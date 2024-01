Épidémie de rougeole : réponses à vos questions

Par Andy Giddings

Les épidémies de rougeole augmentent dans toute l’Angleterre, des régions comme les West Midlands connaissant leur plus grand nombre de cas depuis les années 1990.

Cela a incité les responsables de la santé à encourager les gens à se faire vacciner, les chiffres officiels montrant que le taux de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) est à son plus bas niveau depuis plus d’une décennie.

Ici, la BBC répond à certaines des questions que les gens recherchent.

Qu’est-ce que la rougeole ?

La rougeole est une maladie très contagieuse qui se transmet par la toux et les éternuements.

Dans la plupart des cas, cela peut être désagréable, mais cela dure généralement entre sept et dix jours sans causer d’autres problèmes.

Cependant, elle peut entraîner de graves problèmes pour certains si elle se propage à d’autres parties du corps, comme les poumons ou le cerveau.

Cela peut causer de graves problèmes tels que la pneumonie, la méningite, la cécité et les convulsions, certains groupes comme les bébés et les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque.

Cela peut entraîner la mort, mais c’est rare. Les chiffres du gouvernement de 2022 montrent depuis 2000, huit décès d’enfants ou d’adultes auraient pu être évités grâce au vaccin.

Quels sont les symptômes?

Une forte fièvre, des yeux douloureux, rouges et larmoyants, de la toux, des éternuements, des douleurs et un malaise général sont tous des signes courants de la rougeole. Une éruption cutanée tachetée de rouge/brun apparaît généralement après les premiers symptômes.

Les personnes atteintes de rougeole restent contagieuses jusqu’à au moins quatre jours après le début de l’éruption cutanée. Elles doivent donc rester à l’écart de la crèche, de l’école, de l’université, du travail et de toute autre activité de groupe d’ici là.

Légende, Les taches de l’éruption rougeoleuse sont parfois surélevées et se rejoignent pour former des taches marbrées.

Pour les personnes qui ne consomment pas de produits à base de porc, il existe une version du vaccin appelée Priorix qui ne contient aucun ingrédient à base de porc et qui peut être demandée à un médecin généraliste.

Comment la rougeole se transmet-elle ?

Le virus est contenu dans de minuscules gouttelettes qui sortent du nez et de la bouche lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue.

La rougeole s’attrape en les respirant ou en touchant les gouttelettes, puis en plaçant votre main près de votre nez ou de votre bouche.

Le virus peut survivre sur les surfaces pendant quelques heures.

Les personnes atteintes de rougeole deviennent contagieuses à partir du moment où les symptômes se développent jusqu’à environ quatre jours après l’apparition de l’éruption cutanée.

Ruth Tennant, directrice de la santé publique de Solihull, dans les West Midlands, a déclaré : « Je pense que nous avions complètement oublié à quel point la rougeole peut être contagieuse et désagréable. »

Pourquoi y a-t-il une épidémie maintenant ?

On ne sait pas exactement d’où vient l’épidémie actuelle, mais les chiffres officiels montrent que le recours au vaccin ROR est à son plus bas niveau depuis plus d’une décennie.

En 2022/23, environ 84,5 % des jeunes en Angleterre avaient reçu les deux doses du vaccin avant l’âge de cinq ans – le niveau le plus bas depuis 2010/11.

Jusqu’à 92,5 % ont reçu une dose, selon les chiffres.

Quelles sont les zones les plus touchées ?

La majorité des cas de rougeole dans les West Midlands – 80 % – ont été détectés à Birmingham, tandis que 8 % ont été identifiés à Coventry, le reste étant réparti dans les zones environnantes.

Mme Tennant a déclaré que depuis début octobre, il y avait eu plus de 250 cas confirmés dans la région et que les chiffres avaient augmenté depuis Noël.

Des lettres ont été envoyées à toutes les écoles de Birmingham pour avertir les parents que si leur enfant n’est pas vacciné contre la rougeole, ils pourraient être obligés de s’isoler pendant trois semaines s’ils y sont exposés.

Des cliniques de vaccination éphémères ont été mises en place dans le Pays Noir pour garantir que les enfants âgés de 12 à 16 ans sont à jour avec leur vaccin ROR.

Comment puis-je me protéger et protéger ma famille ?

John Denley, directeur de la santé publique de Wolverhampton, a déclaré : « La meilleure façon de prévenir la rougeole en premier lieu est de recevoir les deux doses du vaccin ROR, qui est à la fois sûr et efficace. »

Le vaccin ROR en deux parties est administré dans le cadre du programme de vaccination des enfants.

Toutefois, les patients peuvent être vaccinés à tout âge s’ils n’ont pas été complètement vaccinés auparavant.

La rougeole est très contagieuse, mais une seule attaque confère généralement une immunité à vie.

Il existe une alternative pour ceux qui ne conviennent pas au vaccin ROR, appelée immunoglobuline humaine normale (HNIG). Cela peut être utilisé pour les personnes risquant d’attraper la rougeole.

Il est conseillé aux personnes qui développent les symptômes de la rougeole de rester à la maison et de téléphoner à leur médecin généraliste ou d’appeler le NHS au 111 pour obtenir des conseils.

Il est demandé aux personnes présentant des symptômes de ne pas se rendre chez leur médecin généraliste ou à l’hôpital en raison du risque de transmission.

Le NHS affirme qu’il est important de consulter un médecin si une femme enceinte ou toute personne dont le système immunitaire est affaibli a été en contact avec une personne atteinte de rougeole.

Le vaccin a-t-il des effets secondaires ?

La plupart des effets secondaires sont légers et ne durent pas longtemps.

La zone où pénètre l’aiguille peut être rouge, douloureuse et enflée pendant trois jours maximum, et les bébés et les jeunes enfants peuvent se sentir mal ou développer une température élevée pendant trois jours maximum.

Il n’existe aucune preuve d’un lien entre le vaccin ROR et l’autisme.

Le NHS déclare : « De nombreuses études ont étudié ce sujet. »

Que dois-je faire si j’attrape la rougeole ?

Le NHS conseille aux patients de prendre du paracétamol ou de l’ibuprofène pour soulager la fièvre et les courbatures, mais l’aspirine ne doit pas être administrée aux enfants de moins de 16 ans.

Il indique que les personnes atteintes de rougeole devraient boire beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation et fermer les rideaux pour réduire la sensibilité à la lumière.

Il conseille également d’utiliser un coton humide pour nettoyer les yeux.

Étant donné que la rougeole peut se propager facilement, les personnes présentant des symptômes sont priées de ne pas aller à l’école ou au travail pendant au moins quatre jours à compter de l’apparition de l’éruption cutanée.

Il est conseillé aux gens de se laver régulièrement les mains avec du savon, d’utiliser et de jeter des mouchoirs lorsqu’ils éternuent et d’éviter tout contact étroit avec toute personne qui n’est pas complètement vaccinée.

Peut-on attraper la rougeole deux fois ?

Une fois que vous avez eu la rougeole, votre corps développe une résistance au virus.