Épisodes sur le thème de Thanksgiving d’émissions de télévision populaires à regarder le jour de la dinde

La semaine de Thanksgiving est officiellement le début d’une tonne de plats faits maison, de moments de qualité avec la famille et les amis et de rediffusions d’émissions de télévision préférées. Alors qu’il fait plus froid dehors, rien ne sonne mieux qu’une bonne tasse de chocolat chaud et des épisodes hilarants, sincères et trop réalistes de Thanksgiving de nos sitcoms préférées.

Les émissions de télévision populaires ont le don de plonger profondément dans la réalité de la saison des fêtes avec de grandes familles et beaucoup d’amis. Nous avons dressé une liste des meilleurs épisodes télévisés sur le thème de Thanksgiving que vous pourrez regarder pendant que vous vous installez confortablement sur le canapé et attendez que la dinde soit parfaitement rôtie.

Voici une liste d’émissions avec les épisodes de Thanksgiving les plus regardés de tous les temps.

Amis

Seinfeld

La théorie du Big Bang

Comment j’ai rencontré votre mère

Les Sopranos

Brooklyn neuf-neuf

Nouvelle fille

Famille moderne

Il fait toujours beau à Philadelphie

Ce spectacle des années 70

Full house

Roseanne

Tout le monde aime Raymond

Acclamations

C’est nous

Loger

SERVEZ CES PLATS D’ACCOMPAGNEMENT DE THANKSGIVING LE GRAND JOUR

“Amis”

“Celui où Underdog s’en va” – Saison 1, épisode 9

À la manière typique de Monica, elle organise un dîner de Thanksgiving pour le groupe d’amis, mais elle brûle la dinde lorsque le gang se dirige vers le toit et se retrouve enfermé hors de l’appartement. Joey décroche un travail de mannequin hilarant.

“Celui avec la liste” – Saison 2, épisode 8

C’est le huitième épisode de la deuxième saison, avec Ross faisant équipe avec Chandler et Joey pour décider avec laquelle des deux femmes de sa vie – y compris Rachel – il devrait finalement être. Pendant ce temps, Monica se bat avec un substitut de chocolat synthétique après avoir trouvé un nouvel emploi, Phoebe écrit une chanson sur le triangle amoureux de Ross et Rachel découvre la liste des avantages et des inconvénients, mettant leur avenir en place sur une fine couche de glace.

“Celui avec le football” – Saison 3, épisode 9

Lorsque le gang a fini de regarder un match de football, ils décident d’organiser un match amusant à l’extérieur. Cependant, Monica et Ross expliquent qu’ils n’ont pas joué au football ensemble depuis que Monica a cassé le nez de son frère il y a plusieurs années alors qu’il concourait pour la “Geller Cup”. Bientôt, tout le groupe “Friends” se retrouve emporté par la compétition et prend le jeu plus au sérieux que même le désir de s’asseoir et de prendre un bon repas. Si vous êtes une famille pleine de fans de football têtus, vous comprendrez cet épisode.

“Celui avec Chandler dans une boîte” – Saison 4, épisode 8

Joey et Chandler se battent à travers la plus grande rupture que leur relation ait jamais vue, l’accident de Monica l’oblige à affronter sa rupture la plus dure de la manière la plus étrange, et Ross et Rachel ont un autre gros combat. Quand c’est fini, les vacances s’avèrent une aubaine unificatrice pour leur amitié.

“Celui avec tous les Thanksgiving” – Saison 5, épisode 8

Dans cet épisode, le gang profite d’un merveilleux dîner ensemble mais boude les souvenirs de leurs précédents dîners de Thanksgiving qui n’étaient pas aussi agréables. Chandler, en particulier, est d’humeur à se souvenir du divorce de ses parents des années auparavant.

“Celui où Ross s’est élevé” – Saison 6, épisode 9

Pour Thanksgiving, Rachel décide qu’elle va s’occuper du dessert. Elle crée une monstruosité de plat sucré lorsque les pages d’un livre de cuisine sont collées ensemble.

RECETTE D’ACTION DE GRÂCE : FARCE FACILE À LA SAUCISSE

“Celui où Chandler n’aime pas les chiens” – Saison 7, épisode 8

Phoebe cache un chien, Joey renverse les haricots que Rachel écrase sur Tag, Tag poursuit sa voiture qui a été volée, et bien d’autres choses se sont produites pendant cet épisode de Thanksgiving.

