EPs ‘Dangerous Liaisons’ sur le casting Valmont & Camille (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : STARZ

Le nouveau Liaisons dangereuses La série racontera la vie de Camille et Pascal Valmont avant qu’ils ne deviennent des amants toxiques dans une guerre remplie de mensonges et de tromperies. Lorsque la série commence, ce sont de jeunes amants passionnés, mais leur relation commence bientôt à s’effilocher. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec des EP Harriet Warner et Colin Callender à propos du casting Alice Engert et Nicolas Denton dans ces rôles enivrants.

Plus de journaux télévisés :

«Eh bien, nous faisions du casting pendant la pandémie, pendant le verrouillage. Nous ne recherchions pas de stars ou de noms, nous recherchions simplement deux grands acteurs qui pourraient incarner les rôles », a révélé Colin. “Nous avons vu beaucoup d’auditions, et au moment où nous avons vu Nicholas et au moment où nous avons vu Alice, nous savions qu’elles allaient être brillantes. Nous devions les voir ensemble parce que toute la colonne vertébrale de la série était leur relation, mais nous étions bloqués. Nous nous sommes arrangés pour qu’ils répètent certaines scènes ensemble dans une salle de répétition, mais nous avons dû diviser la salle de répétition avec une grande bâche en plastique parce qu’ils n’étaient pas autorisés à être dans le même espace ensemble. Nous avons décidé que s’ils pouvaient réellement réussir, répéter et faire fonctionner les scènes avec une grande feuille de plastique entre eux, nous avions de bonnes chances qu’ils travaillent ensemble à l’écran. Ils étaient absolument électriques dans cette salle de répétition entre les feuilles de plastique. C’était juste dynamique, et on savait qu’on avait retrouvé Camille et Valmont.

La série STARZ, dont la première aura lieu le 6 novembre, est une histoire d’origine pour Pierre Choderlos de Laclos 1782 roman français. HollywoodLa Vie demandé si le spectacle, qui a été renouvelé pour la saison 2, couvrira éventuellement l’intégralité du roman.

«Je pense que nous construisons définitivement à cet endroit de ces deux personnages du roman en termes d’endroit où ils arrivent. C’est vraiment une histoire d’innocence à vivre avec la corruption, et cela semble être une façon vraiment fantastique de faire avec », a noté Harriet. “D’une certaine manière, vous savez où ils se terminent, même si je pense que tout au long de la série, l’idée est toujours de renverser ces attentes. Si vous connaissez le roman ou l’adaptation, de Christopher Hampton film, vous savez où finissent ces personnages. Je pense que nous nous dirigeons définitivement vers ce paysage, mais nous ne verrons pas comment nous y arriverons et ce que nous offrirons. Ils sont en voyage vers cet endroit.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Camille et Valmont sont tous deux des personnages moralement gris. L’émission aura-t-elle des téléspectateurs pour un personnage plutôt qu’un autre ? Les EP ont abordé le point de vue de l’émission sur Camille et Valmont.

« Ce sera vraiment intéressant de voir cette réponse. Je pense, certainement, de mon point de vue, je les aime tous les deux. Ils se sentent vraiment comme les deux moitiés de la même bête toxique et troublée », a déclaré Harriet. « Mais je pense qu’il serait très intéressant de voir comment nous y répondons. L’un des thèmes de l’émission est le genre de jugement sévère porté sur les femmes dans la société de l’époque. Ce que fait un homme et ce que fait une femme, si c’est la même chose, les réponses sont très différentes. Ce sera fascinant de voir cela d’un public. Pour ma part, je les adore et les trouve irrésistibles. Je ne les juge pas parce que j’aime leur voyage, et je pense que nous comprenons pourquoi ils y participent, mais ce sera vraiment fascinant de voir cela se dérouler.

Lien connexe Lié: ‘Scream 6’: la nouvelle date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Colin a ajouté: “Nous voulions embrasser ce genre d’ambiguïté morale mais enracinée dans la première partie de l’épisode 1 dans ce type de relation et voir comment cela évolue.”

Dans un changement du livre, l’amitié de Camille avec Victoire sera un axe majeur de la série. « Dans le roman, Victoire est en quelque sorte une co-conspiratrice de la marquise mais une sorte de personnage secondaire. De la même manière dans le roman, Valmont a son valet de chambre, Azolan, très complice de ses manigances et tout aussi corrompu. Je voulais avoir ces deux personnages clés, Azolan et Victoire, comme l’innocence de la pièce en quelque sorte », a déclaré Harriet. HollywoodLa Vie.

Elle a poursuivi: “C’est pourquoi je les ai beaucoup plus jeunes parce que je pensais que ce serait une merveilleuse façon de montrer ce voyage de corruption à travers les yeux de ces deux jeunes qui aiment leurs amis coup de mécène bizarre. Mais surtout avec Victoire et Camille, je pense que c’est l’une des relations les plus pures de la série. Le voyage de Victoire à travers la saison est incroyablement puissant car c’est vraiment son suivi du changement de Camille. Au fur et à mesure que tous nos personnages se rapprochent du pouvoir, ce pouvoir a l’influence corruptrice que le pouvoir a. La réponse de Victoire à cela et cette extraordinaire pureté de cœur que ce personnage incarne, je pense que c’est l’un des véritables volets engageants de la série. C’est une relation très importante. Encore une fois, j’espère que si nous continuons cette histoire, nous verrons des changements fascinants et inattendus là-bas.