La subvention soutiendra des programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles

NEW YORK, 26 janvier 2021 / PRNewswire-PRWeb / – Episcopal Relief & Development a reçu un 188 436 $ subvention de trois ans du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes (Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies), en partenariat et avec un financement de l’Union européenne et de l’Initiative des Nations Unies. La subvention se concentrera sur le renforcement du partenariat de programme existant de l’organisation avec l’Église épiscopale du Liberia Relief & Development (ECLRD) pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Avec un financement préalable du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, Islamic Relief Etats-Unis et la Fondation de la famille Laura Ellen & Robert Muglia, Episcopal Relief & Development, en partenariat avec l’ECLRD, met en œuvre un programme interconfessionnel en Libéria pour prévenir et répondre à la violence contre les femmes et les filles. Le partenariat mobilise les chefs religieux, les membres de la communauté, le gouvernement local et les enfants pour changer les comportements et les attitudes, réduire la violence et apporter un soutien aux survivants de la violence. Le programme a été lancé à l’origine en 2015 et a atteint 41 067 femmes et filles grâce à la sensibilisation, au plaidoyer et aux soins directs.

«Les mesures de distanciation physique mises en place en réponse au COVID-19 ont entravé la capacité des chefs religieux et du personnel des programmes à répondre aux incidents de violence et ont réduit la capacité des services tels que les refuges pour violence domestique», a déclaré Chiseche Mibenge, Directrice, Initiatives en faveur du genre, Episcopal Secours et développement. «Cette subvention nous permettra d’adapter les programmes existants de prévention et d’intervention en matière de violence sexiste pour relever les nouveaux défis créés par la pandémie et d’autres crises à mesure qu’elles surviennent.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’Église de Libéria a continué de se concentrer sur les droits et la dignité des femmes dans leur travail de développement. L’organisation élève la voix des femmes et des jeunes défenseurs dans la mobilisation communautaire. L’ECLRD a approfondi sa collaboration avec les agences publiques et les prestataires de services, ce qui a amélioré sa capacité à s’associer avec les survivants alors que les survivants définissent leurs besoins et leurs priorités en matière de restauration et de guérison.

En plus de renforcer la capacité de répondre en temps d’urgence à l’évolution des besoins des communautés qu’ils servent, la subvention de l’Initiative Spotlight soutiendra les efforts de collecte de données sur les effets du COVID-19 et les programmes d’autonomisation économique, en particulier en ce qui concerne le genre. La subvention soutiendra également les efforts de l’ECLRD pour lutter contre la sous-représentation des femmes aux postes de direction et dans la prise de décision, ce qui continuera à élever les droits et les rôles des femmes dans la communauté.

« La recherche qualitative sur la manière dont le COVID-19 affecte le genre permet aux acteurs des droits des femmes de personnaliser leur réponse aux besoins des femmes et des filles dans et hors des pandémies », a déclaré Annette Musu Kiawu, Directeur national, ECLRD. « Il est essentiel que nous comprenions la nature des abus et de la violence subis afin que nous puissions les rencontrer là où ils en ont le plus besoin. »

Pour en savoir plus sur le travail d’Episcopal Relief & Development pour prévenir et répondre à la violence sexiste, cliquez ici. Apprenez-en davantage sur la réponse de l’organisation à la pandémie de COVID-19 sur episcopalrelief.org/pandemicresponse.

À propos du secours épiscopal et du développement:

Depuis 80 ans, Episcopal Relief & Development travaille avec ses soutiens et partenaires pour un changement durable à travers le monde. Chaque année, l’organisation facilite une vie plus saine et plus épanouissante pour plus de 3 millions de personnes aux prises avec la faim, la pauvreté, les catastrophes et la maladie. Inspiré par les paroles de Jésus dans Matthieu 25, Episcopal Relief & Development tire parti de l’expertise et des ressources d’Anglican et d’autres partenaires pour apporter un changement mesurable et durable dans trois domaines de programme caractéristiques: les femmes, les enfants et le climat.

À propos du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes:

Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes (Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies) est le seul mécanisme mondial d’octroi de subventions exclusivement dédié à l’éradication de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. Au cours de ses 24 années d’existence, il a soutenu 572 organisations, investissant dans des solutions innovantes et fondées sur des données factuelles et des initiatives qui changent la vie de la société civile. Les projets qu’il a financés se concentrent sur la prévention de la violence, la mise en œuvre de lois et de politiques visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles et à l’éliminer, et à améliorer l’accès aux services essentiels pour les survivantes. Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies est géré par ONU Femmes au nom du système des Nations Unies.

