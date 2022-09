Épouse de Pierre Poilievre : Qui est Anaida Poilievre ?

Devenir le chef du Parti conservateur du Canada plus tôt ce mois-ci a non seulement rehaussé le profil de Pierre Poilievre auprès du public canadien, mais a également attiré l’attention de sa femme.

Le 10 septembre, lorsqu’il a remporté la course à la direction du parti, Anaida Poilievre a prononcé un discours personnel devant une foule de partisans du parti conservateur, partageant des détails sur les enfances respectives du couple. Deux semaines plus tard, Poilievre a fait l’objet d’une prétendue menace de viol par le chef d’un groupe politique d’extrême droite. Cette menace fait maintenant l’objet d’une enquête de la GRC.

CTVNews.ca jette un œil à ce que nous savons d’elle.

Selon son discours du 10 septembre, Poilievre est née Anaida Galindo à Caracas, au Venezuela. À huit ans, en 1995, elle immigre au Canada avec sa famille et s’installe dans un quartier populaire de l’est de Montréal.

Poilievre a déclaré que son père était passé de “porter des costumes et gérer une banque” à “sauter à l’arrière d’une camionnette pour ramasser des fruits et des légumes”, pour devenir propriétaire d’une petite entreprise.

Selon le profil LinkedIn non vérifié de Poilievre, elle a étudié les communications à l’Université d’Ottawa et a occupé plusieurs emplois dans le commerce de détail et le service à la clientèle avant d’accepter un poste de conseillère aux affaires parlementaires pour le Sénat du Canada en 2008. Elle travaille toujours à la Chambre des communes, selon à son profil LinkedIn.

Poilievre est également co-fondatrice de Pretty and Smart Co., un site Web de style de vie pour femmes, où elle publie des articles de blog offrant des conseils sur les blogs, la productivité, les fugues, les finances personnelles et les achats.

Le profil de Poilievre sur le site Web la décrit comme une « mère pour la première fois qui jongle entre sa nouvelle vie de mère, la carrière politique bien remplie de son mari », ainsi que sa propre carrière.

“C’est une nerd autoproclamée qui aime lire sur la technologie, les affaires et l’entrepreneuriat”, indique le profil. « Vous pouvez la croiser quelque part à Ottawa, Toronto, Montréal ou n’importe quelle partie exotique du monde. Elle adore voyager et est toujours à la recherche du meilleur cappuccino. Vous pouvez simplement l’appeler Ana.

Selon un article de blog portant sa signature, elle et Pierre Poilievre se sont mariés à Sintra, au Portugal, en 2017. Le couple vit maintenant à Ottawa avec leurs deux enfants.

“C’était la meilleure décision que nous aurions pu prendre pour cette journée spéciale”, a-t-elle écrit en 2019. “Nous voulions nous assurer que notre journée spéciale était vraiment autour de nous et de notre engagement les uns envers les autres.”

Au tout début de la pandémie de COVID-19, avant republier les critiques de son mari sur les mandats fédéraux de vaccination et les restrictions de voyage sur Twitter, Poilievre a encouragé les lecteurs de son blog à rester à la maison, à obéir aux restrictions pandémiques et à écouter les experts.

« Ne pas prendre cela au sérieux peut avoir de graves répercussions et poursuivre la propagation du COVID-19. Il est tellement crucial que les gouvernements ne s’amusent plus avec cela », a-t-elle écrit dans un message sur le site Web.

« Le non-respect de cette règle pourrait entraîner de lourdes amendes et/ou des poursuites pénales pour ceux à qui les prestataires de santé ont dit de se mettre en quarantaine. Alors soyez simplement proactif, écoutez les experts et respectez l’appel à l’auto-quarantaine pour tous.