Épouse, frères et sœurs et relation avec les Tuohys – Hollywood Life

Michel Oher37 ans, est devenu un nom familier après le livre devenu film, Le côté aveugleest devenu un succès entre 2006 et 2009. Aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, l’ancienne star de la NFL a déposé une requête en justice affirmant que Sean et Leigh Anne Tuohy ne l’a finalement pas adopté, comme le rapporte ESPN le 14 août 2023. La pétition de 14 pages, déposée dans le comté de Shelby, Tennessee, obtenue par le média sportif affirmait que le couple aurait «trompé» Michael pour qu’il signe des documents qui en faisaient ses conservateurs peu après son 18e anniversaire en 2004.

En devenant ses restaurateurs, Sean et Leigh Anne avaient « l’autorité légale » pour prendre des décisions commerciales pour Michael. Plus encore, la pétition alléguait que le duo « avait utilisé son pouvoir » pour conclure un accord qui « les payait, ainsi qu’à leurs deux enfants biologiques, des millions de dollars en redevances », pour Le côté aveugle film. Le film à succès est devenu un film oscarisé et une actrice vedette Sandra Bullock et Quinton Aaron.

« Le mensonge de l’adoption de Michael est celui sur lequel les co-conservateurs Leigh Anne Tuohy et Sean Tuohy se sont enrichis aux dépens de leur quartier, le soussigné Michael Oher », le dossier légal obtenu par ESPN lire. «Michael Oher a découvert ce mensonge à son grand dam et avec embarras en février 2023, lorsqu’il a appris que la tutelle à laquelle il avait consenti au motif que cela ferait de lui un membre de la famille Tuohy, ne lui fournissait en fait aucune relation familiale avec les Tuohy. Au milieu du drame juridique en cours, vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur la femme, les frères et sœurs de Michael, ses enfants et plus encore.

Michael Oher Épouse

Un an avant la sortie de Le côté aveugle livre, Michael a rencontré sa principale dame, Tiffany Roy. Le duo s’est rencontré en 2005 à l’Université du Mississippi, par PERSONNESet se sont mariés près de 20 ans plus tard en novembre 2022. Bien qu’ils se soient rencontrés pour la première fois en 2005, ce n’est qu’en juillet 2021 que Michael et Tiffany se sont fiancés.

« Michael a une lueur dans les yeux quand il me regarde. Il me met en premier, peu importe ce qu’il a sur son emploi du temps pour la journée où il s’assure que sa famille est prise en charge. J’aime son amour pour sa famille et nos enfants », a déclaré sa femme PERSONNES lors de leur mariage. Peu de temps après, le fier mari s’est rendu sur son compte Instagram pour partager un doux moment de leur grand jour.

« Rempli de joie, je ne peux pas croire que les gens ont pris leur temps et sont venus célébrer ! Ma belle épouse, je t’aime tellement, merci de m’avoir béni avec notre famille! Facilement le meilleur week-end unique dont j’ai jamais été séparé », a-t-il déclaré dans la légende de la photo de mariage. « Ne pas être de la région où tout le monde est venu était encore plus spécial. Je ne pourrai pas dire à tout le monde merci, si je vous voyais ce week-end, merci ! Je suis complet, continuons à tendre vers le haut ! »

Les frères et sœurs de Michael Oher

L’homme de 37 ans a maintenant beaucoup de frères et sœurs, dont son Sean et les enfants de sa femme. La femme de 63 ans et son mari ont deux enfants dont un fils Sean « SJ » Tuohy Jr. (née en 1993) et sa fille Collins Tuhy (né en 1986). Outre les deux frères et sœurs de Michael issus du mariage de Leigh Anne et Sean, l’ancien athlète a également huit autres frères et sœurs. Ses autres frères et sœurs comprennent: Marcus Oher, Carlos Oher, Jean Oher, André Oher, Deljuan Oher, Tara Oher, Rico Oheret Denise Oher. ESPN rapporte qu’il venait d’une famille de douze frères et sœurs, cependant, bon nombre de ces détails restent inconnus. On ne sait pas quelle relation (le cas échéant) Michael entretient avec ses frères et sœurs.

Le frère de Michael Oher, SJ Tuohy, a rejoint @BarstoolRadio s’exprimer sur le procès de l’équipe de Michael Oher pic.twitter.com/g1z2dhoIxg — Sports de tabouret de bar (@barstoolsports) 14 août 2023

Plus récemment, le 14 août 2023, SJ a parlé à Tabouret de bar Sport sur le drame juridique entourant ses parents et Michael. « Je vais commencer par dire que j’aimais Mike à 16 ans… J’aime Mike maintenant à 37 ans et je l’aime à 67 ans », avaient alors déclaré Leigh Anne et le fils de son mari. Il a poursuivi en disant qu’il avait « difficile de croire » que Michael ait appris l’existence de la tutelle en février 2023. « S’il dit qu’il a appris cela en février, j’ai du mal à croire », a plaisanté le joueur de 30 ans. .

Dans une partie ultérieure de l’interview, SJ a poursuivi en affirmant qu’il avait gagné environ « 2,5 % » sur le film à succès, par Tabouret de bar Sport. « Je pense que c’est comme 2,5% », a-t-il expliqué. « [I] ont gagné 60 ou 70 000 dollars au cours des quatre à cinq dernières années. » SJ a ajouté que l’un de ses premiers chèques était d’environ 14 000 $, mais que son montant a ensuite « diminué » au fil des ans.

Les enfants de Michael Oher

L’ancien plaqueur offensif des Ravens de Baltimore a ensuite eu sa propre famille en dehors des Tuohys. Tiffany et Michael ont accueilli quatre enfants au cours de leur relation de près de 20 ans. Leurs enfants comprennent des fils Kobi et MJ avec les filles Kierstin et Naïvi. Le couple est relativement privé de sa famille et a tendance à ne pas les publier sur les réseaux sociaux. En mars 2023, le fier père de quatre enfants a partagé une photo de famille rare via Instagram pour jaillir de ses proches. « La vie est belle‼️#famille #vie #croissance », a-t-il sous-titré l’instantané à l’époque.

Michel Oher & Le Tuohy Famille

Leigh Anne et Sean auraient demandé à Michael d’emménager avec eux au cours de l’été 2004 et l’auraient « adopté » peu de temps après. Les derniers documents obtenus par ESPN conteste que Michael ait jamais été adopté par la famille. Peu de temps après que le film à succès de 2009 soit devenu un succès, Michael aurait découvert qu’il ne recevait prétendument pas de redevances, par PERSONNES. À peu près au même moment, sa relation avec les Tuoy aurait commencé à « s’effondrer ». Leigh Anne et Sean n’ont pas parlé publiquement des affirmations au moment de cette publication.