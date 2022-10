EPL Review Show: Podcast World Soccer Talk

Kartik et Christopher retournent dans le futur pour faire un podcast spécial sur la Premier League, donnant leur avis sur les 10 matchs du week-end. En dehors de la Premier League, nous discutons également du match d’ouverture de la saison de la Bundesliga, de ce que nous attendons le plus avec impatience en 2023 avec l’accord média Apple MLS, […]

Écoutez l’émission via le player ci-dessus ou via ce lien.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag.

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail web@worldsoccertalk.cms.futbolsitesnetwork.com, via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook. Nous les lirons à l’antenne dans le prochain épisode.