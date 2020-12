NEW YORK (AP) – Avec un nouveau rédacteur en chef noir et des promesses ambitieuses de faire mieux, un petit coin de l’univers de Condé Nast s’attaque à l’injustice raciale et culturelle une recette à la fois.

Depuis juillet, le petit personnel d’Epicurious, un site de ressources pour les cuisiniers à domicile, parcourt 55 ans de recettes d’une variété de magazines Conde Nast à la recherche de titres, de listes d’ingrédients et d’histoires répréhensibles racontés à travers une lentille américaine blanche.

« Il est venu après Black Lives Matter, après beaucoup de sensibilisation des rédacteurs en chef et du personnel », a déclaré David Tamarkin, le directeur numérique blanc d’Epicurious. « Il est sorti de conversations que nous avons eues sur la façon dont nous pouvons faire mieux, où échouons-nous et où nos prédécesseurs ont-ils échoué? »

Appelé projet de réparation d’archives, le travail est également le fruit de plaintes et de controverses chez Conde Nast. Mais ce n’est qu’un effort sur une gamme complète d’initiatives, a déclaré Sonia Chopra, rédactrice en chef de Bon Appetit et Epicurious pendant environ quatre mois, sous la direction du nouveau rédacteur en chef, Dawn Davis.

En tout, le site de 25 ans (avec un personnel de 10 personnes) est un référentiel de 35000 recettes massives de Bon Appetit, Gourmet, Self, House & Garden et Epicurious lui-même. Ils remontent à 1965.

«Le langage que nous utilisons pour parler de la nourriture a tellement évolué à partir, bien sûr, des années 1960 mais aussi des années 1990, et je pense qu’il est de notre devoir en tant que journalistes, en tant que personnes travaillant dans les médias alimentaires, de nous assurer que nous réfléchissons cela de manière appropriée », a déclaré Chopra.

Epicurious et Bon Appetit ont été au centre d’accusations qui tourmentent également les autres dans le monde de l’alimentation: sous-évaluation des employés de couleur, perpétuation du racisme structurel, de la discrimination raciale et sexuelle, et plus encore. Certains de ces problèmes ont conduit plusieurs employés de Bon Appetit à partir plus tôt cette année après la démission du rédacteur en chef Adam Rapoport pour une photo «brownface» d’Halloween en 2004 et au milieu d’allégations de discrimination raciale.

Tandis que Condé Nast étudie l’équité salariale et a présenté des excuses et des promesses de faire des choses telles que développer l’éducation sur les préjugés inconscients et créer des plans d’inclusion et de diversité, le projet de réparation des archives continue.

Le gros du trafic du site Epicurious va aux archives, principalement des recettes mais aussi des articles et autres travaux éditoriaux, ont déclaré Tamarkin et Chopra.

« Étant un site si ancien, nous sommes pleins d’idées sur la cuisine américaine qui passent vraiment par une lentille blanche », a déclaré Tamarkin. que c’est le genre de cuisine qui se passe vraiment dans ce pays tous les jours.

L’un des premiers problèmes «résolus», a-t-il dit, a été l’utilisation du mot «exotique».

« Je ne peux penser à aucune situation où ce mot serait approprié, et pourtant il est partout sur le site », a déclaré Tamarkin. «C’est douloureux pour moi et je suis sûr que les autres.

Un autre mot à supprimer était une référence à la chaux qui comprenait une insulte raciale dirigée contre les Noirs africains, en particulier en Afrique du Sud.

D’autres termes, tels que «authentique» et «ethnique», figurent également parmi les réparations.

Le travail, a déclaré Chopra, est «certainement quelque chose auquel je pense que non seulement les marques de Conde Nast, mais également les médias alimentaires et les médias en général, réfléchissent vraiment.

Depuis juillet, lorsque Tamarkin a décrit le projet sur Epicurious, lui et son équipe ont préparé environ 200 recettes et autres travaux. Certaines réparations sont plus compliquées que de supprimer un seul mot, comme une histoire entière sur l’allée «ethnique» à l’épicerie.

«Nous avons publié des recettes avec des notes de tête qui ne reconnaissent pas correctement les inspirations du plat ou dégradent la cuisine à laquelle appartient le plat. Nous avons prétendu améliorer une recette en la rendant plus rapide ou en échangeant des ingrédients qui étaient supposés être plus familiers aux palais américains ou plus faciles à trouver. Nous avons déduit (et dans certains cas carrément étiqueté) les ingrédients et les techniques d’être «surprenants» ou «bizarres». Et nous avons publié une terminologie qui était largement acceptée dans la rédaction culinaire à l’époque, et que nous reconnaissons maintenant qu’elle a toujours été raciste », a écrit Tamarkin.

Il a noté: «Il y aura certainement des moments où nos modifications n’iront pas assez loin; certaines de nos réparations nécessiteront des réparations. »

Pour Bon Appetit, c’est exactement ce qui s’est passé lorsqu’un tollé parmi les lecteurs l’a amené à apporter de multiples changements, y compris la note principale et les références à Haïti sur une recette de soupe à la citrouille proposée par le chef Marcus Samuelsson, un rédacteur invité. Le magazine l’a appelé soupe joumou, un aliment de base haïtien bien-aimé qui symbolise la libération sanglante du pays de ses colonisateurs français.

Ce n’était pas de la soupe joumou, mais était conçue par Samuelsson comme un hommage. Le magazine a adapté une entrée de l’un de ses livres de cuisine, «The Rise: Black Cooks and the Soul of American Food». Bon Appetit et Samuelsson, qui est noir, se sont excusés après des appels à l’effacement et à l’appropriation culturelle.

Une grande partie des médias alimentaires est confrontée à des retombées raciales et ethniques qui peuvent être attribuées à la domination blanche dans les plus hauts échelons du domaine. Sur le projet de réparation Epicurious, par exemple, seulement 31% des personnes identifiant et réparant l’archive sont des employés de couleur.

Chopra a déclaré que des plans plus larges sont en cours.

«Nous nous engageons à créer des équipes inclusives et réfléchies, ce qui signifie toujours évaluer et réévaluer nos politiques et processus. Alors que nous passons à 2021 avec un nouveau leadership, nous les examinons dans tous les domaines, de l’embauche des meilleures pratiques à nous assurer que nous communiquons et travaillons de manière collaborative et globale entre les équipes et les plates-formes », a ajouté Chopra.

En attendant, Tamarkin et son équipe poursuivent lentement leurs réparations d’archives chez Epicurious, où «asiatique» n’est plus le nom d’une salade de nouilles de riz froid, et un mélange d’épices vadouvan a perdu sa mention «exotique».

« Beaucoup de ces problèmes sont survenus parce qu’il y avait un manque de réflexion », a déclaré Tamarkin, « donc les solutions exigent que nous soyons réfléchis maintenant. »