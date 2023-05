Epstein a menacé de révéler la « liaison » de Bill Gates avec un jeune Russe

Epstein était considérée comme un investisseur potentiel et elle lui a été présentée par Boris Nikolic, un confident de Gates et un conseiller scientifique de premier plan.

« Je n’avais aucune idée qu’il était un criminel ou qu’il avait une arrière-pensée. Je pensais juste qu’il était un homme d’affaires prospère et qu’il voulait aider.

Elle a refusé de commenter Gates et a ajouté qu’elle ne savait pas qui était Epstein lors de leur rencontre.

« Quand j’ai demandé, il a dit quelque chose comme, il était riche et voulait aider les gens quand il le pouvait. »

« Epstein a accepté de payer, et il a payé directement à l’école. Rien n’a été échangé. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça », a-t-elle dit au Journal.

« Je suis dégoûté par Epstein et ce qu’il a fait. »

Dans la lettre, il laissait entendre qu’il était au courant de l’affaire et qu’il était prêt à l’exposer.

« En substance, cela [fund] permettra à Bill d’avoir accès à des personnes, des investissements, une allocation, une gouvernance de meilleure qualité sans bouleverser ni son mariage ni les sensibilités des employés actuels de la fondation », a écrit Epstein le 16 août 2011 à deux hauts dirigeants de JPMorgan, Jes Staley et Mary Erdoes.

Gates, qui était également passager de l’avion privé d’Epstein, a depuis déclaré que ses appels et ses rencontres avec le financier en disgrâce étaient une erreur.

Gates, dont la valeur nette dépasse 100 milliards de dollars, a rencontré Epstein plus d’une demi-douzaine de fois.

Il a ajouté: « Je n’aurais jamais dû m’associer à lui – et maintenant je suis reconnaissant qu’il n’ait jamais investi dans mes efforts. »

« Je regrette profondément d’avoir rencontré Epstein », a-t-il déclaré. « Ses crimes étaient ignobles. Je n’ai jamais rien vu de semblable à son comportement illégal. Mes pensées vont à ses victimes et à leurs familles. »

Epstein a été accusé pour la première fois d’avoir abusé sexuellement de filles aussi jeunes que 14 ans en 2006. Il a plaidé coupable en 2008 d’avoir sollicité et procuré une mineure à des fins de prostitution.

Il a de nouveau été arrêté pour trafic sexuel en 2019 et a été retrouvé pendu dans une cellule de prison en attendant son procès.

Le Telegraph, Londres

Obtenez une note directement de notre étranger correspondants sur ce qui fait les gros titres dans le monde. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire What in the World ici.