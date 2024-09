Épisodes 1 et 2 de la série Witchy de Marvel

Après des mois de marketing et de nombreux changements de titres amusants, Marvel’s WandaVision Le spin-off mettant en vedette la méchante interprétée par Kathryn Hahn, Agatha Harkness, est enfin arrivé sur Disney+ et nous sommes ici pour discuter de ses deux premiers épisodes.

Cependant, après sa défaite à la fin de cette série, la Sorcière Rouge a depuis piégé Agatha dans sa propre illusion inspirée de la télévision. Au lieu du monde familier de Wanda, fait de tropes de sitcom, Agatha, démunie de pouvoirs, s’est retrouvée piégée dans un pastiche extrêmement bien observé de procédures policières de petite ville mettant en vedette un détective raté. Jument d’Easttown, Véritable détective, Coroner, Wallander, Borgen, Marteau de lysetc., Agatha, redevenue « Agnès », joue dans sa propre série, Agnès de Westview (qui serait « basé sur la série danoise Chemins de randonnée», ce qui est mignon) — avec sa propre séquence de générique d’ouverture et sa chanson thème blues.

En tant que star d’une série policière, Agnes/Agatha a besoin d’un meurtre à résoudre, et on lui présente une « Jane Doe » aux cheveux roux qui est morte d’un traumatisme contondant après avoir été écrasée par quelque chose de gros et de lourd. Dans notre première référence explicite aux médias de sorcières, le partenaire d’Agatha (Herb de WandaVision) note que la victime est « vraiment, très sincèrement morte » suite à son mystérieux accident (ou peut-être pas si mystérieux pour quiconque l’a attrapé Docteur Strange dans le multivers de la folie —mais nous y reviendrons plus tard). Parmi les objets récupérés sur les lieux figurent une page déchirée d’un livre de bibliothèque et un pendentif ressemblant à celui porté par Agatha dans WandaVision.

Suite à cette première piste, elle rend visite à sa bibliothèque locale (extrêmement fréquentée et bondée), où travaille désormais Dottie, interprétée par Emma Caulfield. C’est là qu’elle apprend que la page provient d’un livre intitulé Dialogue et rhétorique : histoire connue de l’apprentissage et du débat—la première lettre de chaque mot étant évidemment très significative—par « Andrew Ugo » (un anagramme de Wundagore, la montagne qui a écrasé la sorcière écarlate) et n’a pas été vérifié, mais en fait volé il y a trois ans, à peu près à l’époque WandaVision conclu. Lorsqu’elle consulte la section Sciences naturelles de la bibliothèque (où l’on peut trouver de nombreux autres exemplaires de ce volume apparemment très recherché, apprend-on), Agnès/Agatha découvre que tous ces exemplaires ont été détruits d’une manière ou d’une autre dans un incendie extrêmement isolé. Cette information vient d’un personnage étrange et anonyme joué par Évasion de prisonPaul Adelstein (selon IMDB, ce type va apparaître dans sept de plus épisodes de la série, alors commencez à théoriser quel méchant lié au feu et au soufre il pourrait ou non être révélé comme tel).

Au fur et à mesure que l’épisode se déroule, de nouveaux faits liés à l’affaire émergent : à savoir, 1) un « sédiment microbien » cultivé sous les ongles de la victime proviendrait de quelque part en Europe de l’Est ; et 2) aucune empreinte de pas ou trace de traînée d’aucune sorte n’a été découverte autour du corps, comme s’il s’était simplement matérialisé, ex nihilo. L’affaire est si déconcertante que le patron d’Agnès/Agatha (Harold de WandaVision) a fait appel à un spécialiste extérieur, l’agent du FBI Rio Vidal, joué par Aubrey Plaza ; elle et Agnes/Agatha ont apparemment une histoire commune, et sa présence n’est pas la bienvenue. Vidal regarde autour d’elle dans le bureau en désordre d’Agnes/Agatha et demande : « Est-ce ainsi que tu te vois vraiment ? », suggérant qu’elle est pleinement consciente du sort jeté à la fin de WandaVision.

De retour chez elle, Agnès/Agatha entre solennellement dans la chambre d’enfant vide de son fils apparemment décédé, Nicholas Scratch, qui a remporté un prix pour le « meilleur chant » dans une chorale d’enfants. Sa veillée est interrompue par la visite de l’agent Vidal, qui arrive avec une pizza et de la bière. Alors qu’ils discutent de l’affaire, Vidal demande : « Te souviens-tu pourquoi tu me détestes ? » mais le moment est gâché par un cambriolage en cours à l’étage. Le voleur rapidement appréhendé se révèle être le goth kid « Teen » de Joe Locke, qui, pendant son interrogatoire, déclare qu’il cherchait quelque chose appelé « la route ». Une troisième fois, le moment est gâché lorsque les photos de la scène de crime qui lui sont présentées se transforment en celles de pelouses et de jardins bien entretenus, au moment même où la fenêtre à double sens de la salle d’interrogatoire se transforme en tableau de Zuccarelli. MacBeth rencontre les sorcièresDe toute évidence, quelque chose ne va pas dans cette réalité lorsque l’adolescente commence à lui chanter des slogans menaçants en latin.

