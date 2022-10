Épouser les fans de At First Sight UK sous le choc alors que Thomas fait tomber une ÉNORME bombe et quitte la série

MARIÉ Les fans britanniques de At First Sight ont été choqués lorsque Thomas a mis fin à son “mariage” avec Adrian lors du dernier dîner.

Les choses n’ont pas été faciles pour le couple et après une famille d’accueil difficile, Thomas a dû réfléchir à sa décision de quitter l’expérience lors de la dernière cérémonie d’engagement.

Thomas a mis fin à sa relation avec Adrian ce soir et a quitté la série[/caption]

Adrian a été dévasté mais a finalement su que c’était la bonne décision[/caption]

Dans l’épisode de ce soir, Liverpudlian Thomas a fondu en larmes en admettant que c’était “difficile” de voir les autres couples amoureux.

Dans des flots de larmes, Thomas a déclaré: «Je regarde autour de la table et je vois à quel point tout le monde est heureux et je ne me sens tout simplement pas comme ça.

“Nous ne sommes pas amoureux et ça craint vraiment.”

Thomas a attiré son mari Adrian pour discuter à l’extérieur et a expliqué où se trouvait sa tête.

Il a déclaré: «Pour moi et mes relations précédentes, à ce stade, j’aurais été intime, je regarde les autres couples et ils sont intimes et nous ne le sommes pas.

“Je ne pense pas que nous puissions aller aux vœux perpétuels quand nous avons tellement de choses sur lesquelles nous devons travailler.”

Les larmes aux yeux, Thomas a dit à un Adrian émotif: “Tu représentes le monde pour moi – ce n’est pas parce que nous nous aimons que nous sommes censés être ensemble.”

Adrian a expliqué: «Chaque fois que vous vous êtes senti vulnérable, j’avais besoin que vous sachiez que quelqu’un était là.





“Je voulais que vous sachiez que quelqu’un resterait et que quelqu’un s’occuperait de vous et vous protégerait.”

Thomas intervint : « Tu ne penses pas que je ressens toutes ces choses ?

Il a ajouté: «Ce que j’ai retenu de cela, c’est quelqu’un de si important et c’est vous.

“Vous êtes mon rocher.”

Après leur tête-à-tête émouvant, le couple est revenu au dîner et a révélé la nouvelle aux autres couples.

Adrian a déclaré au groupe: “Je voudrais annoncer un peu que Thomas et moi avons eu une conversation et après avoir fait un voyage phénoménal et être venu de l’enfer sur terre avec ce type et venir dans l’endroit le plus incroyable où j’adore réellement cet homme et tout ce qui l’entoure, nous avons décidé de ne pas faire nos vœux perpétuels, et nous nous retirerons gracieusement.

Thomas a ajouté : “Et avec le plus bel homme que je n’aurais jamais demandé de plus dans cette expérience.

“Nous allons être les meilleurs amis pour toujours mais pas des maris pour toujours.”

Les téléspectateurs ont été stupéfaits par la nouvelle de la bombe et se sont précipités pour commenter.

L’un d’eux a écrit : « Dévasté pour Adrian et Thomas. Tellement triste de les voir partir comme ça. #MAFSUK”

Un autre a posté : « Thomas et Adrian ont pris la bonne décision, tous deux des gens formidables. #MAFSUK”

Un troisième a déclaré: « J’ai presque pleuré lorsque Thomas et Adrian se sont séparés, ils sont si gentils. #MAFSUK”

Plus tard dans la nuit, Adrian s’est retrouvé dans une confrontation explosive avec le couple “trompeur” Matt et Whitney, avant de sortir en trombe du dîner.

