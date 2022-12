Épidémie de grippe : L’activité grippale augmente au Canada

Le Canada continue d’être au cœur de l’épidémie de grippe, selon le dernier FluWatch national, qui signale une pente constante de l’activité grippale, touchant particulièrement les jeunes enfants et les adultes plus âgés.

“Au niveau national, l’activité grippale a continué d’augmenter fortement alors que nous entrons dans la cinquième semaine de l’épidémie nationale de grippe. Tous les indicateurs de surveillance augmentent et tous sont au-dessus des niveaux attendus typiques de cette période de l’année”, indique le rapport publié vendredi. .

Entre le 20 et le 26 novembre, 8 226 détections en laboratoire ont été signalées, contre 5 891 signalées la semaine précédente; une augmentation d’environ 14,8 %. Les provinces les plus touchées par la grippe sont l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta et la Colombie-Britannique.

En quelques semaines seulement, les infections ont explosé. Le premier rapport de ce mois-ci, se terminant la semaine du 5 novembre, faisait état de 999 détections de la grippe chez des personnes âgées de cinq à 19 ans. Dans le dernier rapport, se terminant le 26 novembre, ce nombre était passé à 4 692.

Bon nombre des cas, environ 46 %, ont été signalés chez des Canadiens âgés de 0 à 19 ans. Cependant, les groupes connaissant les conséquences les plus graves de la grippe étaient les enfants de moins de quatre ans et les adultes de plus de 45 ans.

Les hospitalisations chez les enfants âgés de 0 à 4 ans sont parmi les plus élevées, à 40,9 % des cas confirmés. Plus précisément, les enfants âgés de 2 à 4 ans ont été le plus hospitalisés, avec 203 admissions signalées la semaine dernière. Parmi les cas chez les adultes âgés de 65 ans et plus, le taux d’hospitalisation est passé à 33,4% dans le dernier rapport. Depuis le début de la saison grippale en août, il y a eu 109 admissions aux soins intensifs et 36 décès liés à la grippe, selon le rapport.





Le rapport indique que les taux actuels de syndrome grippal (SG) sont supérieurs aux niveaux saisonniers normaux, tout comme le taux de toux et de fièvre chez les Canadiens. Le SG comprend tous les symptômes non liés à une seule maladie respiratoire, mais comprend d’autres virus comme le virus respiratoire syncytial (VRS) et le SRAS-CoV-2 (COVID-19).

Les experts de la santé ont averti les Canadiens tout au long de la saison de la grippe de prendre des précautions, car l’épidémie, combinée aux cas de COVID-19, au VRS et à d’autres maladies respiratoires, ainsi qu’à une pénurie d’analgésiques pour enfants, a exacerbé les hôpitaux à travers le pays et submergé d’autres parties du système de soins de santé.

Un récent rapport de l’Institut national sur le vieillissement indique qu’il y a eu une lente augmentation des vaccinations contre la grippe chez les Canadiens cette saison. L’étude a révélé que seulement 48 % des Canadiens ont reçu leur vaccin contre la grippe tout au long de la saison 2021-22. Les personnes de 65 ans et plus étaient particulièrement moins nombreuses que prévu, 70 % ayant déclaré avoir été vaccinées contre la grippe. L’Agence de la santé publique du Canada indique qu’un taux de vaccination de 80 % est nécessaire parmi la population de 65 ans et plus pour protéger efficacement le groupe vulnérable.

La meilleure médecin du Canada, la Dre Therea Tam, a déclaré lors d’une séance d’information sur la santé la semaine dernière que les Canadiens devraient se faire vacciner contre la grippe, porter un masque et rester à la maison lorsqu’ils sont malades, d’autant plus que la saison des fêtes rassemble de plus grands groupes de personnes.



Avec des fichiers d’Olivia Bowden.