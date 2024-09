Épidémie de variole du Congo : une ville minière aurifère devient un foyer de propagation d’une nouvelle souche

KAMITUGA, CONGO – Affalée sur un monticule de terre, Divine Wisoba a arraché les mauvaises herbes de la tombe de sa fille. La petite fille d’un mois est morte du mpox dans l’est du Congo en août, mais Wisoba, 21 ans, était trop traumatisée pour assister aux funérailles.

Lors de sa première visite au cimetière, elle a pleuré dans sa chemise à cause de la perte de son enfant et s’est inquiétée pour le reste de sa famille. « Quand elle est née, c’était comme si Dieu avait répondu à nos prières – nous voulions une fille », a déclaré Wisoba à propos de la petite Maombi Katengey. « Mais notre plus grande joie s’est transformée en dévastation. »

Sa fille fait partie des plus de 6 000 personnes soupçonnées d’avoir contracté la maladie dans la province du Sud-Kivu, épicentre de la dernière épidémie de MPOX dans le monde, dans ce que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié d’urgence sanitaire mondiale. Une nouvelle souche du virus se propage, en grande partie par contact cutané, y compris, mais pas exclusivement, lors des rapports sexuels. Le manque de fonds, de vaccins et d’informations rend difficile l’endiguement de la propagation, selon des experts alarmés.

La variole du mouton, qui provoque des symptômes généralement bénins comme de la fièvre et des courbatures, mais peut aussi déclencher des cas graves avec des cloques proéminentes sur le visage, les mains, la poitrine et les parties génitales, s’est propagée pendant des années en Afrique sans être détectée, jusqu’à ce qu’une épidémie en 2022 a touché plus de 70 pays. À l’échelle mondiale, les hommes homosexuels et bisexuels représentaient la grande majorité des cas lors de cette épidémie. Mais les autorités notent que la variole du mouton affecte depuis longtemps de manière disproportionnée les enfants en Afrique, et elles affirment que les cas augmentent désormais fortement parmi les enfants, les femmes enceintes et d’autres groupes vulnérables, de nombreux types de contacts étroits étant responsables de la propagation.

Les autorités sanitaires ont concentré leur attention sur Kamituga, une ville minière isolée mais animée de quelque 300 000 habitants qui attire des mineurs, des travailleurs du sexe et des commerçants en déplacement permanent. Des cas provenant d’autres régions de l’est du Congo peuvent être retracés ici, selon les autorités, le premier cas étant survenu dans le milieu des discothèques.

Depuis le début de l’épidémie, il y a un an, près de 1 000 personnes ont été infectées à Kamituga. Huit personnes sont mortes, dont la moitié étaient des enfants.

Les défis sur le terrain

Le mois dernier, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les épidémies de MPOX pourraient être stoppées dans les six prochains mois, grâce au leadership et à la coopération des gouvernements.

Mais à Kamituga, les gens disent qu’ils sont confrontés à une réalité radicalement différente.

L’hôpital général enregistre en moyenne cinq nouveaux cas par jour, un nombre qui atteint régulièrement sa capacité maximale. Dans l’ensemble du Sud-Kivu, le nombre de nouveaux cas suspects hebdomadaires est passé d’environ 12 en janvier à 600 en août, selon les autorités sanitaires provinciales.

Même ce chiffre est probablement sous-estimé, disent-ils, en raison du manque d’accès aux zones rurales, de l’incapacité de nombreux résidents à se faire soigner et de la nature transitoire de Kamituga.

Les habitants disent qu’ils n’ont tout simplement pas assez d’informations sur le mpox.

Avant que sa fille ne tombe malade, a déclaré Wisoba, elle-même était infectée mais ne le savait pas.

Des lésions douloureuses sont apparues autour de ses parties génitales, rendant la marche difficile. Elle pensait avoir une infection sexuellement transmissible courante et a cherché des médicaments dans une pharmacie. Quelques jours plus tard, elle s’est rendue à l’hôpital avec son nouveau-né et on lui a diagnostiqué une infection par mpox. Elle s’est rétablie, mais sa fille a développé des lésions sur son pied.

Près d’une semaine plus tard, Maombi est décédée dans le même hôpital qui avait soigné sa mère.

Wisoba a déclaré qu’elle ne connaissait pas le mpox avant de l’avoir reçu. Elle souhaite que le gouvernement investisse davantage dans l’enseignement des mesures de protection aux citoyens.

Les autorités locales ne peuvent pas se rendre dans les zones situées à plus de quelques kilomètres de Kamituga pour détecter les cas suspects ou informer les habitants. Elles diffusent des messages radio mais estiment que cela ne va pas assez loin.

Kasindi Mwenyelwata fait du porte-à-porte pour expliquer comment détecter la MPOX, c’est-à-dire détecter de la fièvre, des douleurs ou des lésions. Mais le chef de communauté de 42 ans explique qu’en raison du manque d’argent, il n’a pas le matériel nécessaire, comme des affiches montrant des images de patients, qu’il trouve plus efficaces que des mots.

