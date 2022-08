Épidémie d’un nouveau virus signalée en Chine – RT World News

Taïwan se prépare à la propagation possible d’un nouvel hénipavirus potentiellement mortel qui se propage des animaux aux humains

Au moins 35 personnes en Chine ont été infectées par un nouvel hénipavirus qui se propage apparemment des animaux aux humains, déclenchant la sonnette d’alarme à Taïwan voisin concernant un agent pathogène potentiellement dangereux.

Les laboratoires taïwanais devront établir des procédures de test standardisées pour identifier l’hénipavirus de Langya (LayV), a déclaré aux journalistes Chuang Jen-hsiang, directeur adjoint des Centers for Disease Control (CDC) de Taiwan. Le séquençage du génome du virus devrait être achevé d’ici une semaine environ, a-t-il déclaré.

Chuang a fait ses commentaires trois jours après que le New England Journal of Medicine a publié une étude sur le virus nouvellement découvert, qui a été détecté dans les provinces chinoises du Shandong et du Henan. Tous les patients concernés avaient de fortes fièvres, tandis qu’au moins la moitié souffraient également de fatigue, de toux, de perte d’appétit et d’une baisse des globules blancs.















Plus d’un tiers des patients souffraient d’insuffisance hépatique et 8 % souffraient d’insuffisance rénale. L’étude a indiqué que LayV fait partie de la famille des Paramyxoviridae de virus à ARN à brin négatif, qui peuvent causer “maladie mortelle.” Son émergence survient alors que les responsables de la santé publique du monde entier sont toujours aux prises avec la pandémie de Covid-19, qui aurait tué plus de 6,4 millions de personnes.

On ne sait pas encore si l’agent pathogène peut se propager d’homme à homme, selon les chercheurs. Des tests sur des animaux dans les zones touchées ont révélé que 5 % des chiens et 2 % des chèvres avaient été infectés. Les musaraignes pourraient être des porteurs clés de LayV, dans la mesure où 27% ont été testés positifs.

Aucun des 35 humains infectés n’a eu de contact étroit les uns avec les autres ou d’antécédents d’exposition communs, a déclaré Chuang. La recherche des contacts a indiqué qu’aucun membre de la famille ou autre personne exposée aux personnes infectées n’avait contracté le virus.

Le CDC taïwanais travaillera avec les régulateurs de l’agriculture pour étudier si des agents pathogènes similaires existent chez les espèces indigènes de l’île autonome, a déclaré Chuang. L’épidémie chinoise n’a causé aucun décès jusqu’à présent, a-t-il ajouté.

Des chercheurs chinois ont découvert un nouvel henipavirus, appelé Mojiang paramyxovirus (MojV), en 2013. Des rats vivant dans une mine de cuivre abandonnée dans la province du Yunnan se sont révélés infectés par le virus. Trois hommes qui travaillaient dans la mine sont tombés malades d’une grave pneumonie. Ils sont morts bien avant l’arrivée des scientifiques sur les lieux, donc aucun lien direct avec MojV n’a été confirmé.