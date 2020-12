Le dirigeant de la mode Peter Nygard a été arrêté au Canada et risque d’être extradé vers les États-Unis pour trafic sexuel et autres crimes similaires aux accusations portées contre le tristement célèbre délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Le ministère de la Justice a annoncé mardi que l’homme de 79 ans faisait face à des accusations de «Le racket, le trafic sexuel et les crimes connexes résultant d’un comportement criminel de plusieurs décennies impliquant au moins des dizaines de victimes aux États-Unis, aux Bahamas et au Canada, entre autres.

L’acte d’accusation allègue que le magnat de la mode a utilisé les ressources de son entreprise «Recruter et entretenir des victimes féminines adultes et mineures pour la gratification sexuelle de Nygard et la gratification sexuelle de ses amis et associés d’affaires.»

Nygard serait ami avec le prince royal britannique Andrew, qui a été confronté à des questions sur sa relation avec le financier décédé et le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, également accusé de trafic sexuel. Andrew aurait séjourné avec Nygard dans son manoir aux Bahamas en 2000.

Les documents judiciaires indiquent que Nygard ciblait spécifiquement les femmes et les filles de moins de 18 ans qui venaient de milieux défavorisés et avaient des antécédents d’abus. Nygard aurait prétendument drogué des femmes et des filles avant d’en profiter et avoir «parfois de force» agressé ceux qui ne se conformaient pas à ses exigences sexuelles.

Il est également accusé d’avoir intimidé et fait taire ses victimes «Par le biais de menaces, de fausses promesses d’opportunités de modélisation et d’autres possibilités d’avancement professionnel, d’un soutien financier et par d’autres moyens coercitifs, notamment une surveillance constante, des restrictions de mouvement et l’isolement physique.»

Le millionnaire finno-canadien a été arrêté lundi à Winnipeg et a comparu devant le tribunal le lendemain. Nygard a nié toutes les accusations et son avocat jure que son client sera «Confirmé» en cour. Les autorités américaines demandent actuellement son extradition.

L’acte d’accusation intervient après que 57 femmes ont déposé une plainte en février contre le dirigeant de la mode pour abus sexuels. Un des plaignants a déclaré que Nygard l’avait violée en 2004 alors qu’elle avait 16 ans.

Fin février, le FBI et le NYPD ont attaqué les bureaux de Nygard à New York dans le cadre d’une enquête sur le trafic sexuel.

Selon les rapports, ses soirées privées ressemblaient de façon frappante aux soirées organisées par Epstein, avec un faux temple maya, une discothèque avec un pôle de strip-tease et des sculptures d’animaux voyantes – des attractions rappelant la tristement célèbre île Lolita d’Epstein. Epstein est décédé d’un suicide apparent en attendant son procès en prison l’année dernière. Son associée, Ghislaine Maxwell, a été arrêtée en juillet. Elle tente actuellement d’obtenir sa libération avec un accord de caution d’une valeur de près de 30 millions de dollars.

