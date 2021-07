Épicerie en 10 minutes : les start-ups de livraison envahissent les rues de la ville à travers le monde

LONDRES — En parcourant le centre de Londres, parmi les vélos et les scooters d’Uber Eats, Just Eat et Deliveroo, est un nouvel entrant promettant une satisfaction presque instantanée pour votre envie d’une barre de chocolat ou d’une pinte de crème glacée : Getir, une entreprise turque qui dit il livrera vos courses en 10 minutes.

La rapidité des livraisons de Getir, à partir d’un réseau d’entrepôts de proximité, correspond au rythme étonnant de la récente expansion de l’entreprise. Après cinq ans et demi de pionnier du modèle en Turquie, il a soudainement ouvert ses portes dans six pays européens cette année, a acheté un rival et, d’ici la fin de 2021, s’attend à être dans au moins trois villes américaines, dont New York. En seulement six mois, Getir a levé près d’un milliard de dollars pour alimenter cette explosion.

« Nous avons accéléré nos plans pour aller dans plus de pays parce que si nous ne le faisons pas, d’autres le feront », a déclaré Nazim Salur, fondateur de Getir (le mot est turc pour « apporter »). « C’est une course contre la montre.

M. Salur a raison de regarder par-dessus son épaule. Rien qu’à Londres, cinq nouvelles entreprises de livraison rapide d’épicerie sont descendues dans la rue au cours de la dernière année. Glovo, une entreprise espagnole de six ans qui livre des repas au restaurant ainsi que des produits d’épicerie, a levé plus d’un demi-milliard de dollars en avril, juste un mois après Gopuff, basée à Philadelphie, a levé 1,5 milliard de dollars auprès d’investisseurs, dont le Vision Fund de SoftBank.