L’incident pousse Agnes/Agatha à se précipiter à la morgue et à enquêter sur le corps de Jane Doe écrasée, qui, à la surprise de quiconque n’a aucune connaissance des médias, appartient à Wanda Maximoff. L’agent Vidal apparaît alors pour confirmer ce que nous savions depuis le début : qu’Agatha est piégée par le sort d’une sorcière morte, et que son seul salut est de « s’en sortir ». Agnes déchire ses vêtements, révélant une série de changements de costume, avant de se rappeler qu’elle est en effet la sorcière Agatha Harkness. Agatha, désormais entièrement nue, se rend dans les rues de Westview, où elle apprend qu’elle vit dans le quartier contre son gré en tant que véritable recluse obsédée par le crime depuis trois ans.

Heureusement, son lapin domestique, Señor Scratchy, est toujours en vie. De plus, le cambrioleur adolescent de l’illusion est désormais un otage dans son placard, et Rio Vidal est en fait une sorcière rivale qui cherche à se venger d’un affront non révélé. Après une bataille à connotation sexuelle, dans laquelle Rio déclare qu’elle préfère Agatha « horizontale… dans une tombe », nous apprenons que plusieurs groupes sont à la recherche de son sang maintenant que la malédiction a été levée, y compris « Les Sept de Salem » – un groupe de sorcières au voile noir que nous rencontrons dans l’épisode deux.

Pour une première, le pilote d’Agatha passe la majeure partie de son temps dans le monde de Agnès de Westviewprésentant ainsi un problème que j’avais avec les manigances de la sitcom de WandaVision. Sa parodie des séries policières est d’une précision extrême, et n’est donc pas assez exagérée pour être une parodie. Au contraire, c’est un parfait exemple du genre même qu’elle satirise. Bien que la série comprenne qu’elle ne peut pas tenter de tromper son public cette fois-ci, elle reste engagée dans ce morceau comme un moyen de réintroduire le public dans le casting de Westview et le nouvel ordre mondial d’Agatha assumant le devoir d’un personnage principal de la série – et cela fonctionne, la plupart du temps. Si la télévision Marvel est si talentueuse en matière d’imitation, alors peut-être que le MCU devrait se concentrer davantage sur des mélanges de genres inattendus que sur les projets ouvertement fidèles et obsédés par la continuité de la société ces dernières années.

L’épisode deux commence exactement là où le premier s’est arrêté, avec « Teen » – qui, en raison d’une sorte de sortilège sous lequel il est soumis, ne peut révéler son vrai nom à personne – demandant à Agnès de l’emmener sur la Route des Sorcières, une batterie de tests spirituels exauçant les vœux qui, comme nous le découvrons, a été détaillée dans un single à succès des années 1970. Il s’avère que Teen est fan des diverses pratiques de sorcellerie d’Agatha et pense qu’elle serait la partenaire parfaite pour relever le défi et en sortir de l’autre côté. (Teen, nous l’apprenons, a soif de pouvoir.) Comme c’est lui qui l’a libérée du sortilège sous lequel elle était – et parce qu’une cabale de sorcières est maintenant à la recherche d’Agatha, qui n’a actuellement aucun pouvoir du tout – elle n’a rien à perdre. Mais s’ils veulent le faire, ils auront besoin d’un clan, et l’épisode révèle son thème : une histoire de « reconstitution du groupe » dans la veine de Les Blues Brothers ou Ocean’s Eleven.

Comme nous l’apprend Agatha, dans un rayon de cinq kilomètres, il y aura « un groupe de personnes suffisamment douées pour former un clan de sorcières », et la première candidate est donc Madame Calderu, une diseuse de bonne aventure jouée par Patti LuPone. Calderu, cependant, se révèle rapidement être une sorcière bien connue et hésite à faire équipe avec une sorcière aussi célèbre qu’Agatha Harkness. Malheureusement, elle-même risque d’être expulsée de son entreprise en difficulté et, comme Agatha elle-même, elle a besoin de plus de « pouvoir » – ou du moins d’argent et d’influence sociale – pour s’en sortir. Avec une sorcière à la banque, Calderu utilise ses pouvoirs psychiques pour découvrir les noms de quatre autres sorcières bien situées, et c’est parti.

