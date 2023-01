EPs sur le nouveau Malcolm X (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MGM+

Parrain de Harlem fait bouger les choses dans la saison 3. La série MGM+ est de retour pour la saison 3 le 15 janvier avec Michel Raymond-James entrer dans le giron en tant que gangster infâme Joe Colombo. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec les producteurs exécutifs Chris Brancato et Paul Eckstein sur la saison 3, y compris le casting de Joe Colombo.

“Il y avait deux acteurs qui se sont vraiment, vraiment démarqués comme étant des Colombos potentiels, donc ce que Paul et moi avons fait, c’est ce que nous faisons parfois lorsque nous sommes dans cette situation, nous allons voir notre collègue producteur exécutif Forêt Whitaker et nous disons: “Hé, Forest, peut-être avez-vous une opinion sur le jeu d’acteur”, a déclaré Chris. HollywoodLa Vie lors de la tournée de presse d’hiver 2023 de la Television Critics Association. “Et il est revenu et il a dit : ‘Tu sais, je dois te le dire. Les gars sont tous les deux géniaux, mais je vais juste dire qu’il y avait quelque chose à propos de Michael Raymond-James. Cela a fait pencher la balance pour nous, c’est donc lui que nous avons embauché. Nous avons dit à Michael quand il est arrivé pour la première fois à bord, ‘C’était très proche avec toi et l’autre gars. Le gars qui t’a poussé à franchir la ligne d’arrivée était M. Whitaker. Il était tellement ravi. C’est un merveilleux caméléon.

Chris a noté que l’introduction de Joe Colombo dans le monde de Bumpy était en partie due à de Vincent D’Onofrio manque de disponibilité initial. “Nous étions donc comme, nous avons besoin d’une nouvelle version d’un antagoniste italien pour Bumpy, et pourtant nous allons toujours faire revenir Vincent à un moment donné”, a révélé Cris. « Nous ne lui disons pas encore au revoir, alors comment pouvons-nous faire cela ? Comment comblons-nous le fossé? Nous étions ravis d’écrire pour le personnage de Joe Colombo que nous considérions comme un gangster new-age.

Parrain de Harlem la saison 3 mettra également en vedette Jason Alan Carvel en train de jouer Malcolm Xreprenant le rôle du favori des fans Nigel Thatch. Chris et Paul ont expliqué pourquoi le rôle de Malcolm X devait être refondu.

“La saison a commencé environ 4 à 5 mois plus tard que prévu et Nigél avait d’autres projets dans lesquels il s’était engagé, nous n’avons donc littéralement pas pu le mettre à notre disposition”, a déclaré Chris. «Nous avons dû faire ce que vous ne voulez jamais avoir à faire, en particulier lorsque la performance d’un acteur a été aussi brillante que celle de Nigél, c’est de trouver quelqu’un d’autre. Grâce à ce que je considérais comme un petit miracle, nous avons trouvé un acteur. Le public va prendre une minute pour s’adapter, mais il a beaucoup de gravité. Il a beaucoup de chaleur. Je pense qu’il joue très bien Malcolm. Je pense que le public à la fin de la saison va dire, wow, vous avez vraiment de la chance. Vous avez deux grands acteurs.

Paul a ajouté: “C’est intéressant quand on y pense parce que c’est une personne tellement emblématique, et Denzel [Washington]c’est lui a déjà joué, il a été là-bas. Mais à certains égards, avoir deux versions de notre émission qui sont uniquement différentes et presque incomparables. Vous ne pouvez vraiment pas dire que c’est meilleur ou pire parce que ce sont des choix si profonds que chacun de ces acteurs a faits. Pour Jason, sa chaleur, sa capacité à vraiment nous faire ressentir ce qu’il vit au niveau familial, au niveau personnel, ça marche vraiment et c’est vraiment vibrant. Nigél a apporté quelque chose d’autre qui était tout aussi puissant, donc nous sommes vraiment ravis d’avoir cette nouvelle version.

Au cours de la saison 3, Chris a révélé que Bumpy se rendra compte qu’il « ne peut pas faire cavalier seul et qu’il va devoir former des alliances et que ce sera au début de la saison avec un gangster cubain. Si l’année dernière, c’était la connexion française et sa tentative d’obtenir l’héroïne de Marseille, cette année, c’est la connexion cubaine et son partenariat avec un chef de gang espagnol de Harlem dans sa lutte contre les Italiens, qui est en quelque sorte le miroir de l’alliance Black-Latin qui se passait dans le mouvement des droits civiques à l’époque. Ces alliances mettront sa patience à l’épreuve et finiront par tester sa vie.

Bumpy sera également confronté à des problèmes plus personnels et internes, a taquiné Chris. Chris a déclaré que “la propre conscience de Bumpy va commencer à le piquer à propos de ce qu’il fait à sa propre communauté. En d’autres termes, il ne pourra pas simplement se cacher derrière l’excuse que si quelqu’un va vendre de la drogue, cela pourrait aussi bien être moi parce que je remets l’argent dans la communauté. Ça va sonner un peu creux. Bumpy va être forcé d’affronter sa propre conscience et la désapprobation de ceux qui l’entourent. C’est une saison personnellement importante et, évidemment, tous les trucs de gangsters seront là.

Paul a noté: «Je pense que son autre défi va être avec sa femme où nous allons les voir venir à une nouvelle réalité et une nouvelle réalité moderne. Je pense que cela parle aussi du changement des temps et de la conscience autour des femmes. Mayme commencera à travailler pour Adam Clayton Powell et “avoir quelques aspirations politiques qui lui sont propres”, selon Chris. Parrain de Harlem diffusé le dimanche sur MGM+.