“Celui avec la rumeur” – Saison 8, épisode 9

L’ex-mari de Jennifer Aniston, Brad Pitt, est présenté de manière hilarante dans cet épisode de Thanksgiving Day en tant que vieil ami de lycée qui n’aime pas Rachel, et lui non plus. Lui et Ross révèlent qu’ils faisaient autrefois partie du club “Je déteste Rachel” à l’époque.

“Celui avec l’autre soeur de Rachel” – Saison 9, épisode 8

L’autre sœur de Rachel est jouée par nul autre que la merveilleuse Christina Applegate. Elle est cependant très peu aimable dans cet épisode, car elle ne se souvient pas du nom du bébé de Rachel et se réfère à Ross comme le “frère de la grosse amie de Rachel avec ce mauvais afro”.

“Celui avec la fin de Thanksgiving” – Saison 10, épisode 8

Monica rivalise hystériquement avec elle-même dans cet épisode pour préparer le dîner de Thanksgiving le plus incroyable après ne pas avoir du tout voulu cuisiner le repas. Phoebe et Rachel font participer Emma à un concours de beauté et Joey fait un énorme, énorme gâchis.

“Seinfeld”

“The Mom and Pop Store” – Saison 6, épisode 8

Jerry essaie de savoir s’il a été invité à la fête annuelle d’un ami avant Thanksgiving, Kramer travaille pour sauver une petite entreprise et Elaine permet à M. Pitt de participer au défilé de Thanksgiving de Macy.

“La théorie du Big Bang”

“Le découplage de Thanksgiving” – Saison 7, épisode 9

Dans cet épisode, Penny découvre que son mariage à Las Vegas avec Zack était réel et qu’ils sont mariés depuis des années maintenant. Leonard n’est pas satisfait de cela et M. Rostenkowski tente de créer des liens avec Sheldon à propos du football. L’équipage se réunit chez la mère d’Howard pour le dîner de Thanksgiving.

URGENCE D’ACTION DE GRÂCE ? VOICI COMMENT RÉSOUDRE LES PROBLÈMES COURANTS DE TURQUIE

“Comment j’ai rencontré votre mère”

“Ventre plein de Turquie” – Saison 1, épisode 9

Barney fait du bénévolat dans un refuge pour sans-abri dans cet épisode – oui, vous avez bien lu ! Et Robin et Ted sont choqués de le croiser là-bas. Marshall et Lily assistent au dîner de Thanksgiving chez ses parents, où Lily découvre que l’aîné Eriksen pesait près de 15 livres à la naissance, ce qui la terrifie.

“Slapsgiving” – Saison 3, épisode 9

Lily et Marshall organisent leurs premières vacances en tant que couple marié, tandis que Robin et Ted tentent de surmonter leur rupture et de rester amis. Pendant ce temps, Marshall torture Barney pour la troisième gifle de leur pari en cours. Alors que tout le monde essaie frénétiquement de s’assurer que les vacances répondent à leurs normes parfaites, ils se rendent vite compte que les seules traditions qui comptent sont celles qui leur sont propres en tant que groupe. Celui-ci vaut la peine d’être regardé si ce n’est pour aucune autre raison que la chanson tapageuse “You Just Got Slapped” qui lie le gang à la fin.

“Les Sopranos”

“Il est ressuscité” – Saison 3, épisode 8

Dans cet épisode, Tony rencontre la vendeuse Gloria Trillo, avec qui il sort plus tard pendant une courte période. Une relation commence entre Meadow et Jackie Jr., et Rosalie en est ravie. Les tensions sont vives entre Ralphie et Tony.

“Brooklyn Nine-Nine”

“Action de grâces” – Saison 1, épisode 10

Dans son premier épisode de Thanksgiving de la série, Amy essaie de faire du nouveau capitaine Holt son mentor avec une célébration somptueuse. Jake, cependant, déteste les vacances en raison de problèmes profondément ancrés avec sa propre famille. Il demande à Holt s’il peut travailler sur une affaire et a de la chance quand lui et Holt sont appelés pour enquêter sur l’argent volé dans l’enceinte. Pendant qu’ils chassent les méchants, Holt parvient à enseigner à Jake que la famille ne doit pas être une chose qui vous pèse, mais plutôt quelque chose que vous pouvez choisir vous-même. En fin de compte, l’enceinte se lie autour d’un repas très non traditionnel côte à côte avec les personnes qu’elles ont choisi d’aimer.

