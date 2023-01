EPs sur l’avenir de Luna et un spin-off (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Tout a bouclé la boucle dans le Nouvel Amsterdam finale de la série, diffusée le 17 janvier. Le début de l’épisode présente un nouveau médecin, joué par Molly Grigg, arrivant pour son premier jour à New Amsterdam en tant que directrice médicale. Au cours de la finale en deux parties, les fans apprennent exactement pourquoi chacun de nos médecins préférés a décidé de sauver des vies.

À la fin de la finale, Max quitte officiellement son poste de directeur médical pour faire de Luna le “centre” de sa vie. Elizabeth prend la direction médicale et Max lui dit que s’il retourne à l’hôpital, ce sera pour elle. La femme au début de l’épisode revient dans les derniers instants, et elle est en fait Luna qui a grandi dans un flash-forward. Elle est maintenant directrice médicale de New Amsterdam, tout comme son père. Elle termine la série avec Le Nouvel Amsterdam ligne la plus emblématique : « Comment puis-je aider ? »

HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec les producteurs exécutifs David Schulner et Pierre Horton à propos de la fin finale de la série. Pour les EP, ils ne voulaient pas que ce soit la fin et espèrent que cette finale pourrait signifier plus Nouvel Amsterdam à l’avenir. Lisez notre Q&A finale ci-dessous :

Quand avez-vous décidé de la fin ?

David Schulner : Je suppose que dès que nous avons su que nous mettions fin. Peter et moi pensions que nous avions encore quelques années devant nous. Nous avions définitivement les histoires et la passion de les raconter. Ce n’est donc que lorsqu’on nous a dit que la saison 5 serait celle-ci que nous nous sommes dit: “Oh, je suppose que nous ferions mieux de commencer à penser à une fin.”

Nous voyons le flash-forward et voyons Luna faire ce discours, tout comme son père l’a fait des années auparavant. Y a-t-il eu des discussions parmi les écrivains sur le fait de montrer Max ou quelqu’un d’autre de l’hôpital à l’avenir ?

David Schulner : Absolument. Nous avons définitivement pensé: “Devrions-nous faire cela?” Et puis nous nous sommes immédiatement dit: “Nous ne devrions pas.” Voir nos personnages dans le maquillage de la vieillesse semblait être la mauvaise voie à suivre.

La fin donne vraiment une ambiance de spin-off. Était-ce votre intention ?

Pierre Horton : Oui, nous y sommes ouverts. Nous y sommes largement ouverts. David a dit que nous avions l’impression que cela s’était terminé prématurément, il y a donc un moyen d’aller de l’avant si quelqu’un le souhaite.

De nos jours, nous obtenons un certain nombre de fins pour les personnages. L’avenir de Max et Elizabeth est un peu incertain. Max dit qu’il va prendre du temps pour être avec sa fille et Elizabeth va prendre la relève en tant que directeur médical. Il n’est pas clair qu’ils finiront ensemble. Finissent-ils ensemble ?

Pierre Horton : Quelle bonne question. En fait, j’aime tellement la question que je pense qu’elle devrait rester une question.

David Schulner : Nous avons en fait filmé une réponse. Et puis nous nous sommes dit : “C’est tellement mieux pour vous de poser cette question, pour que vous puissiez participer, que vous ayez toujours un désir.”

Avant quand Freema [Agyeman] décidé qu’elle allait quitter la série, aviez-vous décidé d’une sorte de fin?

David Schulner : Non, honnêtement. La télévision est tout au milieu, n’est-ce pas? La télé n’est pas censée s’arrêter. C’est censé continuer. Peter et moi disons la vérité lorsque nous disons que nous n’avons jamais pensé à la fin jusqu’à ce qu’ils nous le demandent.

Je sais que vous avez mentionné qu’il vous restait beaucoup d’histoires à raconter. Y a-t-il quelque chose dans lequel vous n’avez pas pu plonger dans la dernière saison et que vous vouliez vraiment ?

David Schulner : Eric Manheimerqui a écrit le livre, m’envoie encore des e-mails, “Nouvel Amsterdam doit s’attaquer à cette histoire médicale. Et je me dis : « Eric, nous avons terminé. J’aimerais bien. Lors du redémarrage, nous allons certainement nous attaquer à ce problème.

Pierre Horton : Nous avons également établi une relation avec l’Organisation mondiale de la santé. Ils nous ont contactés, ce qui était un énorme compliment. Mais ils nous racontent constamment des histoires aussi, des trucs plus globaux. De ce point de vue, il y a tellement d’autres histoires à raconter et du point de vue de notre personnage. David est venu avec ces personnages riches, riches, intéressants et corsés et on a juste l’impression que nous ne les avons pas suffisamment exploités. Il y a tellement plus à discuter avec chacun d’eux.

Donc, si NBC, Peacock ou n’importe qui dans la famille NBCUniversal vient appeler, êtes-vous prêt à continuer Nouvel Amsterdam?

Pierre Horton : Absolument.

David Schulner : Esprits criminels a été redémarré deux ans après son annulation. Nous sommes là pour ça.

