Epstein Estate accepte de payer plus de 105 millions de dollars aux îles Vierges américaines

En décembre dernier, Ghislaine Maxwell, l’une des associées de longue date de M. Epstein et une ancienne petite amie, a été condamnée par un tribunal fédéral à Manhattan pour l’avoir aidé à trafiquer et à abuser sexuellement de jeunes femmes et d’adolescentes. Mme Maxwell, une ancienne mondaine, a été condamnée à 20 ans de prison.

Les autorités fédérales n’ont inculpé personne d’autre pour les activités de M. Epstein, qui se seraient produites dans ses résidences des îles Vierges, à Manhattan, au Nouveau-Mexique et à Palm Beach, en Floride, selon des documents judiciaires et des poursuites.

La succession de M. Epstein a accepté de fournir au bureau de Mme George des documents pour aider à des enquêtes supplémentaires. Au cours du litige, Mme George, travaillant avec des avocats de Motley Rice, a signifié des assignations à comparaître aux banques qui travaillaient avec M. Epstein et certains des hommes riches qui faisaient affaire avec lui, y compris le milliardaire de Wall Street Leon Black.

M. Black, cofondateur d’Apollo Global Management, une société de capital-investissement et ami de M. Epstein, avait versé au moins 158 millions de dollars à Southern Trust pour des conseils financiers et fiscaux. M. Black représentait près de 80% des revenus perçus par Southern Trust, dont M. Epstein avait dit aux responsables des îles Vierges qu’il développait des algorithmes sophistiqués pour exploiter les bases de données financières et ADN.

Lundi, M. Black a été poursuivi par Cherie Pierson, qui a affirmé l’avoir violée alors qu’il recevait un massage au manoir de M. Epstein à Manhattan en 2002. Son procès, déposé devant le tribunal de l’État de New York, a déclaré que M. Epstein avait aidé à organiser la réunion. avec M. Black.

Selon le procès, M. Epstein a dit à Mme Pierson, qui était une mère célibataire, qu’il allait la présenter à un homme “très puissant et riche” qui pourrait être en mesure de lui fournir une aide financière.