Epsom Oaks: Soul Sister réduit à 4/1 pour Classic alors que Frankie Dettori dirige la pouliche pour choquer la victoire de Musidora à York | Nouvelles de la course

La saison d’adieu de Frankie Dettori continue de fournir de grands gagnants et l’Italien aurait pu se trouver le partenaire idéal pour les Betfred Oaks alors que Soul Sister a remporté la victoire des Tattersalls Musidora Stakes à York.

Gagnante à ses débuts à Doncaster à deux ans, la fille de Frankel formée par John et Thady Gosden n’a jamais été impliquée dans le Fred Darling lors de son retour sur la piste à Newbury le mois dernier.

Cependant, elle a prospéré pour l’étape jusqu’à 10 stades dans ce procès renommé d’Epsom et ayant été patiemment montée alors que les principaux protagonistes d’Infinite Cosmos, Gather Ye Rosebuds et Novakai étaient tous importants au début, aucune pouliche ne voyageait mieux en tant que coureurs. redressé pour la maison.

Toujours pour demander à sa monture un maximum d’efforts alors que le reste du peloton était sous pression, Dettori a rapidement appuyé sur le bouton et la réponse a été immédiate avec la gagnante 18/1 prenant d’assaut ses rivales pour enregistrer un succès net en quatre longueurs. .

Les Gosden et Dettori se sont combinés pour gagner avec Emily Upjohn il y a 12 mois avant d’être refusés de justesse à Epsom, et Soul Sister a maintenant une chance de 5/1 avec Coral et 4/1 avec Betfair et Paddy Power d’atteindre la cible chez les pouliches. ‘ Classique le 2 juin.

John Gosden a déclaré : « Nous l’aimions à Doncaster mais quand vous avez gagné votre seule course, vous êtes presque obligé de participer à un essai. Nous avons couru dans le Fred Darling mais le terrain était sans fond. Cela a fini par être un beau travail.

« Lady Bamford a gagné avec Star Of Seville, donc j’avais hâte de courir pour voir ce que nous avions. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle gagne par quatre longueurs, mais je pensais qu’elle serait définitivement dans les trois. C’est merveilleux pour un propriétaire/éleveur pour gagner une course comme celle-ci.

Image:

Soul Sister s’éloigne de ses rivales à York





« Frankie pense qu’elle devrait courir dans les Oaks, alors nous le ferons. Frankie a un bon sort, il était à Belmont la semaine dernière. Il semble qu’il a une chance dans les Oaks et le Derby est assez ouvert aussi, donc nous allons voir ce qui se passe dans le Dante.

« Elle s’est très bien entraînée pour cela, j’avais expliqué à Lady Bamford que nous devions découvrir ce que nous avions et je savais que le voyage et le terrain l’amélioreraient.

« Récemment, elle est vraiment revenue à elle-même, beaucoup de pouliches ont eu du mal cette année avec le printemps froid et humide. Elle a vraiment fleuri dans son pelage et a montré sa classe aujourd’hui.

Image:

Frankie Dettori profite d’une dernière année de rêve en selle





« Pour le moment, je reparlerai à Oisin (Murphy), mais je pense que nous aurons également Running Lion (vainqueur de Pretty Polly) dans les Oaks. En ce moment, nous avons deux jolies pouliches. »

Dettori a ajouté: « John l’aimait mais le terrain et la distance à Newbury étaient faux et les chevaux de John avaient tous besoin de courir.

« Elle m’a donné un super feeling, a bien voyagé, a accéléré deux fois et a gagné par quatre longueurs. Je ne m’attendais pas vraiment à ça ! »