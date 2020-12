C’est le cauchemar avant Noël pour Sydney avec un quart de million d’habitants plongés dans le verrouillage alors que la saison des fêtes culmine.

Alors, comment sommes-nous arrivés au bord du désastre? Et y a-t-il des maillons faibles dans notre système de quarantaine qui pourraient être responsables?

Ce que nous savons, c’est que le traçage génomique de NSW Health a confirmé que l’épidémie des plages du nord est une souche internationale.

Mais la source exacte reste un mystère. La légion de traceurs de contacts de l’État travaille frénétiquement pour voir s’ils peuvent lier le virus échappé à une violation du programme de quarantaine de l’hôtel ou à l’arrivée de l’équipage de conduite international.

Le groupe des plages du nord semble avoir explosé à la suite de deux événements à des points d’eau à Avalon, a déclaré vendredi la première ministre Gladys Berejiklian à ABC News Breakfast.

Mme Berejiklian a déclaré que de nombreuses personnes avaient attrapé la maladie lors d’un événement majeur à l’Avalon RSL le vendredi 11 décembre, suivi d’un concert au club de bowling local le dimanche 13 décembre.

«Nous savons que ces événements ont vraiment propagé le virus dans la communauté et que les gens sont rentrés chez eux et l’ont donné à leurs proches», a déclaré Mme Berejiklian.

Ground Zero: Une fête à Avalon RSL le vendredi 11 décembre a été liée à l’épidémie de virus sur les plages du nord

Ces événements se sont tous deux produits après que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud ait assoupli les restrictions – rouvrant les pistes de danse à 50 personnes et doublant le nombre de clients.

De manière alarmante, un membre du groupe Nothing Too Serious a été testé positif après avoir joué à l’Avalon RSL le 11 décembre.

Il s’est ensuite produit au Penrith RSL dans l’extrême ouest de Sydney entre 13h et 18h le 13 décembre et au Kirribilli Club dans le nord de la ville le 14 décembre.

Cela a fait craindre que le virus ne soit « semé » dans la grande région métropolitaine.

Un couple divorcé vivant à Avalon sur les plages du nord a été parmi les premiers habitants des plages du nord à avoir été testé positif au virus mercredi.

Bien que contagieux, au moins un s’était rendu au « Bowlo » le dimanche 13 décembre.

Un travailleur de soins âgé, qui a depuis été testé positif, aurait été sur la piste de danse ce soir-là.

Un troisième client a depuis déclaré au Sydney Morning Herald qu’il avait même « léché le sol » au club de bowling dans son enthousiasme à l’idée de retourner dans un lieu.

C’est sans doute quelque chose qu’il regrette maintenant.

Les autorités craignent que le couple divorcé n’ait pu propager le virus sur toutes les plages alors qu’il affirmait ne pas s’auto-isoler après avoir été testé.

Bien que contagieuse, la femme s’est rendue aux vestiaires locaux de Palm Beach. L’un ou les deux sont allés dans des cafés, un supermarché Woolworths et une pâtisserie locale.

Alors que le nombre de cas augmente, NSW Health a depuis émis des alertes pour des dizaines d’autres endroits dans la « péninsule insulaire » des plages du nord.

Ils comprennent un magasin de fruits Dee Why, des supermarchés, des magasins de bouteilles, un salon de massage thaïlandais et des restaurants – et une quincaillerie à Artarmon, dans le nord de la ville, également.

En outre, les autorités ont confirmé qu’un cas possiblement infectieux s’était rendu à Eveleigh dans le centre de Sydney dans les deux sens depuis Roseville.

Pendant ce temps, un certain nombre de trous ont été découverts dans les systèmes destinés à protéger le plus grand État d’Australie du virus au cours des quinze dernières semaines.

Un agent de quarantaine des hôtels Novotel et Ibis de Sydney a été testé positif au virus plus tôt ce mois-ci – prouvant que le système n’est pas infaillible

Un chauffeur de bus qui transporte des équipages aériens internationaux vers leurs hôtels a été testé positif cette semaine (image ci-dessus), faisant craindre qu’il ne s’agisse d’un maillon faible du système de quarantaine

Un chauffeur de bus qui emmène des équipages aériens internationaux et nationaux de l’aéroport à leurs hôtels a été testé positif plus tôt cette semaine.

Mais le chauffeur vit dans le sud-ouest de Sydney – loin des plages du nord – et ses contacts étroits sont isolés.

Le 2 décembre, un nettoyeur d’un complexe hôtelier de quarantaine à Darling Harbour a été testé positif.

Elle avait travaillé à la fois à l’hôtel Ibis et au Novotel. Le Novotel est un hôtel de quarantaine.

Le nettoyeur avait également régulièrement emprunté les transports en commun depuis Minto – un trajet de 50 km.

Le Premier ministre devrait annoncer une augmentation du nombre de cas et de plus amples détails sur les enquêtes de NSW Health à 11h AEDT.