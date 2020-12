La démocrate Alexandria Ocasio-Cortez est repoussée pour les républicains qui tweetent de rage au sujet de leur manque d’expérience de travail par rapport à son passé de barman, ainsi que de leur supposée incompréhension de la dette universitaire en raison de leur âge.

Ocasio-Cortez (D-New York) ne pense pas que les républicains auraient pu gérer la charge de travail de sa longue histoire dans le secteur des services.

«Les républicains aiment se moquer du fait que j’étais serveuse, mais nous savons tous s’ils ont jamais dû faire un double [shift] ce sont eux qui pleurent dans le réfrigérateur de plain-pied à mi-chemin de leur premier quart de travail, car quelqu’un leur a crié après avoir apporté du seltz quand ils voulaient du pétillant, » elle tweeté cette semaine.

Elle aussiclaqué «Sénateurs conservateurs» pour s’asseoir «Sur des chaises en cuir toute la journée.»

Diplômée de l’Université de Boston en 2011, la membre du Congrès de New York a travaillé comme serveuse et barman jusqu’à ce qu’elle commence à servir à la Chambre des représentants en 2019. Elle est la plus jeune femme à avoir jamais siégé au Congrès, après avoir été élue à l’âge de 29 ans. .

Alors qu’Ocasio-Cortez n’a fourni aucun exemple de «Républicains» se moquant de son expérience de travail, elle a reçu une forte répression de la part des conservateurs – à la fois dans et hors des élus – qui ont des antécédents professionnels beaucoup plus larges.

«Ce commentaire est un stéréotype ridicule. J’ai livré des journaux toute l’année à pied ou à vélo pendant plusieurs années. A travaillé de nombreux doubles en thérapie respiratoire où une erreur pouvait entraîner la mort. A travaillé presque à plein temps pour payer ses études universitaires. Qu’est-ce que je ne comprends pas? Le représentant Paul Mitchell (R-Michigan) a tweeté à Ocasio-Cortez.

«AOC dit que les républicains« s’assoient sur des chaises en cuir toute la journée »alors qu’elle a eu un« travail difficile dans la classe ouvrière »en tant que barman», Le journaliste du Daily Wire, Ryan Saavedra, a tweeté. Le message de Saavedra comprenait une image des représentants.Dan Crenshaw (R-Texas), Brian Mast (R-Florida) et Jim Baird (R-Indiana), qui ont tous servi dans l’armée et ont subi des blessures à vie – dont Crenshaw perdant son droit œil.

AOC dit que les républicains «s’assoient toute la journée sur des chaises en cuir» alors qu’elle a eu un «travail difficile dans la classe ouvrière» en tant que barman Les républicains Dan Crenshaw, Brian Mast et Jim Baird ont tous perdu des membres pour ce pays tandis qu’AOC pleurait dans un réfrigérateur parce qu’elle avait mal reçu une commande pic.twitter.com/wWUU5mrCTz – Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 5 décembre 2020

«L’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais eu à prendre dans les montagnes d’Afghanistan: immobile ou étincelante? C’est à ce moment-là que j’ai connu de véritables difficultés », Crenshaw lui-même a répondu à la députée samedi.

L’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais eu à prendre dans les montagnes d’Afghanistan: immobile ou étincelante? C’est à ce moment que j’ai connu de vraies difficultés. – Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) 5 décembre 2020

Ocasio-Cortez a par la suite semblé revenir sur ses propres tweets, affirmant qu’ils visaient «Des républicains qui se moquent de mon histoire dans le travail de service.»

Le seul exemple qu’elle a donné cette fois était le président Donald Trump.

Mes commentaires s’adressaient aux républicains qui se moquent de mon histoire dans le travail de service. Cela inclut le président Trump, que vous avez soutenu et défendu contre de telles attaques, soit dit en passant. Mais si cette grossièreté ne s’applique pas à vous, alors pourquoi ressentir la hâte de vous défendre? https://t.co/TCro8jkcim – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 5 décembre 2020

Elle a également semblé critiquer les républicains qui disent qu’ils travaillaient à plein temps tout en allant à l’université comme étant trop vieux pour comprendre le coût de la vie dans le monde moderne, affirmant qu’ils «On dirait des gens qui parlent de l’époque où les bars Hershey coûtaient 5 cents au magasin général.»

Ces républicains qui tweetent en rage défensivement «Mais vous avez tort! J’ai travaillé ma façon de payer à l’université !! » Je ne sais pas qu’ils ressemblent à des gens qui parlent de l’époque où les barres Hershey coûtaient 5 ¢ au magasin général. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 5 décembre 2020

Les hypothèses inhérentes à ce tweet ont inspiré une confusion égale parmi les critiques de ses commentaires en ligne.

C’est un commentaire étrange considérant que 1. Tous les républicains ne sont pas vieux et 2. Votre président élu portait un oignon à sa ceinture. https://t.co/ht9fBupz4p – Noam Blum (@neontaster) 5 décembre 2020

Encore une fois … Son ignorance est ahurissante. Je ne peux pas croire que quiconque pense qu’elle est une sorte d’intellectuelle. https://t.co/A0K2ldim89 – Pradheep J. Shanker (@Neoavatara) 5 décembre 2020

Je veux dire, j’ai obtenu mon diplôme en 2000. J’ai attendu des tables et j’ai des bourses. Ce n’était pas de l’histoire ancienne. https://t.co/6rsmn9U7Zw – Sarah (@sarah_wxtx) 5 décembre 2020

