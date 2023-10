ePlus lance son programme exclusif de sécurité sans compromis pour faciliter la résilience commerciale des clients

HERNDON, Virginie., 4 octobre 2023 /PRNewswire/ — ePlus inc. (NASDAQ NGS : PLUS) (nouvelles) a annoncé aujourd’hui le lancement de Compromise Nothing, un nouveau programme qui aide les organisations à aborder la sécurité de manière globale, plutôt que de gérer des menaces de sécurité individuelles ou des solutions de sécurité cloisonnées, dans le but de faciliter la résilience de l’entreprise et d’atteindre les résultats commerciaux souhaités.

ePlus Compromise Nothing est une approche globale qui couvre l’ensemble du domaine de sécurité d’une organisation, y compris la stratégie, les tactiques, l’infrastructure, la gouvernance, l’exécution et la gestion continue. Compromise Nothing combine les services consultatifs et professionnels fournis par les professionnels de la sécurité d’ePlus et ses centres de services gérés accrédités SSAE, ainsi que des solutions tierces de premier plan, dans une approche facile à utiliser et disciplinée de l’ensemble de la posture de sécurité d’une entreprise.

Les organisations sont aujourd’hui confrontées à des défis croissants et complexes, allant d’une surveillance réglementaire et d’exigences de reporting accrues à des vecteurs de menaces émergents, tels que l’IA générative et les violations très médiatisées. Selon un nouveau rapport sur l’IA générative et la cybersécurité de Sapio Research et Deep Instinct1, 75 % des professionnels de la sécurité ont déclaré avoir constaté une augmentation des attaques au cours de l’année écoulée, 85 % d’entre eux attribuant cette augmentation à des acteurs malveillants utilisant l’IA générative. Face à ces menaces accrues, il est important de noter Rapports Gartner que 75 % des organisations poursuivent des initiatives de consolidation des fournisseurs de sécurité dans le but d’améliorer leur posture de risque dans les domaines clés de l’accès sécurisé, du XDR et de la sécurité du cloud.2

« Même si le paysage de la cybersécurité est complexe et peut être difficile à gérer, les organisations ne devraient pas avoir à faire de compromis ou de concessions en ce qui concerne leur posture globale », a déclaré Lee Waskevitch, vice-président des solutions de sécurité chez ePlus. « Les organisations ne devraient rien faire de compromis en ce qui concerne ce qu’elles peuvent réaliser avec leur programme de sécurité, mais également en ce qui concerne les risques et les vulnérabilités qui existent dans leurs activités. De la sécurité du cloud et de la confiance zéro à la détection et à la réponse aux menaces, les organisations ont du mal à mettre en place des solutions. ensemble des résultats exploitables et réalisables avec des ressources limitées. Notre initiative Compromise Nothing aide à structurer et à rendre disponibles les services d’éducation, d’évaluation et d’adoption nécessaires pour aider les entreprises à tirer parti de la valeur de ces cybertendances.

La complexité des fournisseurs multiples et désintégrés, les outils sous-utilisés et le manque de compétences en matière de sécurité peuvent rendre la gestion efficace et efficiente d’un programme de sécurité écrasante. Alors que les organisations continuent de lutter pour réaliser les investissements les plus efficaces dans la cybersécurité pour aider leur organisation, ePlus peut les aider à naviguer dans le paysage, depuis les évaluations initiales qui aident à évaluer la cybermaturité jusqu’à l’application des dernières capacités de détection et de réponse via des opérations de sécurité gérées.

« Au fil des années, à mesure que les vecteurs de menace se sont multipliés, le marché de la sécurité a connu une croissance et des perturbations considérables », a poursuivi Waskevich. « Cela a créé un réseau complexe et enchevêtré de fournisseurs et d’outils qui ont introduit par inadvertance de nouveaux risques et de nouvelles complexités dans le paysage. Compromise Nothing est conçu pour aider les clients à traverser ce réseau et à construire, développer et maintenir une base et une culture de sécurité solides. capables de protéger leur entreprise aujourd’hui et demain.

Prise en charge des partenaires pour le programme de sécurité ePlus Compromise Nothing

Cisco : « Le monde d’aujourd’hui est hyperconnecté avec des travailleurs qui se connectent de n’importe où et des données stockées partout, du site au cloud. Les acteurs malveillants continuent de faire évoluer leurs tactiques tout en continuant à utiliser des méthodes éprouvées comme les ransomwares pour lancer une violation. Dans notre récent indice de préparation à la cybersécurité3, 82 % des personnes interrogées ont déclaré s’attendre à ce qu’un incident de cybersécurité perturbe leur activité au cours des 12 à 24 prochains mois. Les organisations doivent s’assurer qu’elles investissent dans des solutions de sécurité efficaces pour protéger ces données tout en permettant des résultats commerciaux résilients. C’est pourquoi Cisco, en collaboration avec ePlus, s’engage à fournir une sécurité intégrée qui exploite la télémétrie et l’intelligence pour prendre rapidement les bonnes décisions et ne compromettre aucun compromis. » – Brian Feeneyvice-président des canaux de sécurité mondiaux, Cisco.

