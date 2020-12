La Californie est maintenant l’épicentre de la pandémie de coronavirus aux États-Unis, établissant un record national avec plus de 50000 nouvelles infections jeudi et plus de 100000 nouveaux cas au cours des 48 dernières heures.

Au cours de la seule semaine écoulée, le Golden State a enregistré plus de 250000 nouvelles infections, selon le Projet de suivi COVID.

Si la Californie était un pays, elle dépasserait l’Inde, l’Allemagne et la Grande-Bretagne dans les nouveaux cas de COVID-19, selon le Washington Post.

Jeudi, l’État a également établi un nouveau record quotidien de décès avec 379 nouveaux décès, dépassant le sommet précédent de 293 la veille, pour un total de 21 860 décès liés au virus depuis le début de la pandémie.

Jeudi, plus de 1,7 million de cas de COVID-19 ont été signalés dans l’État depuis le début de la pandémie et l’État a un taux de positivité sur sept jours de 12,8%.

Les hôpitaux sont débordés de patients et les unités de soins intensifs du sud de la Californie, qui couvrent Los Angeles et San Diego, ont atteint leur capacité de 0% jeudi.

Les chiffres catastrophiques en Californie continuent de s’aggraver alors même que l’État a ramené des restrictions sévères, suscitant des critiques sur la gestion de la pandémie par le gouverneur Gavin Newsom.

Les républicains de Californie, soutenus par les démocrates, ont mené un effort de rappel pour l’évincer.

Tout au long de la pandémie, les républicains se sont rassemblés pour rappeler Newsom, une procédure où les électeurs peuvent révoquer un élu par un vote direct avant la fin de leur mandat.

Alors que Newsom a d’abord été félicité pour son leadership au milieu de la pandémie, il a pris un coup après avoir été vu en train de dîner au restaurant étoilé au Michelin French Laundry le mois dernier alors qu’il avait dit aux Californiens de rester à la maison.

«Nous avons reçu des appels de démocrates qui ont déjà donné des coups de pied dans les pneus», a déclaré un initié de Sacramento à Politico.

Randy Economy, conseiller principal du groupe Recall Gavin Newsom, a déclaré mardi à la salle de presse américaine: « Ce gouverneur est son propre pire ennemi, et chaque jour, il fait quelque chose de plus qui le plonge de plus en plus dans la controverse, et il est devenu un problème ici en Californie. ‘

« Il a fermé la cinquième économie du monde au cours des neuf derniers mois, et chaque personne en Californie devrait en être scandalisée », a-t-il ajouté.

Le groupe a recueilli 820 000 signatures sur les 1,5 million nécessaires à la date limite de mars pour que l’effort de rappel soit inscrit sur le bulletin de vote.

Les hospitalisations ont grimpé en flèche en Californie avec plus de 16000 personnes traitées dans les hôpitaux avec le virus. Dans tout l’État, la disponibilité des lits en USI est de 3%, une baisse par rapport à 5,7% il y a deux jours

«Je veux être très clair: nos hôpitaux sont assiégés et notre modèle ne montre aucune fin en vue. Le pire est encore devant nous », a déclaré mercredi Christina Ghaly, directrice du département des services de santé du comté de Los Angeles.

Les hospitalisations ont plus que doublé depuis Thanksgiving dans six comtés de Californie, y compris son comté le plus peuplé de Los Angeles.

Selon les derniers chiffres de l’État, plus de 16 000 patients sont actuellement hospitalisés avec le virus contagieux, soit près du triple du nombre de patients signalé il y a un mois.

Le sud de la Californie a signalé une capacité de soins intensifs de 0%, la vallée de San Joaquin 0,7%, la région du Grand Sacramento 11,3%, la région de la baie de 13,1% et la Californie du Nord 25,8%, selon NBC Los Angeles.

L’État dispose de 11 sites de soins alternatifs qui peuvent être activés pour aider les hôpitaux inondés, et cinq d’entre eux ont actuellement des patients, rapporte ABC News.

Dans tout l’État, la disponibilité des lits en USI est de 3%, une baisse par rapport à 5,7% il y a deux jours.

Dans la vallée de San Joaquin, les hôpitaux ont manqué d’espace par rapport à leur capacité et ont dû recourir à la «capacité de pointe» dans les sites de soins alternatifs.

« Je veux être très clair: nos hôpitaux sont assiégés et notre modèle ne montre aucune fin en vue », a déclaré mercredi Christina Ghaly, directrice du département des services de santé du comté de Los Angeles, lors d’une conférence de presse.

«Le pire est encore devant nous», dit-elle.

Les cliniciens transfèrent un patient COVID-19 dans un lit de thérapie RotoProne dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Sharp Grossmont le 14 décembre 2020 à La Mesa, Californie

Kevin Stone administre le vaccin Pfizer-BioNTech à Thanh Nguyen, un membre du personnel des Redwoods, un établissement de soins infirmiers qualifié à Mill Valley, en Californie, jeudi.

Hope Alfonso, 34 ans, reçoit le vaccin contre le coronavirus au Dignity Health Glendale Memorial Hospital and Health Center de Glendale, en Californie, jeudi

Myaha Tovar, 24 ans, responsable des urgences, reçoit le vaccin jeudi à l’hôpital communautaire Martin Luther King Jr., dans le sud de Los Angeles, en Californie.

Face à la crise, Newsom a présenté mardi le plan de « massacre » de l’État, comprenant 60 unités de stockage réfrigérées de 53 pieds de long chacune pour stocker les corps qui ne rentrent pas dans les morgues et 5000 sacs mortuaires supplémentaires.

«Il y a une lumière au bout du tunnel. Mais nous sommes toujours dans le tunnel. Et cela signifie que nous traversons peut-être le moment le plus intense et le plus urgent depuis le début de cette pandémie », a déclaré Newsom.

« Nous ne sommes pas encore à la ligne d’arrivée, alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, soyez attentif », a-t-il ajouté.

Les premières doses du vaccin Pfizer ont déjà été distribuées en Californie pour les travailleurs de la santé.

Cependant, les experts médicaux préviennent que le vaccin n’est pas la solution parfaite pour mettre fin à la crise.

Barbara Ferrer, directrice du département de la santé publique du comté, a déclaré que le coronavirus avait un impact plus important sur les populations latinos et noires de Los Angeles que ses résidents blancs et que les pauvres continuaient à courir un risque plus élevé d’infection et de décès.