Épidémies qui ne l’étaient pas : comment les pays ont mis fin aux récentes épidémies

Dans l’État du Kerala, dans le sud de l’Inde, le Dr Chandni Sajeevan, responsable de la médecine d’urgence à l’hôpital Kozhikode Government Medical College, a dirigé la réponse à une épidémie de Nipah, un virus véhiculé par des chauves-souris frugivores, en 2018. Dix-sept des 18 personnes infectés sont décédés, dont un jeune infirmier stagiaire qui a soigné les premières victimes.

“C’était quelque chose de très effrayant”, a déclaré le Dr Chandni. Le personnel de l’hôpital a suivi un cours intensif sur le contrôle intensif des infections, s’habillant dans les «costumes lunaires» qui semblaient si étrangers à l’ère pré-Covid. Les infirmières étaient bouleversées par la perte de leur collègue.

Trois ans plus tard, en 2021, le Dr Chandni et son équipe ont été soulagés lorsque la saison de reproduction des chauves-souris s’est déroulée sans infection. Et puis, en mai, au plus profond de la terrible vague de Covid en Inde, un garçon de 12 ans avec une forte fièvre a été amené à une clinique par ses parents. Cette clinique était pleine, il a donc été envoyé dans la suivante, puis dans une troisième, où il a été testé négatif pour Covid.

Mais un clinicien alerte a remarqué que l’enfant avait développé une encéphalite. Il a envoyé un échantillon au laboratoire national de virologie. Il a rapidement confirmé qu’il s’agissait d’un nouveau cas de virus Nipah. D’ici là, l’enfant aurait pu exposer plusieurs centaines de personnes, dont des dizaines d’agents de santé.

Le système que le Dr Chandni et ses collègues avaient mis en place après l’épidémie de 2018 est passé à la vitesse supérieure : centres d’isolement, combinaisons lunaires, tester toute personne ayant de la fièvre pour Nipah ainsi que Covid. Elle a tenu des points de presse quotidiens pour étouffer les rumeurs et garder le public à l’affût des personnes qui pourraient être malades – et loin des chauves-souris et de leurs excréments, qui jonchent les cocoteraies où les enfants jouent. Des équipes ont été envoyées pour attraper des chauves-souris à des fins de surveillance. Tous ceux qui avaient été exposés au garçon malade ont été mis en quarantaine pendant 21 jours.

“Tout le monde, chauffeurs d’ambulance, opérateurs d’ascenseurs, agents de sécurité – cette fois, ils connaissaient Nipah et comment se comporter pour ne pas le propager”, a-t-elle déclaré.