Épidémies de coqueluche : pourquoi la coqueluche est-elle en augmentation dans plusieurs pays ?

Les cas de coqueluche, ou coqueluche, sont en augmentation dans divers pays, notamment au Royaume-Uni, en Australie et en Chine. Les États-Unis n’ont pas encore connu de hausse similaire, même si quelques épidémies isolées ont été signalées en 2024, comme on peut s’y attendre chaque année.

Voici ce que vous devez savoir sur la coqueluche et comment prévenir la maladie.

En rapport: Pourquoi la toux persiste-t-elle après un rhume ?

Qu’est-ce que la coqueluche ?

La coqueluche, également appelée coqueluche, est une infection causée par la bactérie Bordetella coquelucheselon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC). La maladie tire son nom du son caractéristique et aigu du « cri » que les personnes atteintes émettent souvent lorsqu’elles inspirent au milieu d’une quinte de toux.

B. coqueluche envahit les voies respiratoires, s’accroche à de petites extensions ressemblant à des poils à la surface des cellules et libère des toxines. Selon le ressource médicale StatPearls le mot « coqueluche » dérive des mots latins signifiant « toux intense », et il est également connu sous le nom de « toux des 100 jours ».

La coqueluche se transmet très facilement entre les personnes. Une mesure de la contagiosité de la maladie, appelé son numéro de reproduction de base (R0) est comparable à celui de la rougeole — le R0 de la coqueluche est estimé entre 12 et 17, tandis que le R0 de la rougeole est entre 12 et 18. Le R0 reflète le nombre de personnes sensibles qu’une personne infectée par une maladie serait susceptible de propager. la maladie à.

L’infection peut se propager lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue, crachant des bactéries dans l’air. On pense que les gens sont contagieux dès le début de leurs symptômes et pendant au moins deux semaines après avoir commencé à tousser. Cependant, les personnes présentant des symptômes légers peuvent ne pas se rendre compte qu’elles ont la coqueluche et peuvent donc la transmettre involontairement à d’autres.

Recevez les découvertes les plus fascinantes du monde directement dans votre boîte de réception.

Les adultes peuvent-ils attraper la coqueluche ?

Oui, les adultes peuvent contracter la coqueluche et la transmettre à d’autres personnes ; c’est pourquoi, dans des pays comme les États-Unis, il est conseillé de recevoir des rappels périodiques avec un vaccin contre la coqueluche. (Plus d’informations sur les vaccins peuvent être trouvées dans une section ultérieure.)

Cependant, les adultes et les adolescents courent un risque plus faible de complications graves et mortelles liées à la coqueluche que les jeunes enfants. Environ un tiers des nourrissons qui attrapent la coqueluche doivent être hospitalisés, et environ 1 personne sur 100 hospitalisée pour la coqueluche décède, selon le CDC.

Quels sont les symptômes de la coqueluche ?

Le symptômes de la coqueluche apparaissent généralement dans les cinq à dix jours suivant l’exposition d’une personne à B. coqueluche, même si leur développement peut parfois prendre des semaines. Les premiers symptômes de l’infection peuvent durer une semaine ou deux et inclure un nez qui coule et bouché ; fièvre légère; et une légère toux. Ensuite, les gens peuvent développer des « accès de toux », de violentes quintes de toux qui peuvent persister pendant environ une à six semaines, et jusqu’à 10 semaines dans certains cas. Les gens émettent souvent le son caractéristique de la « coqueluche » pendant ces crises.

La toux peut provoquer des vomissements, une fracture d’une côte, des difficultés à dormir et à respirer. Notamment, certains bébés atteints de coqueluche ne développent pas de toux mais développent plutôt une apnée ou des pauses respiratoires potentiellement mortelles. Cela peut les faire devenir bleus. Les bébés souffrant d’apnée ont besoin d’un traitement dans un hôpital.

D’autres complications courantes observées chez les bébés comprennent les convulsions et les convulsions, la pneumonie et l’encéphalopathie, ce qui signifie au sens large une maladie cérébrale. Selon StatPearls, des toxines bactériennes, un manque d’oxygène ou de sucre dans le sang ou des saignements cérébraux liés à l’augmentation de la pression due à la toux peuvent être responsables de ces symptômes liés au cerveau.

En rapport: Les superbactéries sont en hausse. Comment éviter que les antibiotiques ne deviennent obsolètes ?

Existe-t-il un vaccin contre la coqueluche ?

Oui, il existe plusieurs vaccins contre la coqueluche. Un type est connu sous le nom de vaccins DTaP, qui protègent contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Aux États-Unis, ce type de vaccin est administré aux enfants âgés de 6 ans et moins. Les enfants devraient recevoir cinq doses de DTaP avant leur septième anniversaire, espacées selon le calendrier recommandé par le CDC . Les enfants devraient ensuite recevoir une dose unique d’un rappel contre la coqueluche, appelé Tdap, entre 11 et 12 ans.

