue alors qu’elle exécutait des actes sexuels, ajoutant à la cache de matériel de chantage qu’Epstein et Maxwell avaient accumulé. Elle a également reçu une boîte verrouillée à conserver pour Epstein – à ne jamais ouvrir, sous peine de mort – ainsi que des téléphones à brûleur et d’autres appareils électroniques à cacher de la même manière aux forces de l’ordre et aux autres autorités.

Le duo a également suggéré qu’ils pourraient trouver un emploi à son mari pour le FBI, décrivant en détail Epstein « influence sur le FBI, le Département de l’immigration et des douanes du Bureau américain de la sécurité intérieure, et les services de police locaux et de l’État de Floride», Dans une série de menaces qui ont duré jusqu’en mai 2008 – à peu près au même moment où Epstein a obtenu l’accord amoureux du procureur américain de l’époque pour Miami Alexander Acosta, qui – inexplicablement à l’époque, étant donné les dizaines de filles mineures disposées à témoigner qu’Epstein les avait abusés sexuellement et / ou trafiqué – laissez le pédophile partir avec une gifle au poignet.

Au moment où Doe a échappé aux griffes d’Epstein et de Maxwell, elle a prétendu être tellement traumatisée par les menaces que le couple avait faites contre elle et sa famille – ainsi que la honte potentielle qui pourrait leur tomber en tant que musulmans dévots – qu’elle ne cherchait pas. l’aide des autorités. Epstein avait également retenu les services d’un certain nombre d’avocats hautement rémunérés pendant cette période, en raison de la multitude d’affaires à son encontre.

Plutôt que de faire face à l’acte d’accusation de 53 pages que les procureurs fédéraux avaient préparé contre lui, Epstein a plutôt reçu un délai de 13 mois « phrase« Qui lui a permis d’aller et venir à sa guise de la prison de West Palm Beach, même en voyant (et probablement avoir des relations sexuelles avec) plus de filles pendant son »phrase » pour « solliciter une prostituée mineure. »

L’excuse d’Acosta pour le traitement indulgent, qui aurait été administré alors qu’il était examiné pour son poste de secrétaire au Travail de l’administration Trump, était qu’Epstein « appartenait à l’intelligence.«La délinquante sexuelle condamnée est décédée en prison en 2019, en attendant d’être jugée pour d’autres accusations de trafic sexuel, et Maxwell elle-même fait face à des accusations de trafic sexuel dans une prison de Brooklyn, son procès étant prévu pour juillet 2021.

