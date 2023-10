Même après que la fumée d’un incendie de forêt se soit visiblement dissipée, les toxines persistantes à l’intérieur peuvent nuire à la qualité de l’air et menacer notre santé. Les produits chimiques nocifs restent sur les surfaces et se libèrent dans l’air. Et, selon de nouvelles recherches, les filtres à air ne peuvent pas les éliminer.

Dans un étude publiée ce mois-ci dans Science Advances, des scientifiques ont documenté comment la fumée laisse derrière elle des produits chimiques appelés composés organiques volatils, ou COV, qui restent sur les surfaces à l’intérieur d’une maison. Ces produits chimiques sont rejetés dans l’air pendant des jours après que la fumée des incendies de forêt se soit dissipée à l’extérieur, polluant l’air intérieur d’une maison et exposant les résidents à divers risques pour la santé. Les purificateurs d’air n’ont pas éliminé ces produits chimiques, mais les chercheurs ont découvert que le nettoyage des surfaces (laver les sols et les murs) réduisait considérablement les COV pouvant être détectés dans l’air.

Pour leur expérience, les chercheurs ont injecté de la fumée pendant deux semaines dans une maison test et ont surveillé la qualité de l’air. Ils ont surveillé l’air intérieur pour détecter les niveaux de formaldéhyde, un produit chimique qui peut irriter le système respiratoire, ainsi que d’acide formique, qui irrite les yeux et le nez. Ils ont également surveillé les niveaux de furane, un produit chimique peut-être un cancérigène. Ces produits chimiques sont des COV.

Ils ont essayé diverses méthodes pour éliminer les COV présents dans l’air de la maison test, notamment en faisant fonctionner des purificateurs d’air, et la plupart d’entre elles n’ont pas fait grand-chose pour améliorer de façon permanente la qualité de l’air. Mais une fois que les chercheurs ont épousseté, aspiré et nettoyé avec un nettoyant commercial, ils ont enregistré des niveaux de COV dans l’air beaucoup plus faibles. Après nettoyage, la quantité d’acide formique dans l’air a diminué de 50 %, celle de formaldéhyde de 32 % et celle de furane de 19 %.

Delphine Farmer, auteur de l’étude et professeur à l’Université du Colorado, a expliqué que l’équipe utilisait des moniteurs tels que des spectromètres de masse pour surveiller les changements. “Nous avons fait de nombreuses expériences sur les purificateurs d’air, et ils sont très efficaces pour éliminer les particules présentes dans l’air”, a-t-elle déclaré à Earther. “Mais nous avons constaté qu’ils ne sont pas très efficaces pour aucun des composés organiques volatils de ces gaz.”

Les chercheurs ont ouvert les fenêtres et les portes pour aérer la maison dans laquelle ils effectuaient leurs expériences, mais ils ont constaté que les niveaux de COV augmentaient à nouveau dès qu’ils arrêtaient de ventiler. La seule solution permanente était le nettoyage. Farmer a noté que la nécessité de nettoyer stratégiquement les intérieurs après les incendies de forêt sera pertinente pour de plus en plus de personnes en Amérique du Nord, faisant référence aux incendies de forêt apocalyptiques. sur tout le continent cet été. Même les personnes éloignées de l’incendie ont été touchées, alors que des nuages ​​de fumée se propageaient du Canada au nord-est des États-Unis.

Interrogé sur l’amélioration de l’air intérieur lors d’un événement de fumée qui dure plusieurs jours, Farmer a suggéré un purificateur d’air pendant l’événement de fumée pour réduire la quantité de particules dans l’air et pour nettoyer les surfaces des COV peu de temps après. « Plus vous attendez pour nettoyer, plus vous serez exposé longtemps », a-t-elle déclaré.

Ces résultats sont pertinents pour d’autres événements moins dramatiques qui affectent la qualité de l’air intérieur. “Bien que cet article se concentre sur la fumée des incendies de forêt, nos résultats peuvent s’appliquer à d’autres scénarios de pollution de l’air, notamment la cuisine intensive, l’infiltration d’un épais smog urbain, le tabagisme ou d’autres activités d’émission intérieure”, a déclaré l’équipe dans un communiqué.