La prochaine sur la liste est Jennifer Kale, une experte en potions interprétée par Sasheer Zamata, qui, en raison du sort de liaison dont elle est victime depuis un siècle, s’est tournée vers l’industrie des soins de la peau. Comme Calderu, elle fait face à des problèmes juridiques à cause de certains de ses produits qui brûlent la peau du visage de ses clients. Bien qu’elle ait également une histoire trouble avec Agatha, après que Teen ait révélé que si Kale était reconnue coupable, elle risquerait une peine de prison à vie, elle accepte à contrecœur de les rejoindre sur la route. Juste pour que tout se passe bien, Agatha vole un de ses œufs de jade avant de partir, en plaisantant « tu sauras où le trouver ».

Par une extrême coïncidence, le prochain candidat est Alice Gulliver-Wu (Ali Ahn), une sorcière « de sang/protection » et fille de l’artiste musical responsable de la sortie de « The Ballad of the Witches’ Road » dans les années 70. Incroyablement, on nous dit que le groupe de sa mère, Lorna Wu and the Coral Shore, a vendu 40 millions d’exemplaires mondial de la chanson, ce qui la placerait quelque part entre les La fièvre du samedi soir et la version de Bing Crosby de « White Christmas » en termes de popularité. Malgré le succès de sa mère, Alice travaille la sécurité de l’équivalent d’un Hot Topic du MCU et devient le prochain membre du clan après qu’Agatha ait concocté un stratagème pour la faire virer de son travail.

Maintenant prête à s’embarquer sur la route, la nouvelle assemblée proteste qu’il leur manque toujours une « sorcière verte », dont Agatha ne croit pas avoir besoin. Apparemment, le nom final de la liste était simplement un « cœur noir », faisant écho à un commentaire de Rio Vidal dans l’épisode précédent. Il est évident qu’elle est le dernier membre nécessaire du groupe, mais Agatha, réticente, s’effondrant devant les souhaits de son clan, recrute à la place WandaVisionC’est Mme Hart (Debra Jo Rupp) qui sera le dernier membre, car elle entretient un joli jardin.

Une fois tous leurs œufs enfin en place, le groupe interprète rituellement une version de la chanson qui se serait vendue à 40 millions d’exemplaires, ouvrant une porte dans le sous-sol d’Agatha. Cependant, cela prend une minute, ce qui donne à Agatha juste assez de temps pour rabaisser chaque membre de son clan, semant davantage de discorde dans le groupe. Heureusement, leur échappatoire (vers ce qui est probablement une mort certaine, nous rappelle-t-on) arrive à point nommé, car les Sept de Salem dont elle avait été avertie sont descendus dans la maison.

Alors, après deux épisodes de mise en table très différents, Agatha depuis toujours est enfin prêt à devenir ce qu’il prévoit d’être pour les sept prochains épisodes alors que les sorcières font face aux épreuves de sa route qui dépasse les genres. À quoi cela peut ressembler, je suppose que nous devrons attendre la semaine prochaine pour le voir.

Quelques réflexions conclusives sur ces deux premiers épisodes :

Je ne sais pas vraiment quelle a été la motivation du clan. enlever leurs chaussures avant de traverser la route non plus, car ce détail n’était pas raconté dans les paroles de la chanson la plus populaire du monde. Sérieusement, on nous fait croire qu’une chanson folklorique progressive contenant les paroles « sang et larmes et os, servante et mère vieille » s’est vendue d’une manière ou d’une autre 40 millions d’exemplaires? Deux fois plus que « We Are the World » ? Qu’est-ce que Comus Première déclaration l’équivalent de Michael Jackson Thriller dans l’univers cinématographique Marvel ? d’Agathe Docteur Who-Le nouveau costume à la fin de l’épisode 2 est vraiment génial. J’adore le manteau fluide bleu-vert. Je crois que l’épisode 1 nous fournit le deuxième cul nu d’un personnage Marvel qui suit Thor dans Amour et tonnerre. Le générique de fin de la série est intéressant pour ses diverses références aux sorcières dans les médias, autant pour ce qu’il omet que pour ce qu’il inclut. Apparemment, l’accord de Disney avec Sony autorisait l’utilisation d’images de Fairuza Balk dans L’artisanatmais j’ai dû falsifier les titres d’ouverture pour Enchanté-Une recherche rapide sur Google confirme que l’entreprise en est bien propriétaire. L’inclusion de Lisa Simpson portant un chapeau de sorcière est également bizarre : elle ne me vient pas immédiatement à l’esprit comme, par exemple, Sabrina l’apprentie sorcière (absente ici) ou Maléfique (également bizarrement absente). Qu’est-ce qui se passe ?