Épidémie de méningococcie déclarée à Toronto, un mort

Toronto signale une éclosion de méningococcie qui a fait un mort et deux autres infectées par l’infection bactérienne.

Les trois personnes touchées ont entre 20 et 30 ans et ont commencé à ressentir des symptômes entre le 15 et le 17 juillet, selon un communiqué de presse de Toronto Public Health (TPH) jeudi.

Le bureau de santé affirme que les personnes infectées sont nées à l’extérieur du Canada dans des pays qui n’offrent pas de vaccination infantile contre la maladie.

On ignore où sont nés les individus infectés.

“TPH n’a pas été en mesure d’identifier un lien entre ces cas. Il a récemment été confirmé que les trois individus étaient porteurs de la même souche rare de méningococcie du sérogroupe C », indique le communiqué.

La plupart des méningococcies invasives sont associées à une bactérie appelée Neisseria meningitidis, qui provoque une infection de la muqueuse du cerveau, de la moelle épinière et de la circulation sanguine.

« Les gens transmettent les bactéries méningococciques à d’autres personnes en partageant les sécrétions respiratoires et de la gorge (salive ou crachat). Généralement, il faut un contact étroit ou prolongé pour propager ces bactéries », explique TPH.

Plus précisément, l’infection peut se propager en s’embrassant, en toussant et en partageant des objets communs tels que des ustensiles de cuisine, des tasses, des cigarettes et des instruments de musique.

Les symptômes de l’infection comprennent de la fièvre, des courbatures, des douleurs articulaires, des maux de tête, une raideur de la nuque et une photophobie.

La maladie est connue pour progresser rapidement et les complications comprennent une pression artérielle basse, des convulsions, une perte d’audition, des amputations, des lésions cérébrales ou la mort.

TPH encourage les adultes entre 20 et 36 ans à se faire vacciner contre la méningococcie dès que possible s’ils ne l’ont pas encore fait.

Les vaccins sont efficaces à 97% chez les nourrissons dans l’année suivant la vaccination et diminuent à 68% après un an, selon TPH.

Le bureau de santé dit qu’il surveille la demande de vaccins et “explore activement d’autres canaux de vaccination”.

Plus d’informations sur la maladie peuvent être trouvées sur le site Web de la ville.