Il est recommandé aux adultes de recevoir soit un rappel Tdap, soit un rappel Td (ce dernier protégeant uniquement contre le tétanos et la diphtérie) tous les 10 ans. Généralement, le rappel Tdap est spécifiquement recommandé aux adultes qui sont en contact avec des nourrissons et aux travailleurs de la santé, Notes de la clinique Mayo . Il est également recommandé aux personnes enceintes de recevoir un rappel Tdap pendant la grossesse , généralement au début du troisième trimestre. Cela protège les nouveau-nés contre la coqueluche au cours de leurs premiers mois de vie.

Notamment, les pays qui connaissent actuellement des épidémies de coqueluche ont des calendriers de vaccination différents de ceux des États-Unis. ne donne aux enfants que quatre doses de vaccin – trois quand ils sont nourrissons et un quand ils sont tout-petits. Le pays recommande également le vaccin aux personnes enceintes. En Chine, les enfants reçoivent trois doses avant l’âge de 6 mois puis un rappel à 18 mois ; aucun autre rappel n’est recommandé pour les groupes d’âge plus âgés. Des études suggèrent que La protection des vaccins contre la coqueluche diminue considérablement avec le temps donc un manque de rappels pourrait ouvrir la porte à des épidémies.

Cela dit, en Australie, le calendrier de vaccination est quelque peu similaire à celui des États-Unis. Les enfants reçoivent trois doses lorsqu’ils sont bébés, puis des rappels à 18 mois, 4 ans et 12 ans. Un autre rappel est administré à 50 ans et est également recommandé aux personnes enceintes.

Les infections à la coqueluche peuvent encore survenir chez les personnes vaccinées, mais lorsqu’elles le sont, les symptômes ont tendance à être plus légers.

Pourquoi les cas de coqueluche augmentent-ils dans différents pays ?

Divers pays ont signalé une augmentation des cas diagnostiqués de coqueluche. Par exemple, entre janvier et début mai de cette année, le L’Agence britannique de sécurité sanitaire a signalé plus de 2 790 cas, dont cinq ayant entraîné la mort de nourrissons. Grandes épidémies de coqueluche ont tendance à se produire de manière cyclique , toutes les quelques années, à mesure que le bassin de nouveau-nés sans immunité et de personnes dont l’immunité diminue suite aux vaccins ou aux infections augmente et diminue avec le temps ; la dernière année record du Royaume-Uni remonte à 2016, lorsque un peu moins de 6 000 cas de coqueluche ont été signalés .

Des tendances similaires ont été vu dans toute l’Europe . La Chine a également signalé plus de 32 380 cas rien qu’en janvier et février, soit plus que le total enregistré pour l’ensemble de 2019. Bloomberg a rapporté . Fin mai, l’Australie avait vu près de 7 000 cas avec Le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud sont particulièrement touchés par rapport aux dernières années.

Il y a probablement plusieurs raisons à l’augmentation du nombre de cas. La première est qu’au plus fort de la pandémie de COVID-19, les précautions prises pour ralentir la propagation du coronavirus ont également ralenti la propagation de la coqueluche. Cela a réduit le nombre de cas et donc le nombre de personnes qui auraient pu acquérir une certaine immunité naturelle contre la maladie par l’infection.

Les taux de vaccination des enfants ont chuté pendant la pandémie et je suis toujours en convalescence . Le Royaume-Uni a notamment signalé une baisse des vaccinations contre la coqueluche, tant chez les enfants que chez les femmes enceintes, ces dernières années.

Les cas de coqueluche pourraient-ils augmenter aux États-Unis ?

Les États-Unis n’ont pas encore connu d’augmentation inhabituelle des cas de coqueluche cette année. Juste avant la pandémie de COVID-19, les États-Unis signalé entre 15 000 et 25 000 cas de coqueluche par an ; L’année 2012 s’est révélée être une mauvaise année, avec près de 48 280 cas. Les chiffres ont chuté de façon spectaculaire entre 2020 et 2023, avec 6 000 cas ou moins chaque année.

En 2024, « certains services de santé américains nous ont informés d’épidémies locales, que nous prévoyons de voir chaque année », a déclaré Jasmine Reed, porte-parole du CDC. a déclaré à NBC News . « Nous ne voyons donc rien d’inhabituel. » Les épidémies ont touché La ville de New York et Hawaii Par exemple.

Au 18 mai, les États-Unis avaient signalé environ 4 500 cas de coqueluche, selon le Système national de surveillance des maladies à déclaration obligatoire du CDC . À la même époque l’année dernière, seuls 1 615 cas avaient été signalés. Mais encore une fois, étant donné les taux de la maladie avant la pandémie, les taux de coqueluche de cette année ne semblent pas inhabituels. Les États-Unis ont vu légères baisses des vaccinations contre la coqueluche chez les enfants pendant la pandémie, mais il n’est pas clair si ceux-ci pourraient entraîner une augmentation importante de la coqueluche comme celles observées dans d’autres pays.

Cet article est uniquement à titre informatif et ne vise pas à offrir des conseils médicaux.