Surveillance profonde : « Nous sommes ravis de faire partie de l’approche ePlus Compromise Nothing visant à offrir une protection optimale en matière de cybersécurité aux entreprises. Les solutions d’ePlus offrent à ses clients une atténuation complète des risques de bout en bout », a déclaré Lori Cornmesser, vice-président directeur des chaînes et alliances mondiales, Deepwatch. « La plateforme de sécurité gérée ePlus optimisée par Deepwatch offre le niveau maximum de cyber-résilience pour l’entreprise. »

F5 : « Nous pensons que les clients ont besoin de solutions flexibles qui sécurisent, fournissent et optimisent chaque application et API, n’importe où. La méthodologie d’ePlus pour découvrir des solutions de sécurité qui fournissent des résultats positifs est la raison pour laquelle nous, chez F5, sommes ravis de soutenir la pratique Compromise Nothing, » dit Lisa Citron, vice-président, écosystème mondial de partenaires chez F5. « Il est impératif de nous protéger contre fraude et les abus au sein des applications, élever un modèle de sécurité zéro confiance, réduire les risques et la complexité afin que nos clients puissent bénéficier d’une plate-forme commerciale numérique simplifiée de mise sur le marché », a poursuivi Citron.

Réseaux Palo Alto : « ePlus et Palo Alto Networks aident depuis longtemps leurs clients à transformer leurs organisations avec les meilleures technologies et solutions », a déclaré Anar Desai, vice-président des ventes de chaînes pour les Amériques, Palo Alto Networks. « Nous sommes heureux d’aller encore plus loin dans notre collaboration en alimentant l’initiative Compromise Nothing d’ePlus avec une sécurité Zero Trust et une détection et réponse aux menaces, en travaillant ensemble pour aider à résoudre les défis de sécurité communs de nos clients, dans un paysage de menaces en constante évolution.

Pour plus d’informations sur l’initiative Compromise Nothing d’ePlus ou pour en savoir plus sur son portefeuille de services de sécurité, veuillez visiter : www.eplus.com/compromise-nothing

1 Voice of Secops 2023, IA générative et cybersécurité : un avenir radieux ou un champ de bataille commercial, quatrième édition 2023

2 Communiqué de presse Gartner : Une enquête Gartner montre que 75 % des organisations poursuivent la consolidation de leurs fournisseurs de sécurité en 2022septembre 2022

3 Indice de préparation à la cybersécurité CiscoLa résilience dans un monde hybride, mars 2023

À propos d’ePlus inc.

ePlus s’efforce sans relâche et sans relâche de tirer parti de la technologie pour créer des résultats commerciaux inspirés et transformateurs pour ses clients. Offrant un solide portefeuille de solutions, ainsi qu’une large gamme de services consultatifs et gérés dans tout le spectre technologique, ePlus est fier de remporter plus de 30 ans de succès, aidant ses clients à avancer dans l’adversité, dans des environnements en évolution rapide et d’autres obstacles. ePlus est un conseiller de confiance, apportant son expertise, ses références, son talent et une compréhension approfondie des technologies innovantes, couvrant la sécurité, le cloud, les centres de données, la mise en réseau, la collaboration et les solutions émergentes, aux organisations de tous les segments industriels. Avec des services complets de gestion du cycle de vie et des solutions de paiement flexibles, les plus de 1 850 associés d’ePlus s’efforcent de cultiver des expériences client positives et se consacrent à leur métier, exploitant de nouvelles connaissances tout en appliquant des décennies d’expérience éprouvée. ePlus a son siège à Virginieavec des emplacements dans les États UnisROYAUME-UNI, L’Europe et Asie-Pacifique. Pour plus d’informations, visitez www.eplus.comappelez le 888-482-1122 ou envoyez un e-mail [email protected]. Connectez-vous avec ePlus sur LinkedIn , Twitter , Facebook et Instagram . ePlus, où la technologie signifie plus®.

ePlus®Là où la technologie signifie plus®, et les produits ePlus référencés ici sont soit des marques déposées, soit des marques de commerce d’ePlus inc. dans les États Unis et/ou d’autres pays. Les noms d’autres sociétés, produits et services mentionnés ici peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des informations sur le point de vue de la direction sur les attentes, plans et perspectives futurs d’ePlus qui ne constituent pas des faits historiques et peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Les résultats futurs réels et anticipés peuvent varier considérablement en raison de certains risques et incertitudes. Certains risques et incertitudes pouvant affecter ces « déclarations prospectives » sont détaillés dans nos rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque ». Toutes les informations présentées dans ce communiqué de presse sont à jour à la date de ce communiqué et ePlus décline expressément tout devoir ou obligation de mettre à jour ces informations, sauf si la loi l’exige.

SOURCEePlus inc.