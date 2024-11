Épidémie de grippe aviaire en 2024 : les données de l’UE sont « inquiétantes », selon un expert

PARIS –

La grippe aviaire s’est propagée plus rapidement dans l’Union européenne cette saison qu’une année 2023 plus douce, suscitant des inquiétudes quant à une répétition des crises précédentes qui ont conduit à la mort de dizaines de millions de volailles et ravivant les craintes qu’elle puisse s’étendre à l’homme.

La grippe aviaire hautement pathogène, communément appelée grippe aviaire, a tué des centaines de millions d’oiseaux dans le monde ces dernières années.

Cependant, il n’a pas été détecté chez l’homme ou chez le bétail dans l’UE, contrairement aux États-Unis où le virus s’est propagé à près de 400 troupeaux laitiers dans 14 États cette année et a été détecté chez 36 personnes depuis avril.

Quatre d’entre eux travaillaient dans une ferme commerciale d’œufs infectée par le virus.

Sa propagation aux humains et à d’autres espèces de mammifères, notamment les bovins laitiers et les porcs américains, fait craindre que le virus puisse muter en un virus facilement transmissible entre humains et déclencher une pandémie.

Entre le début de la saison migratoire le 1er août et la fin de la semaine dernière, les pays de l’UE ont signalé un total de 62 foyers de grippe aviaire dans des élevages de volailles, principalement dans l’est du bloc, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé animale.

Cela se compare aux sept foyers de grippe aviaire signalés dans les fermes de l’UE au même stade en 2023, mais reste bien en deçà des 112 foyers signalés fin octobre 2022.

« La situation au niveau européen est sûrement plus préoccupante qu’elle ne l’était au même stade l’année dernière », a déclaré Yann Nedelec, directeur du groupe interprofessionnel français de l’aviculture Anvol.

La grippe aviaire est une maladie saisonnière chez les volailles, qui se propage principalement par les excréments d’oiseaux sauvages infectés et le transport de matériel infecté. Elle apparaît généralement à l’automne chez les oiseaux migrateurs et diminue au printemps.

Comme la saison dernière, la Hongrie a enregistré de loin le plus grand nombre de foyers depuis le début de la saison le 1er août, avec une augmentation rapide au cours des dernières semaines, selon les données.

En Pologne, le plus grand producteur de volailles de l’UE, le virus a entraîné l’abattage de 1,8 million de volailles, dont près de 1,4 million dans une seule ferme de la ville de Sroda Wielkopolska.

La France, qui avait subi les pertes les plus sévères en 2022-23 mais avait été largement épargnée la saison dernière, a renforcé les mesures de biosécurité autour des élevages de volailles à la mi-octobre, invoquant une augmentation du nombre de cas de grippe aviaire dans plusieurs pays voisins.

« Nous espérons néanmoins que la vaccination que nous avons mise en place en France nous épargnera toute crise cette année », a déclaré Nedelec.