Brooklyn Nine-Nine “Deux dindes” – Saison 5, épisode 7

Jake et Amy invitent leurs familles à utiliser Thanksgiving comme une chance pour leurs parents de se connaître et de créer des liens. La tarte de Holt disparaît, Amy insulte le père de Jake et d’autres drames se produisent. La recherche de la tarte est la partie la plus divertissante de cet épisode !

“Gilmore Girls”

“Un Thanksgiving coréen frit” – Saison 3, épisode 9

Dans cet épisode, Lorelai découvre que Rory a postulé à Yale chez Emily et Richard pour l’un de leurs arrêts le jour de Thanksgiving. Le duo mère-fille participe également au repas de vacances de Mme Kim, visite Luke’s Diner pour une portion supplémentaire de purée de pommes de terre et s’arrête un court instant chez Sookie, où Jackson et sa famille font frire de la dinde sur la pelouse. Plus tard, Sookie est vue jusqu’aux genoux dans des margaritas et indifférente aux fiascos alimentaires qui se produisent.

“Il glisse ‘Em Bread … Dig?” – Saison 6, épisode 10

Rory a récemment décidé de retourner à Yale après un certain temps libre et un malheureux incident avec un yacht qui lui a valu une tonne de services communautaires. Dans cet épisode, Luke n’a toujours pas dit à Lorelai qu’il avait découvert qu’il avait un enfant – un enfant de 12 ans nommé April – et Rory découvre que Logan suppose qu’ils ont rompu.

“Full house”

“Le miracle de Thanksgiving” – Saison 1, épisode 9

Lors de son premier Thanksgiving avec les filles après la mort de sa femme, Danny est déterminé à rendre cette journée spéciale. Cependant, lorsque grand-mère ne peut pas venir cuisiner le repas comme d’habitude en raison d’une tempête de neige, les garçons s’unissent pour s’assurer que les filles ont un repas traditionnel de Thanksgiving. Malheureusement, leur plan ne se déroule pas exactement comme prévu. Cependant, les tanneurs finissent par apprendre qu’il n’y a rien qui ne puisse être réparé tant qu’ils sont tous ensemble et font de leur mieux.

“Rosanne”

“Nous nous rassemblons” – Saison 2, épisode 9

“We Gather Together” capture la douleur, le chagrin et, parfois, les rires qui peuvent accompagner les visiteurs de l’extérieur de la ville. Alors que Jackie cache son métier de policière à sa mère et que Roseanne essaie de convaincre leurs parents de rester dans un motel, Dan fait face à de vrais problèmes tout en confrontant son père. Bien que cela puisse ressembler à un épisode très stressant de la série, il capture les vacances dans un rare mélange de comédie et de drame.

“Tout le monde aime Raymond”

“Pas de gras” – Saison 3, épisode 10

La famille essaie de faire plaisir à Marie alors qu’elle prépare un repas sain pour Thanksgiving, accompagné d’une dinde au tofu. Inutile de dire que personne n’est dedans, provoquant l’un des meilleurs moments de comédie physique dans lequel Robert se frappe la jambe sur la table dans le but de forcer la nourriture dans sa gorge. Peu importe à quel point votre repas était horrible, il y a de fortes chances qu’il contienne toujours quelque chose de meilleur que celui de Marie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Acclamations”

“Orphelins de Thanksgiving” – Saison 5, épisode 9

La bande du bar se retrouve en fête chez Carla. Bien qu’ils se chamaillent et se plaignent généralement dans les limites mornes de Cheers, le passage à un cadre plus familial les pousse à bout. Une fois qu’ils ne parviennent pas à préparer un bon dîner, le gang règle ses différends avec une bonne bataille de nourriture à l’ancienne qui les lie mieux qu’un oiseau bien cuit ne le pourrait jamais.

“Loger”

“L’ignorance est un bonheur” – Saison 6, épisode 9

La veille de Thanksgiving, House enquête sur le cas d’un homme extrêmement intelligent avec un QI de 178. House tente de briser Lucas et Cuddy et Chase frappe House au visage.