Épidémie de grippe aviaire H5N1 : deuxième cas humain signalé dans le Michigan

UN Un deuxième cas humain d’infection par la grippe aviaire H5N1 lié à l’épidémie actuelle chez des vaches laitières a été détecté, chez un ouvrier agricole qui a été exposé à des vaches infectées, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires de l’État du Michigan.

Dans un rapport, les responsables de la santé ont déclaré que l’individu présentait des symptômes légers et qu’il s’était rétabli. Les preuves disponibles à ce jour suggèrent qu’il s’agit d’une infection sporadique, sans aucun signe de propagation continue, indique le communiqué.

« Les ouvriers agricoles qui ont été exposés à des animaux touchés ont été invités à signaler même des symptômes légers, et des tests de dépistage du virus ont été mis à disposition », a déclaré Natasha Bagdasarian, directrice médicale de l’État, dans le communiqué.

« Le risque actuel pour la santé du grand public reste faible », a-t-elle ajouté. « Ce virus est étroitement surveillé et nous n’avons observé aucun signe de transmission interhumaine durable à ce stade. C’est exactement ainsi que la santé publique est censée fonctionner, en matière de détection précoce et de surveillance des maladies nouvelles et émergentes.

Il s’agit seulement du troisième cas humain de H5N1 signalé aux États-Unis. Au Texas, un homme qui travaillait dans une ferme laitière y a été infecté plus tôt au cours de cette épidémie. Le premier cas dans le pays, au printemps 2022, concernait un homme du Colorado impliqué dans l’abattage d’oiseaux infectés par le H5N1 lors d’une épidémie de volailles dans ce pays.

À ce jour, près 900 personnes dans 24 pays ont été confirmés infectés par le H5N1 depuis 2003, la plupart des cas étant liés à une exposition à des volailles infectées. En de rares occasions, de petits groupes de cas ont soulevé des questions quant à savoir s’il y avait eu une propagation limitée de personne à personne – ce qui est difficile à prouver lorsque plusieurs personnes ont les mêmes expositions à des animaux infectés. La propagation continue parmi les personnes n’a pas été détectée, et on pense que le virus devrait évoluer davantage pour pouvoir se propager facilement entre les personnes.

L’épidémie chez les bovins, la première à avoir été associée à ce virus, a été confirmée fin mars, même si les preuves suggèrent qu’elle durait depuis plusieurs mois avant que les tests ne révèlent la cause d’une baisse de la production de lait chez les vaches.

Depuis lors, le ministère américain de l’Agriculture a confirmé l’apparition de foyers dans 51 troupeaux dans neuf États, dont le Michigan, qui a signalé 19 troupeaux infectés – plus que tout autre État. (Le décompte le plus récent de l’USDA n’inclut pas quatre rapports signalés par le Michigan depuis le 17 mai.) Les experts qui ont suivi l’épidémie estiment que le décompte national des troupeaux touchés sous-estime considérablement l’ampleur du problème. L’USDA et les Centers for Disease Control and Prevention ont admis que les agriculteurs étaient réticents à autoriser les tests sur leurs vaches ou sur leurs travailleurs, craignant la stigmatisation liée au fait d’être associé à l’épidémie.

Mais cela a été moins vrai dans le Michigan, où les responsables de l’État ont adopté une position particulièrement agressive dans leur réponse de santé publique, en partie motivée par les impacts dévastateurs du H5N1 sur les troupeaux de volailles de l’État au cours des dernières années.

Le 1er mai, Tim Boring, directeur du ministère de l’Agriculture de l’État, a déclaré une « urgence sanitaire extraordinaire en matière de santé animale », en signant une ordonnance obligeant les agriculteurs du Michigan à renforcer leurs mesures de biosécurité. « La plupart des exploitations agricoles ont été de bons coopérants dans ce domaine », a déclaré Boring à STAT lors d’une interview la semaine dernière.

Il a ajouté que « plus de plusieurs dizaines de personnes », dont certaines présentaient des symptômes pseudo-grippaux, ont été testées pour le H5N1. Ce cas est le premier à revenir positif.

Les agriculteurs se sont également montrés disposés à travailler avec les autorités sanitaires locales pour remplir des questionnaires qui pourraient aider les enquêteurs à suivre la manière dont le virus se déplace entre les troupeaux laitiers à travers l’État. « Des centaines et des centaines d’ouvriers agricoles ici dans le Michigan ont été interrogés », a déclaré Boring. « Ils comprennent l’importance de comprendre comment cela évolue afin que nous puissions limiter sa propagation. »