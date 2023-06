Épouse d’un sous-passager lié au célèbre couple du Titanic décédé ensemble

Le PDG d’Oceangate, Stockton Rush, était marié à Wendy Rush, une descendante de passagers à bord du Titanic.

Jeudi, un responsable des garde-côtes américains a annoncé lors d’une conférence de presse que Rush et les quatre autres étaient morts dans ce qui semble avoir été une « implosion catastrophique ».

Wendy Rush est l’arrière-arrière-petite-fille d’Ida et Isador Straus, décédés à bord du Titanic, Ida ne quitterait pas son mari.

Le PDG d’Oceangate, Stockton Rush, était l’un des cinq passagers à bord du sous-marin du Titanic, Titan, qui a disparu le 18 juin.

Le sous-marin était en route pour visiter l’épave du célèbre naufrage, une mission que « l’inventeur casse-cou » jugeait absolument nécessaire alors que le Titanic commençait à se décomposer lentement à cause des bactéries mangeuses de métaux.

Jeudi, cependant, un responsable des garde-côtes américains a annoncé lors d’une conférence de presse que Rush et les quatre autres étaient morts dans ce qui semble avoir été une « implosion catastrophique ».

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde. »

EN SAVOIR PLUS | Alors que le monde apprend le sort des passagers des sous-marins du Titanic, un regard plus attentif sur le « casse-cou » Stockton Rush

Alors que la nouvelle des décès a éclaté, des histoires ont été révélées sur les hommes qui ont fait l’expédition dans les profondeurs les plus profondes et les plus sombres de l’océan pour s’émerveiller devant le plus grand naufrage connu de l’homme.

D’une part, Wendy Rush, qui a épousé Stockton Rush en 1986, par un New York Times article, était l’arrière-arrière-petite-fille de deux victimes du Titanic, Ida et Isidor Straus.

Les survivants parlent du copropriétaire du grand magasin Macy’s et de sa femme, qui ne voulaient pas quitter le côté de son mari, abandonnant plutôt sa place sur un canot de sauvetage.

« Il l’a suppliée de continuer, et elle s’est retournée et lui a dit: » Isidor, nous sommes ensemble depuis toutes ces années. Où tu vas, je vais. « » Jessica Straus, une autre descendante d’Ida et d’Isador, a déclaré Titanic Belfast ce qu’elle avait entendu parler de ses arrière-arrière-grands-parents et de leur histoire.

Dans le film de James Cameron de 1997, Titanesque, il a rendu hommage au couple. Les téléspectateurs se souviendront d’un couple de personnes âgées allongé ensemble sur leur lit dans le film.

L’eau se précipita alors qu’ils passaient leurs derniers instants ensemble.

LIRE SUIVANT | D’anciens passagers détaillent ce qui se passe réellement à bord du sous-marin du Titanic : « Ce n’est pas un manège Disney »