ALIMA, l’un des rares groupes d’aide travaillant sur le mpox à Kamituga, manque de fonds pour mettre en place des programmes ou des cliniques qui pourraient atteindre quelque 150 000 personnes, son budget devant s’épuiser d’ici la fin de l’année, selon le coordinateur du programme, le Dr Dally Muamba.

Si le soutien continue de diminuer et que le mpox se propage, a-t-il déclaré, « il y aura un impact sur l’économie, les gens cesseront de venir dans la région à mesure que l’épidémie fera des ravages. … Et à mesure que la maladie se développe, les ressources suivront-elles ? »

Le vide vaccinal

Les experts de la santé sont unanimes : ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des vaccins, même s’ils ne sont destinés qu’aux adultes, en vertu d’une autorisation d’urgence au Congo.

Aucun renfort n’est encore arrivé à Kamituga, pourtant une ville prioritaire du Sud-Kivu, ont indiqué les autorités. On ne sait pas encore quand ni comment ils arriveront. La route principale qui mène à la ville n’est pas goudronnée et est donc difficilement praticable en voiture pendant la saison des pluies.

Une fois qu’ils seront là, il n’est pas certain que l’offre répondra à la demande pour ceux qui sont les plus à risque et les premiers en ligne : le personnel de santé, les travailleurs du sexe, les mineurs et les chauffeurs de taxi-moto.

Le gouvernement congolais a prévu un budget de plus de 190 millions de dollars pour sa réponse initiale au mpox, qui comprend l’achat de trois millions de doses de vaccin, selon un projet de plan national de mpox, largement diffusé parmi les experts de la santé et les groupes d’aide ce mois-ci et consulté par l’Associated Press. Mais jusqu’à présent, seulement 250 000 doses sont arrivées au Congo et le gouvernement n’a donné que 10 millions de dollars, selon le ministère des Finances.

La plupart des personnes atteintes de formes bénignes se rétablissent en moins de deux semaines. Cependant, les lésions peuvent s’infecter et les enfants ou les personnes immunodéprimées sont plus exposés aux cas graves.

Les médecins peuvent s’assurer que les lésions sont propres et administrer des analgésiques ou des antibiotiques en cas d’infections secondaires telles que la septicémie.

Mais ceux qui se rétablissent peuvent à nouveau contracter le virus.

Une nouvelle variante, un manque de compréhension

Les experts estiment qu’en raison du manque de ressources et de connaissances sur la nouvelle souche, il est difficile de conseiller les gens sur la manière de se protéger. Un rapport interne diffusé parmi les groupes et agences d’aide humanitaire et consulté par AP indique que la confiance dans les informations disponibles sur le mpox dans l’est du Congo et les pays voisins est faible.

Bien que l’on sache que le variant se transmet plus facilement par voie sexuelle, on ne sait pas exactement combien de temps le virus reste dans l’organisme. Les médecins recommandent aux patients guéris de s’abstenir de rapports sexuels pendant trois mois, mais reconnaissent que ce nombre est en grande partie arbitraire.

« Les études n’ont pas précisé si vous êtes toujours contagieux ou non… si vous pouvez ou non avoir des relations sexuelles avec votre femme », a déclaré le Dr Steven Bilembo, de l’hôpital général de Kamituga.

Les médecins disent qu’ils voient des cas qu’ils ne comprennent tout simplement pas, comme des femmes enceintes qui perdent leur bébé. Sur 32 femmes enceintes infectées depuis janvier, près de la moitié ont perdu leur bébé à la suite d’une fausse couche ou d’une mortinatalité, selon les statistiques des hôpitaux.

Alice Neema était parmi elles. Depuis le service d’isolement de l’hôpital, elle a déclaré à AP qu’elle avait remarqué des lésions autour de ses parties génitales et de la fièvre, mais qu’elle n’avait pas assez d’argent pour parcourir les 50 kilomètres en moto pour obtenir de l’aide à temps. Elle a fait une fausse couche après son diagnostic.

À mesure que les informations parviennent, les habitants affirment que la peur se propage parallèlement à la nouvelle souche.

Diego Nyago a déclaré qu’il avait amené son fils de deux ans, Emile, pour une circoncision lorsqu’il avait développé de la fièvre et des lésions.

C’était du mpox — et aujourd’hui, Nyago est reconnaissant que les professionnels de santé aient remarqué ses symptômes.

« Je ne croyais pas que les enfants pouvaient attraper cette maladie », a-t-il déclaré, tandis que les médecins versaient doucement de l’eau sur le garçon pour faire baisser sa température. « Certains enfants meurent rapidement, car leurs familles ne sont pas informées. »

« Ceux qui meurent sont ceux qui restent à la maison. »

Les journalistes de l’AP Jean-Yves Kamale à Kinshasa, au Congo, et Maria Cheng à Londres ont contribué à cet article.

Le département Santé et Sciences de l’Associated Press bénéficie du soutien du groupe Science and Educational Media du Howard Hughes Medical Institute. L’AP est seule responsable de l’ensemble du contenu.